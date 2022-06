ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો

1 Ahmedabad Rathyatra 2022: 145મી રથયાત્રામાં કેવું હશે પોલીસનું સુરક્ષા કવચ

અમદાવાદમાં દેશની બીજી મોરી રથયાત્રા સમગ્ર દેશની બીજી સૌથી મોટી રથયાત્રા(Ahmedabad Rathyatra 2022 ) આવે છે. અમદાવાદમાં 154મી જગન્નાથ ની રથયાત્રામાં કોઈ પણ જાતની પરિસ્થિતિના જોખમાય એના માટે ગુજરાત રાજ્યના ગૃહવિભાગ અને અમદાવાદ પોલીસે કમર કસી છે. આ સાથે સમગ્ર શહેરમાં શું હશે શુરક્ષા કવચ(Protection Shield of Second Largest Rathyatra) ચાલો જાણીયે આ ખાસ અહેવાલમાં. Click here

2 ભગવાન જગન્નાથને આંખે પાટા બાંધવાની અનોખી રસમ, 5 દિવસ સુધી ભક્તો મંદિરમાં ભગવાનના દર્શન નહીં કરી શકે

પાટણના જગદીશ મંદિરમાં(Jagdish temple in Patan) આજથી ભગવાનની ધાર્મિક વિધિના(Ritual of God) શ્રીગણેશ થયા છે. આ મંદિરમાં વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે ભગવાનના નેત્રોની પૂજા(Worship of the eyes of God) કરી આંખે પાટા બાંધવામાં આવે છે. ચાલો જાણીયે શું છે આની પાછળ ઇતિહાસ અને કેમ ભક્તો નહિ કરી શકે થોડા સમય માટે દર્શન. Click here

રાજ્ય

નફીસા આત્મહત્યા કેસમાં તપાસ કરવામાં પોલીસને રસ જ નથી કે શું...

વડોદરામાં નફીસા નામની યુવતીએ આત્મહત્યા (Vadodara Nafisha Suicide Case) કરતાં પોલીસે હવે આરોપીને પકડવાની કામગીરી શરૂ કરી છે. આરોપી રમિઝ મૃતક યુવતી સાથે છેલ્લા 5 વર્ષથી લિવ-ઈનમાં રહેતો હતો. આ કેસમાં અન્ય શું નવી વિગત છે તે જોઈએ આ અહેવાલમાં. Click here

ભારત

અસ્તિત્વ પર ખતરો: ઓમ પર્વત સહિત હિમાલયના પ્રદેશોમાં પ્રદૂષણ હદ વતાવી રહ્યું

IMFએ ઉત્તરાખંડ સરકારને ઓમ પર્વત સહિત ઊંચા હિમાલયના પ્રદેશોમાં પ્રદૂષણ અંગેનો અહેવાલ (Survey on pollution in Himalayan regions ) સુપરત કર્યો છે. રિપોર્ટમાં હિમાલયના પ્રદેશોમાં પ્રવાસીઓની અસર અંગે એક સર્વે કરવામાં આવ્યો છે. રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે હિમાલયના પ્રદેશોમાં વધી રહેલા પ્રવાસીઓને કારણે પર્યાવરણને ખતરનાક નુકસાન થઈ રહ્યું છે. Click here

Special

વડાપાઉં નવા અંદાજમાંઃ અહીં મળે છે ઉલ્ટા વડાપાઉં, જાણો તેની ખાસિયત

વડાપાઉં નામ સાંભળીને ભલભલાના મોઢામાં( Ulta vada pav Surat )પાણી આવી જાય છે. પરંતુ ક્યારેય ઉલ્ટા વડાપાઉંનું નામ સાંભળ્યું છે ? સુરતમાં ઉલ્ટા વડાપાઉં બનાવનાર કોઈ મોટો સેફ નહીં પરંતુ દીકરી અને તેની માતા બનાવે છે. તો આપણે જાણીએ કઈ રીતે બને ઉલ્ટા વડાપાઉં અને તે કઈ રીતે અલગ છે. Click here

સિતારા

હવે આવી દેખાય છે કરિશ્મા કપૂર, પતિથી છૂટાછેડા લીધા બાદ એકલા હાથે બંને બાળકોને ઉછેરી રહી છે અભિનેત્રી

કરિશ્મા કપૂરે વર્ષ 2003માં લગ્ન કર્યા હતા, માત્ર આટલા વર્ષો સુધી જ અભિનેત્રીનું લગ્નજીવન ટકી શક્યું હતું અને ત્યારથી અત્યાર સુધી અભિનેત્રી એકલા હાથે પોતાના બે બાળકોને ઉછેરી રહી છે. Click here