આજે આંતરરાષ્ટ્રીય ચેસ દિવસ

દર વર્ષે 20મી જુલાઈના રોજ આંતરરાષ્ટ્રીય ચેસ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. ચેસની આ બહુ જૂની રમત છે. આ રમતના તેના ફાયદા પણ છે. આ રમત માનસિક સ્વાસ્થ્યને સુધારવામાં અને ચિંતાની લાગણીઓને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. FIDE નો જન્મદિવસ 'વર્લ્ડ ચેસ ઓર્ગેનાઈઝેશન' છે અને 'વિશ્વ ચેસ ડે' તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ રમત ખૂબ જ લોકપ્રિય છે અને ધીમે ધીમે અને કાળજીપૂર્વક રમવામાં આવે છે. એવું પણ કહેવાય છે કે ખૂબ જ બુદ્ધિશાળી લોકો જ આ રમત રમી શકે છે. ભારતમાં ચેસનો જન્મ થયો તે ગૌરવની વાત છે. ચતુરંગ એ ચેસનું પ્રાથમિક સ્વરૂપ છે. ચેસની શોધ સામાન્ય રીતે ગુપ્તકાળ દરમિયાન થઈ હતી. તે સમયે તેમનું નામ ચતુરંગ હતું. તેમાં કોઈ શંકા નથી કે આ અત્યાર સુધીની સૌથી જૂની રમત છે. બાદમાં આ રમત પર્શિયામાં ફેલાઈ ગઈ. જ્યારે આરબોએ પર્શિયા પર વિજય મેળવ્યો, ત્યારે ચેસ મુસ્લિમ લોકોના જીવનનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ બની ગયો, અને ત્યાંથી તે દક્ષિણ યુરોપમાં ફેલાયો. યુરોપમાં ચેસ તેના વર્તમાન સ્વરૂપમાં વિકસિત થઈ. અને પછી તેને આધુનિક રમતનો આકાર મળ્યો.

1) નવરાત્રિમાં કૉંગ્રેસ-AAPના નેતાઓ આવશે ગુજરાત, બોલાવશે દાંડિયાની રમઝટ

કૉંગ્રેસનાં નેતા પ્રિયંકા ગાંધી આ વખતે નવરાત્રિ દરમિયાન ગુજરાત પ્રવાસે આવશે. તે દરમિયાન તેઓ દાંડિયા પણ રમશે. વિધાનસભાની ચૂંટણીની તૈયારીના ભાગરૂપે તેઓ અહીં આવશે.

2) લો બોલો, હવે કચરો એકત્રિત કંપનીનું કરોડોનું કૌભાંડ પકડાયું, સત્તાધારી પક્ષના જ કોર્પોરેટરે કર્યો પર્દાફાશ

વડોદરામાં ડોર ટૂ ડોર કચરો એકત્રિત કરતી કંપનીએ કરોડો રૂપિયાનું કૌભાંડ કર્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ કૌભાંડનો આક્ષેપ કોઈ વ્યક્તિએ નહીં પણ ભાજપના જ કોર્પોરેટરે કર્યો છે. કંપની કઈ રીતે કૌભાંડ આચરતી હતી જોઈએ આ અહેવાલમાં.

3) અઠવાડિયા પછી અમદાવાદ ફરી એક વાર થયું પાણીપાણી, આ વિસ્તારમાં વરસાદ શરૂ

અમદાવાદમાં અઠવાડિયાના વિરામ બાદ વરસાદ પડી રહ્યો છે. અહીં સવારે 10 વાગ્યા પછી વરસાદની શરૂઆત થતાં વાહનચાલકો સહિત નોકરીએ જતાં લોકો પણ હેરાન થઈ ગયા હતા. તો શહેરમાં ક્યાં કેટલો વરસાદ પડી રહ્યો છે તે અંગે જોઈએ આ અહેવાલ.

4) વધુ એક આઈશાએ પતિથી કંટાળી બનાવ્યો અંતિમ વીડિયો

આત્મહત્યા કરવા માટે સાબરમતી નદી પાસે પહોંચેલી યુવતીએ પોતાના પતિની સામે એક વીડિયો બનાવ્યો હતો. જોકે, આત્મહત્યા કરવા માટે યુવતી નદીમાં કુદે એ પહેલા લોકોની જાગૃતિથી આ યુવતીનો જીવ બચી ગયો હતો. જોકે, આ કેસમાં પોલીસે એના પતિ સામે ગુનો નોંધીને કાયદેસરના પગલાં લીધા છે.

5) નુપુર શર્માને મારવા ભારત પહોંચ્યો પાક ઘૂસણખોર, ઉલેમાના નિવેદન બાદ બનાવ્યો હત્યાનો પ્લાન

નુપુર શર્માની હત્યા કરવા આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ પાર કરીને ભારતમાં ઘૂસણખોરીનો પ્રયાસ કરી રહેલા એક પાકિસ્તાની નાગરિકને BSF દ્વારા પકડી લેવામાં આવ્યો છે

DNA જ્વેલરી: શું બ્રેસ્ટમિલ્કમાંથી બ્રેસ્ટલેટ અને બાળના વાળમાંથી વીટીં બને?

માતાનું દૂધ દરેક બાળક માટે એનું સુરક્ષાકવચ હોય છે. પરંતુ, ક્યારેય એવું સાંભળ્યું છે ખરા કે, બ્રેસ્ટમિલ્કમાંથી બાળકનું બ્રેસલેટ બની શકે? લાડકીના વાળમાંથી લોકેટ બની શકે? આ વસ્તું હવે શક્ય છે. જેને DNA જ્વેલરી નામ આપવામાં આવ્યું છે. આ જ્વેલરી પણ 18થી 22 કેરેટ ગોલ્ડમાં બનાવાય છે. જેને પર્સનાઈઝ ગિફ્ટ તરીકે આપી શકાય છે.

માનુષીએ જ્હોન સાથે 'તેહરાન'નું શૂટિંગ શરૂ કર્યું, પિસ્તોલ લઈ શું બોલી

અભિનેત્રી માનુષી છિલ્લરે તેની આગામી ફિલ્મ તેહરાનનું શૂટિંગ (Shooting of the upcoming film Tehran) શરૂ કરી દીધું છે. એક્શન ફિલ્મમાં તેની સાથે જ્હોન અબ્રાહમ લીડ રોલમાં જોવા મળશે.

