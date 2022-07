આજના એ સમાચાર જે તમને જરૂર વાંચવા ગમશે.

World Brain Day 2021: આજે ઊજવાય છે વિશ્વ મગજ દિવસ, જાણો આની ખાસિયતો

દર પાંચ મિનિટે, કોઈને મલ્ટિપલ સ્ક્લેરોસિસ (MS)નું જીવન-બદલતું નિદાન મળે છે, જે એક ન્યુરોલોજીકલ રોગ છે જે વિશ્વભરમાં તમામ ઉંમરના 2.8 મિલિયનથી વધુ લોકોને અસર કરે છે. આ વિશ્વ મગજ દિવસ આવા જ MS માટે જાગૃતિ વધારવા માટે ઊજવાય છે. માટે જ વર્લ્ડ ફેડરેશન ઓફ ન્યુરોલોજી કહે છે કે, 22 જુલાઈ 2022ના રોજ અમારી સાથે જોડાઓ કારણ કે, અમે અગાઉ નિદાન કરીને, જીવન બદલાતી સારવારની વધુ સારી ઍક્સેસ પ્રદાન કરીને અને MS સાથે જીવતા લોકો અને તેમના સંભાળ રાખનારાઓ માટે જીવનની ગુણવત્તામાં સુધારો કરવાની હિમાયત કરીને MSને રોકવા માટે સાથે મળીને કામ કરીએ છીએ.

1 PM મોદીએ પાઠવ્યા અભિનંદન, દ્રૌપદી મુર્મુએ રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી જીતી

NDAના ઉમેદવાર દ્રૌપદી મુર્મુએ (PM Modi congratulates Droupadi Murmu) રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી જીતી લીધી છે. તે દેશની પ્રથમ મહિલા આદિવાસી રાષ્ટ્રપતિ હશે. તેમણે વિપક્ષી ઉમેદવાર યશવંત સિન્હાને જંગી અંતરથી હરાવ્યા હતા. Click here

2 યુવા વિધાનસભા: 182 વિદ્યાર્થીઓએ એક દિવસ ગુજરાત વિધાનસભા ચલાવી

નવી પેઢી ગુજરાત વિધાનસભાની કામગીરીથી વાકેફ રહે તેને ધ્યાનમાં લઈને ગુજરાત વિધાનસભામાં (Gujarat Assembly )યુવા મોડલ એસેમ્બલીનું આયોજન(Youth Model Assembly) કરવામાં આવ્યું હતું. યુવા વિધાનસભામાં એક દિવસ માટે મુખ્યપ્રધાન વિપક્ષના નેતા અને ધારાસભ્યોની નિમણૂક પણ કરવામાં આવી હતી. 10 વાગ્યાથી ચાર વાગ્યા સુધી ચાલેલ વિધાનસભાના બે સત્રમાં વિરોધ પક્ષ શાંત જોવા મળ્યું હતું. Click here

3 આ યાત્રા ધામ પર જવું થઈ જશે સરળ, 5 સ્ટાર હોટલ જેવું બનશે રેલવે સ્ટેશન

તારંગા હિલથી અંબાજી અને અંબાજીથી આબુ રોડ સુધીની નવી રેલવે લાઈનને 13 જુલાઈએ કેબિનેટ દ્વારા મંજૂરી(Approved by Cabinet) આપવામા આવી છે. જે બાબતે કામગીરી શરુ થઇ ગઈ છે. ગાંધીનગરનના રેલવે સ્ટેશનની(Railway station of Gandhinagar) જેમ અંબાજી રેલ્વે સ્ટેશન પર પણ એક બજેટ હોટલ થવા જય રહી છે. Click here

4 ચીનમાં બેંકો સામે ફરી રહ્યા છે મીલીટરી ટેન્ક, યાદ આવ્યો 1989નો એ સમય

ચીનમાં બેંકોએ ગ્રાહકોને પૈસા ઉપાડવા પર પ્રતિબંધ મુકતા બેંકિંગ કટોકટી (China Bank Scandal ) ઊભી થઈ છે. હજારો લોકો રસ્તાઓ પર પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. પ્રદર્શનો હિંસક બની રહ્યા હોય જેને જોતા હવે બેંકની આસપાસ ટેન્ક તૈનાત કરવામાં આવી છે. જો કે આ બધા વચ્ચે એક વૈશ્વિક ચર્ચા જાગી છે કે, ઇતિહાસ પુનરાવર્તિત થાઈ રહ્યો છે. Click here

5 90 વર્ષે પોતાના ઘરે પહોચી આ દાદીમા, અદભૂત રહ્યુ તેમનું સમગ્ર જીવન

રીના વર્મા (Indian woman reena verma) 2 વર્ષ પહેલા એક સોશિયલ મીડિયા ગ્રુપ સાથે જોડાયેલી હતી. જે બાદ તેમનો પરિચય પાકિસ્તાન સ્થિત એક પત્રકાર સાથે થયો જેણે તેને રીના વર્માનું ઘર શોધવામાં ઘણી મદદ કરી, પરંતુ કોરોના રોગચાળાને કારણે રીનાને વિઝા ન મળી શક્યા. Click here

એવી રાખડી કે જે વર્ષો સુધી સાચવી શકાય, આ રીતે તૈયાર કરી પ્રેમની પરિભાષા

સુરતના એક બહેને આ વર્ષે રક્ષાબંધનના પર્વને (Rakshabandhan 2022) લઈને ખાસ પ્રકારની રાખડીઓ તૈયાર કરી છે. આ બહેને રેઝીન કેમિકલના માધ્યમથી અવનવી વસ્તૂઓ મુકીને રાખડીઓ તૈયાર કરી છે. રાખડીઓમાં લચી, લવિંગ, કોફી સહિત અન્ય કેટલીક વસ્તુઓ (New Rakhis Designed 2022) મુકવામાં આવી છે. તેમજ આ રાખડીઓ વર્ષો સુધી સાચવીને રાખી શકાય છે. Click here

જાણો 400-500 નહીં, આટલા કરોડમાં બનશે ફિલ્મ 'રામાયણ'

પહેલીવાર બોલિવૂડના બે મજબૂત સેલેબ્સ એક જ સ્ક્રીન પર સાથે જોવા જઈ રહ્યા છે.રામાનંદ સાગરની રામાયણને (Ramananda Sagar Ramayana) અત્યાર સુધીની સૌથી લોકપ્રિય રામાયણ માનવામાં આવે છે. ( Ranbir kapoor and Hrithik for Ravana for Movie Ramayana) આવી સ્થિતિમાં નિતેશ તિવારી રામાયણને મોટા પડદા પર લાવી રહ્યા છે. આ માટે તેણે રિતિક અને રણબીરને પસંદ કર્યા છે. Click here