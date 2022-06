આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે..

આતુરતાનો અંત: ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહ અને ધોરણ 10ના પરિણામની તારીખ જાહેર

માર્ચ મહિનામાં યોજાનારી ધોરણ 10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષાનું પરિણામની (GSEB SSC HSC Result 2022)વિદ્યાર્થીઓ છેલ્લા કેટલાય સમયથી આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા. શિક્ષણ પ્રધાન જીતુ વાઘાણીએ ટ્વિટરના માધ્યમથી ધોરણ 10 અને 12 ના બોર્ડની પરિણામની જાહેરાત કરી હતી. જેમાં ધોરણ 12નું પરિણામ આજે 8:00 કલાકે બોર્ડની વેબસાઇટ ઉપર મુકવામાં આવશે, જ્યારે 6 જૂન સોમવારના રોજ ધોરણ 10નું બોર્ડનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવશે.

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

1 વડોદરામાં પોતાની જાત સાથે જ લગ્ન કરવા જઇ રહેલી યુવતીના લગ્નમાં આવ્યું વિઘ્ન

વડોદરામાં એક યુવતિએ પોતાની જાત સાથે જ લગ્ન કરવાની જાહેરાત (Vadodara girl will marry herself)કરી હતી. આ મામલે આજે એક રોચક વળાંક સામે આવ્યો છે. શહેરના પૂર્વ ડે. મેયર સુનિતા બહેન શુક્લએ યુવતીના પોતાની જાત સાથેના લગ્નનો વિરોધ કર્યો છે. જે મંદિરે તેના લગ્ન થવાના હતા, તે મંદિરના મેનેજમેન્ટ સાથે સંવાદ સાધીને લગ્નનું સ્થળ કેન્સલ કરાવી દીધા છે.

2 ફરી કાશ્મીરી પંડિત આતંકીઓના નીશાના પર, સ્થળાંતર કરવા બન્યા મજબૂર

કુલગામ હત્યાઓ પછી, ટ્રાન્ઝિટ કેમ્પમાં સ્થિત કાશ્મીરી પંડિત કર્મચારીઓએ ખીણમાંથી જમ્મુ તરફ સ્થળાંતર કરવાનો પ્રયાસ (Protest of Kashmiri Migrant Pandits in Mattan Anantnag ) કર્યો, પરંતુ પોલીસે તેમને નિષ્ફળ બનાવ્યા. આ દરમિયાન કાશ્મીરી પંડિત કર્મચારીઓએ પોલીસ પર ગેરવર્તનનો આરોપ લગાવ્યો હતો. કર્મચારીઓનું કહેવું છે કે, સરકાર તેમની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવામાં નિષ્ફળ (Kashmiri Pandits target killing ) રહી છે અને બીજી તરફ જ્યારે તેઓ ખીણમાંથી સ્થળાંતર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા ત્યારે તેમને કોઈ પણ કારણ વગર અટકાવવામાં આવ્યા હતા અને હાલ તેમનો જીવ જોખમમાં છે. બીજી તરફ, પોલીસે કાશ્મીરી પંડિત કોલોનીને સંપૂર્ણ રીતે સીલ કરી દીધી છે અને કોઈને પણ બહાર જવાની પરવાનગી આપવામાં આવી નથી.

3 ઘોર કળયુગ: લિફ્ટમાં 12 વર્ષની કિશોરી સાથે નરાધમે કરી આવી હરકતો, ઘટના થઇ CCTV માં કેદ

સુરતના ડીંડોલી વિસ્તારમાં લિફ્ટમાં જઈ રહેલી કિશોરીની છેડતી( Teasing teenager in Dindoli )કરવામાં આવી હતી. આ ઘટના લિફ્ટમાં લાગેલા CCTV કેમેરામાં કેદ થઇ છે. આ મામલે પોલીસ ફરિયાદ થતા પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં તરુણની ધરપકડ કરી આ મામલે કાર્યવાહી શરુ કરી છે.

