ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો

1) મહારાષ્ટ્રમાં રાજકીય સંકટમાં વધુ એક વધારો, શિવસેનાના સાંસદ સંજય રાઉતને EDનું તેડૂં

મહારાષ્ટ્રમાં રાજકીય કટોકટી વચ્ચે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ પ્રવેશ કર્યો છે. EDએ શિવસેનાના સાંસદ સંજય રાઉતને સમન્સ પાઠવ્યું છે. રાઉતને આવતીકાલે મંગળવારે પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવ્યા છે. click here

2) સુપ્રિમ કોર્ટે શિંદેની અરજી પર નોટિસ કરી જારી, આગામી સુનાવણી માટેની તારીખ કરાઇ જાહેર

મહારાષ્ટ્રની રાજકીય લડાઈ પર સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી થઈ હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે તમામ પક્ષકારોને નોટિસ પાઠવીને(Notice was sent to all parties) પાંચ દિવસમાં જવાબ માંગ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે આ મામલે મહારાષ્ટ્ર સરકાર, કેન્દ્ર સરકાર અને મહારાષ્ટ્ર પોલીસને પણ નોટિસ પાઠવી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે શિંદે જૂથને મોટી રાહત આપી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે બળવાખોર ધારાસભ્યોને ડેપ્યુટી સ્પીકરની નોટિસનો જવાબ આપવા માટે ત્રણ દિવસનો સમય આપ્યો છે. આ કેસની આગામી સુનાવણી 11 જુલાઈએ થશે. Click here

3) રથયાત્રા કે એના આગલા દિવસે ગમે ત્યાં પાર્કિગ કરતા પહેલા ચેતજો, જોઇ લો પોલીસનું જાહેરનામું

રથયાત્રાનો દિવસ નજીક આવતા તૈયારીઓનો ધમધમાટ વધી ગયો છે. જગન્નાથ મંદિરે યાત્રા માટે દિવસ રાત તૈયારીઓ થઈ રહી છે. યાત્રા પહેલા મંદિરને સુશોભિત કરવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે પોલીસે પણ સમગ્ર રૂટ પર ચેકિંગ કર્યું હતું. Click Here

4) અમરનાથ યાત્રાઃ 3 લાખ જેટલા ભાવિકોએ કરાવી નોંધણી,આ સુવિધાઓ પણ મળશે

30 જૂનથી શરૂ થનારી અમરનાથ યાત્રા માટે કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ વખતે સરકારે રેડિયો ફ્રીક્વન્સી આઇડેન્ટિફિકેશન (RFID) સિસ્ટમ શરૂ કરી છે. તેનો હેતુ યાત્રાના રૂટ પર નજર રાખીને યાત્રાળુઓને સુરક્ષા પૂરી પાડવાનો છે. યાત્રા માટે 3 લાખ શ્રદ્ધાળુઓએ નોંધણી કરાવી છે.Click Here

5) મોંઘવારી વચ્ચે રાહતના સમાચાર, ખાદ્યતેલના ભાવમાં ઘટાડો

ખાદ્યતેલના સતત વધતા ભાવ વચ્ચે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. કારણ કે, વૈશ્વિક બજારમાં ખાદ્યતેલના ભાવમાં ઘટાડાના કારણે સ્થાનિક બજારમાં પણ તેલના ભાગ ગગડ્યા છે. સરસવ, સોયાબિન, મગફળી, કપાસિયા, સીપીઓ અને પામોલિનના ભાવ ગગડ્યા છે. Click Here

સ્પોર્ટ્સ

શું કોહલી ટેસ્ટ ટીમનું 'વિરાટ' નેતૃત્વ કરવા તૈયાર છે? કોચે આપ્યો જવાબ

સોશિયલ મીડિયા પર છેલ્લા કેટલાક સમયથી એવી ચર્ચા છે કે, વિરાટ કોહલી ફરી ટેસ્ટ ટીમનું નેતૃત્વ કરી શકે છે. પણ આ અંગે ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડે કોઈ પ્રકારની વાત કહી નથી. જોકે, દિલ્હીમાં યોજાયેલા એક કાર્યક્રમમાં કોહલીના પૂર્વ કોચ રાજકુમાર શર્માએ ઘણી વાત કહી દીધી છે. જેમાં કોહલીનું વલણ સ્પષ્ટ થાય છે. Click Here

Special

21 વી સદી કે કર્મયોગી " કાવ્યસંગ્રહમાં પીએમ મોદી માટેની કઇ અનુભૂતિ છલકે છે?

કવિતાના રસાયણના મર્મજ્ઞ કવિયત્રી સાહિત્યસર્જક નલિનીબહેન પુરોહિતે વિજ્ઞાનના અધ્યાપનની સાથે સાહિત્યમાં ઊંડું ખેડાણ કર્યું છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જીવન પર આધારિત હિન્દી કવિતા સંગ્રહ "21મી સદી કે કર્મયોગી" ઉપરાંત તેમના અન્ય કાવ્ય સંગ્રહો પણ પ્રકાશિત થયા છે. Click Here