આજના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

1 આજથી PM મોદી હિમાચલ પ્રદેશની બે દિવસીય મુલાકાતે, આ કાર્યક્રમોમાં આપશે હાજરી

વડાપ્રઘાન મોદી આજે ગુરુવારે બે દિવસના હિમાચલ પ્રવાસ પર (PM Modi Visit Himachal Pradesh) આવશે. PM મોદી આજે સવારે 10 વાગ્યે ધર્મશાળા (PM Modi Road Show in Dharmshala) પહોંચશે.

2 India vs South Africa : રાજકોટ પહોંચતા જ અર્શદીપ સિંહએ કર્યા ભાંગડા, ખેલાડીઓનું ગુલાબની પાંખડીઓથી કર્યું સ્વાગત

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા (India vs South Africa) વચ્ચે ચાલી રહેલી પાંચ મેચોની T20 (T20 Match) આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણીની ચોથી મેચ રાજકોટના સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશન સ્ટેડિયમ (Saurashtra Cricket Association Stadium) ખાતે રમાશે. આગામી મેચ માટે ભારતીય ટીમ (Indian Team Reached Rajkot) આજે (16 જૂન) રાજકોટ પહોંચી ગઈ છે.

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

1 Gujarat ATS Operation: PM મોદીના ગુજરાત પ્રવાસ પહેલાં ATSએ 5 લોકોની કરી અટકાયત

અલકાયદાની ધમકી અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ગુજરાત પ્રવાસ પહેલાં ATSનું સૌથી મોટું (Gujarat ATS Operation) ઓપરેશન સામે આવ્યું છે. ATS એ રાજ્યના અલગ અલગ સ્થળોએથી 5થી વધુ શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓની અટકાયત કરી છે. CLICK HERE

2 રાહુલ ગાંધીને યુવાનોની ચિંતા : 'અગ્નિપથ' યોજનાને લઇને વડાપ્રધાનને કહી આ ખાસ વાત...

દાયકાઓ જૂની સંરક્ષણ ભરતી પ્રક્રિયામાં(Defense recruitment process) ધરમૂળથી ફેરફાર કરીને, સરકારે મંગળવારે ત્રણેય સેવાઓમાં સૈનિકોની ભરતી(Recruitment of soldiers) માટે 'અગ્નિપથ' યોજનાની(Agneepath Yojana) જાહેરાત કરી હતી. જે હેઠળ સૈનિકોની ચાર વર્ષના ટૂંકા ગાળા માટે કરાર આધારિત ભરતી કરવામાં આવશે. CLICK HERE

3 300 વર્ષ જૂની મસ્જિદ બચાવવા આગળ આવ્યા હિંદુઓ, ઐતિહાસિક ગૌરવ ધરાવતી આ મસ્જિદમાં થશે મારમત

આ દિવસોમાં દેશમાં ધાર્મિક ઉન્માદના કારણે વાતાવરણ ગરમાયું છે. યુપીના શામલીમાંથી સાંપ્રદાયિક સૌહાર્દ અને ભાઈચારો વધારવાની એક મોટી પહેલ(Hindus came forward to save) સામે આવી છે. અહીં મુસ્લિમોની વસ્તી વિનાના ગામના લોકોએ મોગલ યુગની મસ્જિદને સાચવવાનું કામ હાથમાં લીધું(300 year old mosque in Shamli) છે. CLICK HERE

4 બિહારના બક્સરમાં અગ્નિપથ યોજનાનો વિરોધ, ઉમેદવારોએ રેલવે ટ્રેનમાં લગાવી આગ

ભારતીય સેનામાં અગ્નિપથ યોજનાના (Agnipath Recruitment Scheme) વિરોધમાં બીજા દિવસે પણ હજારો વિદ્યાર્થીઓ હાથમાં ત્રિરંગા ધ્વજ સાથે રેલવે ટ્રેક પર ઉતરી આવ્યા છે. ડુમરાઓ સ્ટેશન પર યુવાનોના ટોળાએ રેલવે ટ્રેકને આગ ચાંપી દીધી હતી. આ વિદ્યાર્થીઓ ભારત માતાના નારા સાથે કેન્દ્ર સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર પણ કરી રહ્યા છે. કેન્દ્ર સરકારની આ યોજનાને લઈને બિહારમાં ચારેબાજુ હોબાળો મચી ગયો છે. CLICK HERE