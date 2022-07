ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો

1 ગુજરાતમાં મેઘસવારી યથાવત: નવસારી, વલસાડમાં કોહરામ, 24 કલાકમાં 213 તાલુકાઓમાં વરસાદ

ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 33 જિલ્લાના 213 તાલુકાઓમાં ભારે વરસાદ પડી (Gujarat Monsoon Update) રહ્યો છે અને અમદાવાદ સહિત રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં તારાજી સર્જાઈ છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં સતત વરસી રહેલા વરસાદને કારણે નવસારી જિલ્લામાં ભયાનક દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે. વલસાડ જિલ્લામાં બુધવારે બપોરથી જ બારે મેઘ ખાંગા થયા હતા. Click Here

2 શું છે અસંસદીય શબ્દ, જેના કારણે દેશમાં ઉભો થયો છે 'બખેડો'

અસંસદીય ભાષાના (unparliamentary word list) શબ્દોને લઈને લોકસભાના સ્પીકર ઓમ બિરલાએ નિવેદન (Parliamentary word controversy) આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, 'કોઈ શબ્દ પર પ્રતિબંધ નથી, કાઢવામાં આવેલા શબ્દોનું સંકલન ચાલુ છે.' ત્યારે આપને જણાવી દઈએ કે, શું હોય છે અસંસદિય શબ્દો અને શા માટે ગૃહમાં તેના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો છે. જાણો સંપૂર્ણ અહેવાલ... (Unparliamentary recognition of words) Click Here

3 NDRFની ટીમે સાદકપર-ગોલવાડ ગામમાં કર્યું મોટું રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન, આટલા લોકોને બચાવાયા

નવસારી: ગુજરાતના નવસારી જિલ્લાના(Heavy Rain in Navsari) સાદકપર-ગોલવાડ ગામે(Sadakpar Golwad village) NDRFની ટીમ દ્વારા રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન(Rescue operation by NDRF team) હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આ ઓપેરશનમાં કુલ 77 લોકોને બચાવી લેવાયાં છે. ટીમ નંબર 6B એ આ ગામમાંથી 77 લોકોને બચાવી લીધા બાદ 5:00 કલાકે ગણદેવી ગામ, ચીખલી નવસારી તરફ ટીમ બચાવકાર્ય માટે નીકળી ગઈ હતી. Click Here

4 ભારતે ચીનને આપ્યો મજબૂત 'સંદેશ', લેહમાં રાફેલ તૈનાત

લગભગ બે અઠવાડિયા પહેલા ચીનનું એક ફાઈટર એરક્રાફ્ટ LACની ખૂબ નજીક (India message China Rafale jets in Leh) આવ્યું હતું. સરહદ પર તૈનાત સૈનિકોએ તેને જોયો કે તરત જ ભારતે સમય બગાડ્યા વિના (India fights Chinese aggression) જવાબ આપવા માટે રાફેલ તૈનાત કરી. Click Here

5 દેશમાં જોવા મળ્યો નવા વાયરસનો પ્રથમ કેસ, કોરોના કરતા પણ ખતરનાક ગણવામાં આવી રહ્યો છે

દેશમાં ફરી એક નવા વાયરસે દહેશત આપી(Entry of new virus in India) છે. કેરળમાં મંકીપોક્સ રોગનો એક શંકાસ્પદ કેસ નોંધાયો(A patient of monkey pox disease came in Kerala) છે. યુએઈથી પરત આવેલા વ્યક્તિમાં આ રોગના લક્ષણો જોવા મળ્યા(UAE returnee under observation) છે. Click Here

Sport

1 વિરાટ માથે ઘેરાયા સંકટના વાદળ : કોહલીને T20 ટીમ માંથી કરાયો બાકાત

ભારતીય ટીમનો સ્ટાર ક્રિકેટર વિરાટ કોહલી લાંબા સમયથી ખરાબ ફોર્મમાંથી પસાર થઈ રહ્યો(Virat Kohli has been in bad form for a long time) છે. કોહલીએ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી એક પણ સતક પણ બનાવી નથી. હાલમાં ઇંગલેન્ડ સામે પણ વિરાટનું ખરાબ પ્રદર્શન જારી રહ્યું(Virat s poor performance against England too) છે. જેને કારણે બીજી T20 માં કોહલીને પ્લેઇંગ 11 માં સ્થાન આપવામાં આવ્યું(Kohli has not been named in the T20 playing XI) નથી. Click Here