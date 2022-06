આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે..

1 Arvind Kejriwal Visit in Gujarat : અરવિંદ કેજરીવાલ તિરંગા રેલીના સમાપન માટે આવશે આ શહેરમાં

દિલ્હીના મુખ્યપ્રધાન અને આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ 6 જૂને ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણા ખાતે તિરંગા રેલીમાં (Aap Tiranga Rally) હાજરી આપશે. અરવિંદ કેજરીવાલની ગુજરાતમાં ત્રણ મહિનામાં આ ચોથી મુલાકાત (Arvind Kejriwal Visit in Gujarat ) હશે. Click Here

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

1) રાજ્યમાં 10 વર્ષ પછી ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ સૌથી વધુ આવ્યું, તો આ જિલ્લાએ મારી બાજી

ગાંધીનગરઃ રાજ્યમાં ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહના વિદ્યાર્થીઓની આતુરતાનો અંત આવ્યો છે. કારણ કે, આજે સવારે ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ બોર્ડની વેબસાઈટ (STD 12 Commerce Result declared) પર જાહેર થઈ ગયું છે. જોકે, સવારે 8 વાગ્યે શિક્ષણ બોર્ડની વેબસાઈટ www.gseb.org પર પરિણામ મૂકાતા વેબસાઈટ પર ટ્રાફિકજામ થયો હતો. તેના કારણે વેબસાઈટ ઓવરલોડ જોવા મળી હતી. રાજ્યમાં 4.22 લાખ વિદ્યાર્થીઓએ આ પરીક્ષા આપી હતી, જેમાંથી 2.91 લાખ વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયા છે. આ સાથે જ રાજ્યમાં કુલ 86.91 ટકા પરિણામ આવ્યું છે. મહત્વનું છે કે, કોરોના મહામારી પછી 2 વર્ષ પછી ઓફલાઈન પરીક્ષા યોજાઈ હતી. Click Here

2) 'અજબ પ્રેમ કી ગજબ કહાની': સેલ્ફ લવને લઈને વિવાદમાં રહેતી યુવતીએ શું કહ્યું હવે?

વડોદરામાં રહેતી અને પોતાની જાતને ખૂબ પ્રેમ(Self Love Obsessed Girl) કરતી યુવતી ક્ષમા બિંદુ હાલ વધારે ચર્ચિત છે. કેમકે તે પોતાના સેલ્ફ લવને લઈને પોતાની જાત સાથે જ લગ્ન કરવા પ્રેરિત(First Monogamy Person) હતી. આ મુદ્દે હજુ એક વાયરલ વિડિઓ આવ્યો છે. ચાલો જાણીયે શું છે આ વાયરલ વીડિયોમાં. Click Here

3) શું ખરેખર વિકસિત ગુજરાતમાં હજી પણ યુવાનો રોજગારીની શોધમાં ભટકી રહ્યા છે, કૉંગ્રેસે કર્યો આક્ષેપ

જૂનાગઢમાં યૂથ કૉંગ્રેસે ફરી એક વાર રોજગારી મુદ્દે વિરોધ (Junagadh Congress Protest) નોંધાવ્યો હતો. અહીં કૉંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓએ જિલ્લા રોજગાર કચેરી ખાતે વિરોધ (Congress protest for Employment) કર્યો હતો. સાથે જ બેરોજગારીના આંકડા જાહેર કરવાની અધિકારી સમક્ષ (Demand for release of unemployment figures) માગ કરી હતી. Click Here

4) યુપીમાં થયો બ્લાસ્ટ, 8 લોકોએ ગુમાવ્યો પોતાનો જીવ

ઉત્તર પ્રદેશના હાપુડમાં એક કેમિકલ ફેક્ટરીમાં બોઈલર(Hapur factory explosion) ફાટવાને કારણે મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે ફેક્ટરીના બોઈલર વિસ્ફોટને કારણે 8 લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા. 19 થી વધુ લોકોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. Click Here

5) GSEB HSC Results 2022: સૌથી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ A-1 ગ્રેડ મેળવી ગુજરાતના આ જિલ્લાએ વગાડ્યો ડંકો

ગુજરાતમાં ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ (GSEB HSC Results 2022)જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ગુજરાતમાં ફરી સુરતનો ડંકો વાગ્યો છે. સુરતના કુલ 643 વિદ્યાર્થીઓએ A1 ગ્રેડ મેળવી સુરત A1 ગ્રેડ મેળવનાર પ્રથમ ક્રમે આવ્યું છે. Click Here