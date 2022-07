ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

1 સ્કૂલ બસ ધસમસતા પૂરમાં તણાઈ, 11 જણાના જીવ પડીકે બંધાયાં અને...

જામનગર જિલ્લાના કાલાવડ પંથકમાં આજે સવારથી અનરાધાર વરસાદ (Heavy Rain in Kalavad )વરસી રહ્યો છે. એવામાં આજે બપોરના સુમારે કાલાવડના નાના વડાલા ગામે બસ (Private School Bus Trapped in Heavy Rain) તણાવાની ઘટના સામે આવી છે. નાના વડાળા ગામે પાણીનો ધસમસતા પ્રવાહ વચ્ચે ખાનગી શાળાની બસ પાણીના ( Private School Bus )પ્રવાહમાં પલટી જતા એક તબક્કે સૌના જીવ પડીકે બંધાયા હતાં. જોકે ગામ લોકો અને કાલાવડ ફાયરબ્રિગેડની ( Kalavad Fire brigade )જહેમતથી વિદ્યાર્થીઓને સહીસલામત બહાર કઢાયાં (Rescue of students) હતાં અને હાલ કોઈ જાનહાનિ થઇ ન હતી. કાલાવડ મામલતદારે ( Kalavad Mamlatdar ) આપેલી માહિતી પ્રમાણે આ બસમાંથી 1 ડ્રાઈવર, 2 ટીચર, 8 વિદ્યાર્થીઓને બહાર સહીસલામત કાઢવામાં આવ્યા છે અને તમામ લોકો સુરક્ષિત છે. જામનગર પથકમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે..ખાસ કરીને જામનગર કલેકટર કચેરી (Jamnagar Collectorate) દ્વારા લોકોને સાવધાન રહેવા સૂચના પણ આપવામા આવી છે. Click Here

2 Vice President Election 2022: જાણો આ રીતે થાય છે ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી

દેશના નવા ઉપરાષ્ટ્રપતિ 11 ઓગસ્ટે શપથ (Country New Vice President Will Be Sworn In On August 11) લેશે. 20 જુલાઈના રોજ ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી કરવામાં આવશે. ઉમેદવારો 22 જુલાઈ સુધી પોતાનું નામાંકન પાછું ખેંચી શકશે. Click Here

3 વર્ષો બાદ માં નર્મદા કચ્છમાં પહોંચી, ને 12 કલાકમાં જ કેનાલનો ભાગ ધોવાઈ ગયો

કચ્છનો કાંઠાળપટ્ટ વર્ષોથી નર્મદાનાં નીરનાં અવતરણની રાહમાં હતો. અનેક વર્ષોથી વિવિધ અટકળો અને વિવાદો બાદ માં નર્મદાનાં નીર નિગમ દ્વારા ટ્રાયલ માટે કેનાલમાં છોડવામાં આવ્યા હતા. દરમિયાન મોડકૂબાથી 40 કિ.મી. પહેલાં પિયાવા વાડી વિસ્તારમાં 12 કલાકમાં જ કેનાલમાં મોટું ગાબડું પડ્યું (Kutch Narmada canal Break ) હતું. Click Here

4 હવે 9 મહિનાની જગ્યા આટલા જ મહિનામાં મળી જશે પ્રિકોશન ડોઝ

આરોગ્ય સચિવ રાજેશ ભૂષણે (Union Health Secretary Rajesh Bhushan) જણાવ્યું હતું કે, 60 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લાભાર્થીઓ અને આરોગ્ય કર્મચારીઓ અને ફ્રન્ટલાઈન વર્કર્સ માટે, બીજા ડોઝના છ મહિના અથવા 26 અઠવાડિયા પૂરા થવા પર, સરકારી કોવિડ રસીકરણ કેન્દ્રો પર બૂસ્ટર ડોઝ (Booster Dose) મફતમાં આપવામાં આવશે. Click Here

5 શાહિદ કપૂર-મીરા રાજપૂતની 7મી વેડિંગ એનિવર્સરી, તસવીરોમાં જુઓ કપલનું શાનદાર બોન્ડિંગ

શાહિદ કપૂર અને મીરા રાજપૂત કપૂર 7મી જુલાઈના રોજ તેમની 7મી લગ્નની વર્ષગાંઠ ઉજવે છે. જુઓ તસવીરો. Click Here

Sport

1 happy birthday dhoni: 41 વર્ષના થયા Ms Dhoni, પત્ની સાક્ષી સાથે સેલિબ્રેટ કર્યો બર્થ ડે

આજે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના પૂર્વ કેપ્ટન મહેન્દ્ર સિંહ ધોની (HAPPY BIRTHDAY DHONI)નો 41મો જન્મદિવસ છે. આ અવસર પર દેશભરમાં માહીના ફેન્સ જન્મદિવસની ઉજવણી કરી (Mahendra Singh Dhonis 41st birthday) રહ્યા છે. Click Here