1 ભૂપેન્દ્ર પટેલને દિલ્હીનું તેડું, રાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવારના સમર્થનમાં રહેશે હાજર

રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીની જાહેરાત (Indian presidential election 2022)થઈ ગઈ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા ઝારખંડના પૂર્વ ગવર્નર દ્રૌપદી મુર્મુ ઉમેદવાર તરીકે સત્તા પક્ષી જાહેરાત કરી છે. દિલ્હી કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ભાજપ સત્તામાં હોય તેવા રાજયના મુખ્યપ્રધાનોને દિલ્હીનું તેડું આવ્યું છે. ગુજરાતના મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલ પણ 24 જૂનના રોજ દિલ્હી જશે અને રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં સમર્થન આપશે.

2 રથયાત્રાની તડામાર તૈયારીઃ સુરક્ષા વ્યવસ્થાને લઈને ગૃહપ્રધાનની અધ્યક્ષતામાં બેઠક યોજઈ

અમદાવાદમાં જગન્નાથજીની 145મી રથયાત્રા અનુસંધાને (Jagannath Rath Yatra 2022)રાજ્યના ગૃહપ્રધાન હર્ષ સંઘવીની અમદાવાદ શહેરના તમામ ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે ક્રાઈમ બ્રાન્ચમાં બેઠક કરી છે. રથયાત્રાના રૂટમાં આવતા સંવેદનશીલ વિસ્તારોની સ્થિતિ, બંદોબસ્ત તથા આગામી આયોજન અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી. આ બેઠક પૂરી થતા હર્ષ સંઘવી મંદિરથી સમગ્ર રુટ પર જઈને નિરીક્ષણ કર્યું.

3 કોરોના સામે લડવા સરકાર બાંધશે પૂર પહેલાં પાળ... ઘરે ઘરે જઈને કરશે આ કામ

રાજ્યમાં કોરોનાના વધતા કેસની (Corona Cases in Gujarat) વચ્ચે બીજી ચિંતાજનક વાત સામે આવી (Corona Vaccination in Gujarat) છે. કારણ કે, રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 18 વર્ષથી વધુ વયના માત્ર 1.4 ટકા લોકોએ જ કોરોનાની રસીનો ડોઝ લીધો છે. જ્યારે 98.6 ટકા લોકોએ હજી સુધી પ્રિકોશનરી ડોઝ (Precautionary dose operation in Gujarat) નથી લીધો.

4 શું મહારાષ્ટ્રના મહાભારતથી રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાંભાજપને ફાયદો થશે?

એકનાથ શિંદેના જૂથે 40 ધારાસભ્યોનું (Eknath Shinde Claim) સમર્થન હોવાનો દાવો કરીને મહાવિકાસ અઘાડી ગઠબંધનને અસરકારક રીતે લઘુમતીમાં ઘટાડીને આવતા મહિને યોજાનારી રાષ્ટ્રપતિની (President Election) ચૂંટણી પર સીધી અસર પડી શકે છે. મહારાષ્ટ્રની કટોકટી (Maharashtra Political Crises) દર કલાકે વધુ ઘેરી બની રહી છે અને એવા સંકેતો મળી રહ્યા છે કે વિધાનસભા ભંગ થઈ શકે છે. રાજ્ય વિધાનસભા વિસર્જન થાય કે ન થાય -

5 1999ના કારગિલ યુદ્ધ પછી પહેલીવાર સામે આવ્યો 'અગ્નિપથ' યોજનાનો વિચાર

તમામ વિરોધ વચ્ચે કેન્દ્ર સરકારે સેનાની ભરતીની 'અગ્નિપથ' યોજના (Agnipath scheme) લાગુ કરી છે. અગ્નિવીરોને ટૂંકા ગાળામાં ગુણવત્તાયુક્ત તાલીમ આપવાની હોય છે. સૈન્ય સંસ્થાનના એક સ્ત્રોતે ETV Bharatને જણાવ્યું હતું કે, "વિશેષ દળોની તાલીમની વિગતો ગુપ્ત રાખવામાં આવે છે, તાલીમ મોડ્યુલની ચોક્કસ અને ઝીણી વિગતો પર હજુ પણ કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે."

1 રોનાલ્ડોએ રચ્યો ઇતિહાસ : એશિયન ચેમ્પિયનશિપમાં સિલ્વર મેડલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય બન્યો

રોનાલ્ડો સિંહે બુધવારે અનુભવી જાપાની ખેલાડી કેન્ટો યામાસાકીને સખત પડકાર આપ્યો(Ronaldo Singh defeated the Japanese player) હતો. પરંતુ તે માત્ર બીજા સ્થાને રહી શક્યો(Ronaldo Singh wins silver) હતો. યામાસાકીએ પોડિયમમાં ટોચ પર રહેવા માટે ક્રમિક રેસમાં રોનાલ્ડોને પાછળ છોડી દીધો હતો. આ ઈવેન્ટમાં કઝાકિસ્તાનના આન્દ્રે ચુગેએ બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો(Andre Chuge won the bronze medal) હતો.