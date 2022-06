ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો..

1 બોલિવૂડ એક્ટર સલમાન ખાનને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપતો પત્ર

સલમાન ખાનના પિતા સવારે જોગિંગ માટે ગયા હતા, જ્યાં તેઓ બેન્ચ પર બેઠા હતા, ત્યારે તેમને એક પત્ર મળ્યો જેમાં તેમને અને તેમના પુત્ર સલમાન ખાનને મારી નાખવાની ધમકી (threatening Letter to Salman Khan) આપવામાં આવી હતી. બાંદ્રા પોલીસે અજાણ્યા વ્યક્તિ સામે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. Click here

2 મોહમ્મદ પેગંબર પર ટિપ્પણી: ભાજપે નુપુર શર્માને પાર્ટીમાંથી સસ્પેન્ડ કર્યા, નવીન જિંદાલની પણ હકાલપટ્ટી

ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પયગંબર મોહમ્મદ પર વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણી કરવાના મામલે કડક કાર્યવાહી કરી છે. પાર્ટીએ તેના પ્રવક્તા નુપુર શર્માને પાર્ટીમાંથી સસ્પેન્ડ કરી દીધા છે. આ સાથે પાર્ટીએ નવીન જિંદાલને પ્રાથમિક સભ્યપદમાંથી પણ સસ્પેન્ડ (BJP suspends nupur and navin) કરી દીધા છે. Click here

3 એકજ પરિવારના પાંચ લોકોએ કર્યો સામુહિક આપધાત, આપધાતનું કારણ અકબંઘ

બિહારના સમસ્તીપુરમાં એક જ પરિવારના 5 સભ્યોએ ફાંસી લગાવીને કર્યો આપધાત. આપઘાતનું કારણ હજુ સુધી બહાર આવ્યું નથી. પોલીસે આ મામલે તપાસ શરૂ કરી છે. Click here

રાજ્યમાં ફરીથી આ દરિયાઇ સિમા માંથી ઝડપાયું કરોડોનું ડ્રગ્સ

જખૌ વિસ્તારમાંથી ફરી એકવાર ડ્રગ્સનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન કુલ 48 કિલો ડ્રગ્સનો જથ્થો મળી આવ્યો છે. BSF અને પોલીસને પેટ્રોલિંગ દરમિયાન ડ્રગ્સના પેકેટ મળ્યા હતા. IMBL નજીક થોડા દિવસ અગાઉ પાકિસ્તાની બોટ ઝડપાઈ હતી તેમાંથી આ પેકેટ ફેંકાયા હોવાની શક્યતાઓ સેવાઇ રહી છે. Click here

આધુનિક "ચા વાળા કાકા" સોલાર પેનેલથી ચલાવે છે ચાની લારી, મહિને આટલી બચત

68 વર્ષીય નટુભાઈ વસાવાની ચા સાથોસાથ તેમની લારી લોકોમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે, કારણ કે આ નાની લારીમાં લાઈટ ચલાવવા માટે તેઓએ સોલાર પેનલ (Surat solar panel tea center) લગાવી છે. જેના કારણે દર મહિને 1000થી 1500 રૂપિયાની બચત થાય છે. Click here

IIFA 2022 કૃતિ સેનન બેસ્ટ એક્ટ્રેસ અને વિકી કૌશલને બેસ્ટ એક્ટરનો મળ્યો એવોર્ડ

યસ આઇલેન્ડ, અબુ ધાબી (Abu Dhabi) ખાતે યોજાયેલ IIFA ની 22મી આવૃત્તિમાં બોલિવૂડ સ્ટાર્સે ધૂમ મચાવ્યો હતો. એવોર્ડ ફંક્શનમાં કૃતિ સેનનને બેસ્ટ એક્ટ્રેસ (best actress award) અને વિકી કૌશલને બેસ્ટ એક્ટરનો (best actor award) એવોર્ડ મળ્યો હતો. Click here

ઈન્સ્ટાગ્રામ યુઝર્સ માટે સારા સમાચાર: 90 સેકન્ડની રીલ્સ કરી શકાશે રેકોર્ડ

ફોટો-શેરિંગ પ્લેટફોર્મ ઈન્સ્ટાગ્રામ (INSTAGRAM) એ જાહેરાત કરી છે કે, તે 90-સેકન્ડની રીલ્સ સહિત નવી સુવિધાઓ રજૂ કરી રહી છે. કંપનીનું કહેવું છે કે, આ નવા ફીચરમાં રીલનો સમય વધારીને 90 સેકન્ડ કરવામાં આવ્યો છે, જે સર્જકોને પોતાની જાતને રજૂ કરવા માટે વધુ સમય મળશે. Click here