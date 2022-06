આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે.

World Blood Doner Day: રક્તદાન અંગે જાગૃતિ માટે કરાઈ છે વિશ્વ રક્તદાતા દિવસની ઉજવણી

આજે સમગ્ર વિશ્વમાં રક્તદાતા દિવસની ઉજવણી કરાઇ રહી છે. લોહીની જરૂરિયાતોને પૂરી કરી શકાય તેમજ રક્તદાન પ્રવૃત્તિમાં સામેલ પ્રત્યેક રક્તદાતાને પ્રોત્સાહિત કરી શકાય તેવા ઉમદા ઉદ્દેશ સાથે આજે વિશ્વ રક્તદાતા દિવસની ઉજવણી થઇ રહી છે. વિશ્વ રક્તદાતા દિવસની ઉજવણી કરવાની શરૂઆત વર્ષ 2005માં વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા અને રેડક્રોસના સંયુક્ત ઉપક્રમે યોજાઇ હતી, ત્યારબાદ દર વર્ષે 14મી જૂનના દિવસે વિશ્વ રક્તદાતા દિવસ (World Blood Doner Day)ની ઉજવણી થઇ રહી છે..

1 બોલિવૂડમાં ફરી ડ્રગ્સનો એક મોટો મામલો આવ્યો સામે, આ એક્ટરનો ભાઈ ઝડપાયો રંગે હાથ

શ્રદ્ધા કપૂરના ભાઈ સિદ્ધાંત કપૂરની ગઈકાલે રાત્રે બેંગલુરુની એક હોટલમાં રેવ પાર્ટીમાં પોલીસના દરોડા દરમિયાન અટકાયત કરવામાં આવી છે. (Siddhanth Kapoor detained for consuming drugs) સિદ્ધાંત કપૂર એક્ટર શક્તિ કપૂરનો પુત્ર છે, જે બોલિવૂડમાં પોતાના અદ્ભુત કોમિક ટાઈમિંગથી હસાવે છે.

2 Sidhu Moose wala Murder case : સિદ્ધુ મુસેવાલા હત્યા કેસમાં ગુજરાત કનેક્શન? પોલીસને હાથ લાગી મોટી સફળતા

સિદ્ધુ મૂસે વાલા મર્ડર કેસનો(Sidhu Musewala murder case) મામલો હાલ દેશભરમાં ખુબજ ચર્ચામાં જોવા મળી રહ્યો છે. સિદ્ધુ મૂસે વાલા મર્ડર કેસના આરોપીઓની ધરપકડ(Arrest of accused in Sidhu Musewala murder case) કરવા માટે અલગ-અલગ રાજ્યોની પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. તપાસ દરમિયાન એક પછી એક આરોપીઓ પકડાઇ રહ્યા છે. મહત્વની બાબત એ છે કે હવે ગુજરાત માંથી એક આરોપી પોલીસને હાથ લાગ્યો(Accused in Sidhu Musewala murder case arrested from Gujarat) છે.

3 GMDC ગ્રાઉન્ડ ખાતે અટકાયત પહેલાં જ કોંગી નેતા થયા બેભાન

અમદાવાદમાં GMDC ગ્રાઉન્ડ ખાતે ગુજરાત કૉંગ્રેસ સરકારનો વિરોધ (Congress Protest in Ahmedabad) કરશે. કૉંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી આજે (સોમવાર) નેશનલ હેરાલ્ડ કેસ મામલે ED (Rahul Gandhi National Herald case) સમક્ષ હાજર થવાના છે. તેના વિરોધમાં કૉંગ્રેસ આજે દેશવ્યાપી સત્યાગ્રહ (Nationwide Satyagraha of Congress) કરશે.

4 PM Modi Gujarat Visit : વર્ષો પછી પીએમ મોદી અહીં કરશે દર્શન, અન્ય કયા કાર્યક્રમ ગોઠવાયાં તે જાણો

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઇ સરકાર એકદમ એક્ટિવ મોડ પર છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો ફરી ગુજરાત પ્રવાસ ગોઠવાયો (PM Modi Gujarat Visit )તે બાબતે સત્તાવાર જાહેરાત રાજ્યના પ્રવક્તા પ્રધાન જીતુ વાઘાણીએ કરી હતી. પીએમ નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાત પ્રવાસ 17 અને 18 જૂનના દિવસે ગુજરાતની મુલાકાત દરમિયાન કરોડોના લોકાર્પણ અને ખાતમૂહૂર્ત વિકાસના કાર્યો કરશે.

5 અમેરિકામાં ચમક્યો સુરતી હીરો, વિશ્વના સૌથી મોટા ડાયમંડને જોતા જ ચોંકી ઊઠશો

સુરતની ડાયમંડ કંપનીએ બનાવેલો વિશ્વનો સૌથી મોટો લેબગ્રોન ડાયમંડ (largest Labgron diamond of world) અત્યારે અમેરિકાના એક્ઝિબિશનમાં મૂકાયો (Diamond of Surat in American Exhibition) છે. આ સાથે જ આ ડાયમંડ ચારે તરફ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે. તો શું છે આ ડાયમંડની વિશેષતા તે અંગે (Specialty of Labgron Diamond) જોઈએ આ અહેવાલ.

1 વરસાદના મારે લાખોના માલ પર પાણી ફરી વળ્યું, જામજોધપુર યાર્ડમાં વ્હેતી મગફળીના દ્રશ્યો

ગુજરાતમાં આજથી સાર્વત્રિક મેઘ મંડાણ (Moonsoon Gujarat 2022) થઈ ચૂક્યું છે. જેને પગલે જામજોધપુરમાં પણ વરસાદને (Rain In Gujarat) કારણે યાર્ડમાં પડેલી મગફળીને મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન (Jamnagar rain market effect) થયું છે. યાર્ડમાં પડેલી મગફળીની 400 ગુણી પર વરસાદ પડતા મગફળીની નદી હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. વરસાદી પાણીને કારણે યાર્ડમાં મગફળી તરતી જોવા મળી રહી હતી. ખેડૂતોએ પાણીમાં તરતી મગફળી એકઠી કરવા ઘણી મથામણ કરી હતી, પરંતુ પાણીનો પ્રવાહ ખુબ વધું હોવાને કારણે મગફળી પાણી મારફતે યાર્ડ બહાર નીકળી ગઈ હતી. જેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયોમાં વાયરલ થયો છે...

2 અનોખી ઘટના: પશુઓને 800 કિલો કેરીનો રસ અને 600 કિલો ડ્રાઈફ્રુટનો વીડિયો વાયરલ

વડોદરા નજીક આવેલા કરજણ મિયાગામ ખાતે એક અનોખી ઘટના સામે આવી છે. જેમાં એક પાંજરાપોળમાં દાતાઓ દ્વારા પશુઓને ખાસ મિજબાની કરાવી હતી. દાતાઓ દ્વારા પાંજરાપોળમાં (mango juice to cattle in Vadodara Panjrapol) 2500 જેટલા પશુઓ માટે આ મિજબાનીનું આયોજન કરાયું હતું. દાતાઓએ 800 કિલો કેરીનો રસ (800 kg mango juice to cattle) અને 600 કિલો ડ્રાઈફ્રુટ પશુઓને ખવડાવ્યું હતું, ત્યારે પાંજરાપોળના પશુઓને કેરીનો રસ અને ડ્રાયફ્રુટની મિજબાની કરાવી હોવાનો વીડિયો હાલ વાયરલ (vadodara cattle mango juice video viral) થઈ રહ્યો છે.