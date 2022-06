ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

1 Gujarat Assembly Election 2022: વડાપ્રધાન ભાજપને અપાવશે આદિજાતિ વોટ ?

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીને હવે ગણતરીના (Gujarat Assembly Election 2022)મહિના બાકી છે. ભાજપના કાર્યકરો સહિત ઉપલા સ્તરના નેતાઓ સક્રિય છે. દરેક કોમ્યુનિટીના વોટ ભાજપને મળે તેવા પ્રયત્ન કરાઈ રહ્યા છે. નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાત પ્રવાસે આવી રહ્યા છે. તેઓ નવસારીના ચીખલી તાલુકાના ખુડવેલ ગામમાં સમરસતાના સંમેલનમાં લાખોની જનમેદનીને સંબોધન કરશે. જેમાં મુખ્યત્વે આદિજાતિના લોકો હશે.

2 પુત્ર બન્યો જનેતાનો હત્યારો : હત્યાનું કારણ જાણીને તમેં પણ ચોંકિ જશો...

ઉત્તર પ્રદેશની રાજધાની લખનઉમાં એક સગીરે તેની માતાની ગોળી મારીને હત્યા કરી(son murder his mother in lucknow) નાખી છે. તેણે માતાની હત્યા ફક્ત એટલા માટે કરી કે, કારણ કે તેને તેની માતા PUB-G ગેમ(PubG game caused death) રમવાથી અવારનવાર રોકતી હતી.

3 ગુજરાત પર પણ અલકાયદાનો ખતરો, દેશમાં આત્મઘાતી હુમલાઓની આશંકા

ભારતીય ઉપખંડમાં અલ-કાયદાએ દિલ્હી સહિત ભારતના ઘણા રાજ્યોમાં હુમલાની ધમકી (There Will Be Suicide Attacks In India) આપી છે. ન્યૂઝ ચેનલ પર ડિબેટ દરમિયાન બીજેપી પ્રવક્તાની ટીપ્પણીના વિવાદ વચ્ચે આતંકી સંગઠને એક નિવેદન જારી કરીને હુમલાની ધમકી આપી છે. જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, અમારા પયગમ્બરનું અપમાન કરનારાઓને અમે મારી નાખીશું. જેઓ આપણા પ્રોફેટનું અપમાન કરવાની હિંમત કરે છે તેમને ઉડાવી દેવા માટે અમે અમારા શરીર અને અમારા બાળકોના શરીર પર વિસ્ફોટકો જોડીશું. તેઓને કોઈ માફી કે માફી નહીં મળે, કોઈ શાંતિ અને સલામતી તેમને બચાવી શકશે નહીં.

4 સરકારે ખેડૂતોને આપી મોટી રાહત, MSPને લઈને કરવામાં આવી જાહેરાત

ખેડૂતોને રાહત આપવાની દિશામાં સરકારે વધુ એક મોટો નિર્ણય(government gave big relief to farmers) લીધો છે. કેન્દ્રીય પ્રધાન અનુરાગ ઠાકુરે આજે બુધવારે માહિતી આપી હતી કે સરકારે 17 પાક માટે MSPને મંજૂરી આપી(government approved MSP for the crop) છે. આ સાથે કૃષિ બજેટ પણ વધીને 1,26,000 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયું છે.

5 હાર્દિક પટેલે પરીક્ષામાં જવાબ ભરવા માટે 15થી 18 લાખ રૂપિયા લીધા : યુવરાજસિંહ

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં ગેરરીતિના આક્ષેપ (Irregularities in competitive examinations) સાથે યુવા નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજાએ (Yuvrajsinh Jadeja Press Conference) પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી. અહીં તેમણે પરીક્ષાને લઈને અનેક આક્ષેપ કર્યા હતા.