1 PM Modi Vadodara Visit: "21મી સદીના ભારતના તેજ વિકાસ માટે મહિલાઓનો વિકાસ ખૂબ જરૂરી"

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે વડોદરાના પ્રવાસે (PM Modi Vadodara Visit) પહોંચ્યા હતા. અહીં તેમણે લેપ્રસી ગ્રાઉન્ડ ખાતે ગુજરાત ગૌરવ અભિયાન કાર્યક્રમમાં સંબોધન કર્યું હતું. Click Here

2 સંરક્ષણ નિષ્ણાંતે કહ્યું, જોજો રશિયન સેના જેવી હાલત ન થઈ જાય!

સેનામાં ટૂંકા ગાળાના પુનઃસ્થાપનને લઈને દેશના વિવિધ ભાગોમાં દેખાવો થઈ (Agnipath scheme protest) રહ્યા છે. ઘણી જગ્યાએ હિંસા પણ થઈ છે. તેઓ અગ્નિપથ યોજના પાછી ખેંચવાની માંગ કરી રહ્યા છે. સંરક્ષણ નિષ્ણાતો પણ આ યોજનાને લઈને આશંકિત છે. ETV ભારતે આ યોજના પર બ્રિગેડિયર (R) BK ખન્ના સાથે વાત કરી છે. Click Here

3 આ ખેડૂતો આવ્યા અગ્નિપથ યોજના સામેની લડાઈના સમર્થનમાં, લેશે મોટો નિર્ણય

મંગળવારે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી રક્ષાપ્રધાન રાજનાથ (Samyukta Kisan Morcha Punjab) સિંહ દ્વારા આર્મીની ભરતી માટે અગ્નિપથ યોજનાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, ત્યારે દેશના વિવિધ રાજ્યોમાં આ યોજનાનો વિરોધ થઈ રહ્યો (big decision against Agnipath Yojana In punjab) છે અને અનેક જગ્યાએ ભારે હિંસા પણ જોવા મળી રહી છે ત્યારે સંયુક્ત કિસાન મોરચા પંંજાબે પણ આ બાબતે મહત્વનો નિર્ણય લઈ શકે છે. Click Here

4 સુરતમાં દુબઈ જેવો થ્રી લેયર બ્રિજ, જુઓ સ્કાય વ્યૂ

દેશનો સૌથી પહેલો થ્રી લેયર ફ્લાયઓવર બ્રિજ (First three layer flyover bridge in Surat in India) અને રેલવે ઓવરબ્રિજ તૈયાર થઇ ગયાં છે. જેનું લોકાર્પણ 19 જૂનને રવિવારે કેબિનેટ પ્રધાન દર્શના જરદોશ (Cabinet Minister Darshan Zardosh), શહેરી વિકાસપ્રધાન વિનુ મોરડિયા, ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી.આર. પાટીલના હસ્તે લોકાર્પણ કરાશે. Click Here

5 અમેરિકાના પોપ કલ્ચરમાં ચમકશે સુરતના લેબગ્રોન ડાયમંડ

સુરત શહેર હવે અમેરિકામાં રહેતા પોપ સ્ટાર અને વીવીઆઈપી લોકો માટે લેબગ્રોન ડાયમંડ દાંત બનાવી (Labgron diamond teeth)રહ્યું છે. આ લેબગ્રોન ડાયમંડથી જડિત દાંતની કિંમત રૂપિયા 50,000 હોય છે જ્યારે જડબું 2 લાખ સુધી હોય છે. ઓર્ડર મુજબ સુરતથી આ ડાયમંડ દાંત તૈયાર કરી એકસપોર્ટ કરવામાં આવે છે. Click Here

1 જાણો હેર સ્પા કેટલું ફાયદાકારક છે હેર માટે ?

ડીપ કન્ડીશનીંગ એ હેર સ્પા ટ્રીટમેન્ટનો (Hair spa treatment) એક મોટો ફાયદો છે. વાળને એકદમ નરમ, ચળકતા બનાવવાના તે અસરકારક ઉપાય આપે છે. તેથી, આજની દુનિયામાં જ્યારે આપણે ધુમાડા, ધૂળ અને પ્રદૂષણથી ભરેલા વાતાવરણમાં પગ મૂકવાની ફરજ પાડીએ છીએ, ત્યારે તમારા વાળને સ્પા વડે લાડ લડાવવાનું મહત્વપૂર્ણ બની જાય છે. Click Here