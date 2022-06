આજના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

1 PM Modi Gujarat Visit : 10 જૂને સમરસતા સંમેલન ઉપરાંત કયા કયા છે કાર્યક્રમ તે જાણો

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વધુ એકવાર ગુજરાત પ્રવાસે આવશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 10 જૂનના રોજ ગુજરાત પ્રવાસે (PM Modi Gujarat Visit ) આવશે. તેઓ નવસારીના ખૂડવેલ ગામમાં (PM Modi in Navsari ) સમરસતા સંમેલનમાં ( Samrasta Sammelan ) લાખોની જનમેદનીને સંબોધન કરશે. આ ઉપરાંત પણ તેમના કાર્યક્રમ નિયત થયાં છે. CLICK HERE

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

1 Interesting Research : ગુજરાત કોંગ્રેસમાંથી કયા નેતાએ ક્યારે રાજીનામું આપ્યું અને હાલ કઈ જગ્યાએ છે?

ગુજરાતમાં ચીમનભાઈની સરકાર અને તેમના નિધન બાદથી અત્યાર સુધીમાં કોગ્રેસના 60થી વધુ મોટા નેતાઓ (Congress leaders Who joined BJP) ભાજપમાં જોડાયા છે. જેમાં ધારાસભ્યો, સાંસદ અને કોંગ્રેસના સગઠનનાં હોદ્દેદારોનો પણ સમાવેશ થાય છે. કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપનારા નેતાઓની (Leaders resigning from Congress) ભાજપમાં શી સ્થિતિ છે,કયું પદ ધરાવે છે તે જણાવે છે અમારો (Interesting Research) આ વિશેષ અહેવાલ. CLICK HERE

2 ખુદ હી સે મેૈંને ઈશ્ક કિયા રે... ક્ષમાએ પોતાની સાથે જ લગ્ન કર્યાં, દુલ્હા વગર લીધા ફેરા

ક્ષમા બિંદુ દેશની પહેલી એવી મહિલા છે કે જેણે (Kshama Bindu married to herself) આ પ્રકારે પોતાની સાથે જ લગ્ન કર્યા છે. વડોદરાના ગોત્રી વિસ્તારમાં આવેલા ક્ષમાના ઘર પર તેના લગ્ન યોજાયા હતા. આ લગ્ન લગભગ 40 મિનિટ સુધી ચાલ્યા હતા. જેમાં તેના પરિવાર અને મિત્રો જોડાયા હતા. CLICK HERE

3 Presidential Election 2022 : રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીની તારીખ જાહેર, 15 જૂને જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવશે

સંસદના બંને ગૃહોના સભ્યો ઉપરાંત તમામ રાજ્યોની વિધાનસભાના ચૂંટાયેલા સભ્યો, રાષ્ટ્રીય રાજધાની પ્રદેશ દિલ્હી અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ પુડુચેરી રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં (Presidential Election 2022) મતદાન કરી શકે છે. CLICK HERE

4 Ganga Dussehra 2022: ગંગા દશેરાના દિવસે બની રહ્યા છે ચાર ફળદાયી યોગ, જાણો રાશિ પ્રમાણે દાનનું મહત્વ

સનાતન ધર્મ અનુસાર, માતા ગંગાને મોક્ષદાયિની માનવામાં આવે છે અને ગંગા વંશનો તહેવાર 'ગંગા દશેરા' (Ganga Dussehra 2022) ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે. 9 જૂન, ગુરુવારે ગંગા દશેરા છે. આ તિથિએ ચાર વિશિષ્ટ યોગો રચાઈ રહ્યા છે. જ્યેષ્ઠ માસના શુક્લ પક્ષની દસમી તિથિ એટલે કે ગંગા અવતરણ દિવસના દિવસે સ્નાન અને દાનનું મહત્વ જણાવવામાં આવ્યું છે. CLICK HERE