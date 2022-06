આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે..

World Food Safety Day 2022: વર્લ્ડ ફૂડ સેફ્ટી ડે પર તારીખ, ઇતિહાસ, મહત્વ અને અન્ય જાણકારી

વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા (WHO) દ્વારા ખોરાકજન્ય જોખમોને રોકવા, શોધી કાઢવા અને તેનું સંચાલન કરવા અને માનવ સ્વાસ્થ્યને સુધારવા માટે દર વર્ષે વિશ્વ ખાદ્ય સુરક્ષા દિવસ (World Food Safety Day 2022) તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશનનો અહેવાલ જણાવે છે કે, વૈશ્વિક સ્તરે, દર વર્ષે દસમાંથી એક વ્યક્તિ ખોરાકજન્ય રોગોથી પ્રભાવિત થાય છે. જ્યારે સલામત ખોરાક એ સારા સ્વાસ્થ્યનું માર્કર છે, ત્યારે અસુરક્ષિત ખોરાક ઘણા રોગોનું કારણ બની શકે છે.

હવે ધોરણ 1 થી 3 માં અંગ્રેજી વિષય, કેવી રીતે થશે અભ્યાસ જાણો

માતૃભાષાના શિક્ષણની વાતો વચ્ચે અંગ્રેજી ભાષાના પ્રભુત્વનું વજન (Study in English medium) હવે ઘોરણ 1થી 3ના બાળકોના શિક્ષણ ઉપર પણ પડી રહ્યું છે. સરકારે નિર્ણય લીધો છે કે હવે ધોરણ 1થી 3માં બાળકોેને અંગ્રેજી વિષય ભણાવવામાં (English subject will be taught to children in Std 1 to 3) આવશે.

Gujarat ATS Arrest : ડ્રગ્સની હેરાફેરી કરતા આરોપીઓ દબોચી લીધાં, આ રીતે કરતાં હતાં કાળો કારોબાર

ડ્રગ્સની હેરાફેરી કરતાં આરોપીઓએ નવી મોડ્સ ઓપરેડેન્સી (New modus operandi of drug peddlers) અજમાવી છે. બનાવટી વેબસાઈટ દ્વારા ડ્રગ્સની હેરાફેરી કરતા 3 આરોપીની ગુજરાત એટીએસે ધરપકડ (Gujarat ATS Arrest ) કરી છે.

આકાશ પાતાળ એક કરશે યુપી પોલીસ, દિવલો પર પોસ્ટરો અને ડ્રોનથી શોધી કાઢશે હિંસાખોરોને

કાનપુર નગરના અનાથાશ્રમમાં થયેલી હિંસા બાદ પોલીસ સતર્ક થઈ ગઈ છે. પોલીસ અરાજક તત્વો પર નજર રાખવા માટે ડ્રોન કેમેરાથી સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં ચાંપતી નજર રાખી રહી છે. પથ્થરમારો અને ગોળીબારના હંગામામાં સંડોવાયેલા શકમંદોને ઓળખવા માટે પોલીસે 40 લોકોની તસવીરો સાથેનું પોસ્ટર જાહેર (Kanpur violence poster release) કર્યું છે.

બાળકી સાથે કુકર્મના કેસમાં કેબ ડ્રાઈવર સહિત બેની ધરપકડ, આવો હતો પ્લાન

તેલંગણાના હૈદરાબાદમાં એક બાળકી સાથે યૌન ઉત્પીડનનો (Rape Case Filed in Hyderabad police Station) કેસ સામે આવ્યો છે. આ કેસમાં એક કેબ ચાલક (Accused Cab Driver) સહિત બે વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે. આરોપી સગીરાનું અપહરણ કરીને પોતાના ઘરે લઈ ગયો હતો. જ્યાં કુકર્મ કર્યું હતું.

22,850 ફૂટની ઊંચાઈએ ઈન્ડો-તિબેટીયન બોર્ડર પોલીસના યોગાનો રસપ્રદ વીડિયો

ઈન્ડો-તિબેટીયન બોર્ડર પોલીસના ક્લાઈમ્બર્સ બરફથી ઢંકાયેલ હિમાલયમાં 22,850 ફૂટની ઊંચાઈએ યોગાસન (Yoga Practice on Himalaya) કરે છે. ITBP ક્લાઇમ્બર્સની 14 સભ્યોની ટીમે બરફમાં 20 મિનિટ સુધી યોગાસન કર્યા હતા. જેનો રસપ્રદ વીડિયો સામે આવ્યો છે.

વરુણ-કિયારા રોમાંસમાં મગ્ન: 'જુગ જુગ જિયો'નું 'રંગીસારી' ગીત રિલીઝ

રાજ મહેતા દિગ્દર્શિત ફિલ્મ 'જુગ જુગ જિયો'નું બીજું ગીત 'રંગીસારી' લોન્ચ (jug jugg jeeyos new song released) કરવામાં આવ્યું છે. ગીતમાં વરુણ ધવન અને કિયારા અડવાણી પ્રેમમાં ડૂબેલા જોવા મળે છે.