1) 145મી રથયાત્રા: શું છે અમદાવાદના પ્રસિદ્ધ જગન્નાથ મંદિર અને રથયાત્રાનો મહિમા

અષાઢ મહિનાથી ભારતમાં વિધિવત ચોમાસાની શરૂઆત થાય છે. વર્ષાઋતુની સાથે જ દેશમાં ધાર્મિક વાતાવરણ પ્રવર્તતું થાય છે. અષાઢી બીજે ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા(Rathyatra of Lord Jagannath) ઓરિસ્સાના પૂરી અને અમદાવાદના જગન્નાથ(Puri of Orissa and Jagannath of Ahmedabad) મંદિરેથી નીકળે છે. શું છે આ રથયાત્રાનો પરંમપરાગત મહિમા, ચાલો જાણીએ આ ખાસ અહેવાલમાં. Click Here

2) 1 જુલાઈથી નવો લેબર કોડ લાગુ, થયાં આ મોટા ફેરફાર

1 જુલાઈથી જ્યાં પણ નવો લેબર કોડ લાગુ કરવામાં આવી (New Labour Law) રહ્યો છે, ત્યાં કર્મચારીઓની ટેક હોમ સેલરીમાં ઘટાડો થશે. તેમને અઠવાડિયામાં માત્ર ચાર દિવસ કામ કરવું (trade unions debate) પડે છે. સાપ્તાહિક રજા ત્રણ દિવસની રહેશે. Click Here

1 એકનાથ શિંદે બન્યા મહારાષ્ટ્રના CM અને દેવેન્દ્ર ફડણવીસે DyCM, રાજભવન ખાતે લીધા શપથ

એકનાથ શિંદેએ મહારાષ્ટ્રના નવા મુખ્યપ્રધાન અને દેવેન્દ્ર ફડણવીસ ડેપ્યુટી મુખ્યપ્રધાન તરીકેના રાજભવન ખાતે શપથ લિધા છે. ભાજપ દ્વારા એકનાથ શિંદેને સંપૂર્ણ પણે સમર્થન આપવામાં આવ્યું છે. Click Here

2 હવામાનની આગાહીના પગલે આ જિલ્લાઓમાં 'અત્ર તત્ર સર્વત્ર' વરસાદ, જૂઓ વીડિયો

હવામાન વિભાગની આગાહીના (Meteorological Department Forecast for Rain) કારણે સુરતમાં (Heavy Rain in Surat) સતત બીજા દિવસે વરસાદ પડ્યો હતો. અહીં વહેલી સવારથી જ શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો હતો. બીજી તરફ વલસાડ જિલ્લામાં પણ 6 ઈંચ જેટલો વરસાદ (Heavy Rain in Valsad) ખાબક્યો હતો. Click Here

3 Udaipur horror: 30 માર્ચે જયપુરમાં સીરીયલ બ્લાસ્ટ કરવાના હતા કન્હૈયા લાલના હત્યારા

કન્હૈયા લાલ હત્યા કેસનો આરોપી ઉદયપુરમાં (Udaipur horror) અન્ય એક વેપારીની હત્યાનું પણ કાવતરું ઘડી રહ્યો હતો. તેઓ જયપુરમાં શ્રેણીબદ્ધ વિસ્ફોટોને અંજામ આપવાના મોટા કાવતરાનો પણ કથિત ભાગ હતા. Click Here

4 રાહુલની થઇ સફળ સર્જરી, થોડા મહિનાઓમાં જોવા મળશે મેદાન પર

સર્જરી બાદ ભારત પરત ફર્યા બાદ રાહુલનું(Rahul has a successful surgery) પુનર્વસન નેશનલ ક્રિકેટ એકેડમી (National Cricket Academy)ની સ્પોર્ટ્સ સાયન્સ ટીમના વડા ડૉ. નીતિન પટેલના નેતૃત્વમાં શરૂ થશે. રાહુલની વાપસીની સમય મર્યાદા નક્કી કરી શકાતી નથી પરંતુ તેને ભારતીય ટીમમાં પુનરાગમન કરવામાં(Rahul s return to Indian team) હજુ થોડા મહિનાનો સમય લાગી શકે છે. Click Here