4 પબમાંથી ઘરે મૂકવાનુ કહી મિત્રો યુવતીને ઉઠાવી ગયા, કારમાં જ કામ પતાવી ફરી પમાં જ છોડી દીધી

હૈદરાબાદમાં સગીર યુવતી પર ગેંગરેપ (Hyderabad gang rape)ની ઘટના સામે આવી છે. આ ઘટના તાજેતરમાં પ્રકાશમાં આવી હતી. ઘરે ગયા પછી બીજા દિવસે તેના પિતાને તેના શરીર અને ગળા પર ઈજાના નિશાન મળ્યા. તેઓએ તેની સાથે શું થયું તે અંગે પૂછપરછ કરી ત્યારબાદ તેણીએ તેના પર ગેંગ રેપની વાત કહી.

પહેલી વખત જોયુ સાપ બન્યો સાપનો કોળીયો: સ્નેક રેસ્ક્યૂ મેન સત્યમ

સરગુજામાં એક સાપનો વીડિયો (Snake swallowed big snake in Surguja) સામે આવ્યો છે. આ વીડિયોમાં સાપ પોતાના કરતા મોટા સાપને ગળી રહ્યો (video of snake swallowing in surguja) છે. આ ઘટના છત્તિસગઢના અંબિકાપુર શહેરની બાજુમાં આવેલ અજીરમા ગ્રામ પંચાયતની છે. અહીં દારૂની દુકાન પાસે એક ઘરમાં સાપ જોવા મળ્યો હતો. કહેવા માટે કે સાપ સાપ હતો, પણ તેને જોતાં તે અજગર કરતાં પણ જાડો લાગતો હતો. લોકોએ આ જાણકારી સ્નેક રેસ્ક્યુ મેન સત્યમને આપી. જ્યારે સત્યમે સાપને પકડવાની કોશિશ કરી તો એવું થયું જે કોઈએ વિચાર્યું પણ નહોતું. સાપ એક મોટા સાપને ઉછાળવા લાગ્યો. જે તેના કરતા ઘણો મોટો હતો. જે સાપને ગળી ગયો હતો તે ધમધમતો સાપ હતો. જેની લંબાઈ લગભગ 6 ફૂટ હતી. સ્નેક રેસ્ક્યૂ મેન સત્યમે જણાવ્યું કે, તેણે પહેલીવાર સાપને બીજા સાપને ગળી જવાની ઘટના જોઈ છે. જેથી આ સાપને ગળી જવાનો વીડિયો વાયરલ (Surguja snake Viral video )થઈ રહ્યો છે.

સુહાના ખાને નાના ટોપમાં બતાવ્યું ટોન્ડ ફિગર, યુઝર્સે કહ્યું- શિલ્પા શેટ્ટી કરતાં પાતળી કમર

સુહાના ખાન આ દિવસોમાં પોતાની ડેબ્યૂ સીરિઝ ધ આર્ચીઝને લઈને ચર્ચામાં છે. હવે સુહાના ખાને નવી તસવીરો સાથે ચાહકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. જુઓ ફોટોઝ

સાયબર ક્રાઈમનો શિકાર ન થતા બચો: UPI પેમેન્ટ માટે આ ટિપ્સ અનુસરો

UPI પેમેન્ટ એપ્સનો ઉપયોગ કરવાથી આપણને સગવડ મળે છે, પરંતુ સાથે જ આ વ્યવહારો કરતી વખતે સાવચેત રહેવાની પણ જરૂર છે. તેથી, એપ્સનો ઉપયોગ કરતી વખતે, યુઝર્સે સાયબર છેતરપિંડીનો શિકાર ન બને તે માટે UPI પેમેન્ટની સલામતી ટિપ્સ (Tips for UPI payment) વિશે જાગૃત રહેવાની જરૂર છે. કેટલાક પગલાઓમાં રેન્ડમ લિંક્સ પર ક્લિક ન કરવું, છેતરપિંડી કોલ્સનો જવાબ ન આપવો અને અન્ય લોકોને PIN અને પાસવર્ડ્સ જેવી ટ્રાન્ઝેક્શન વિગતો આપવાનું ટાળવું શામેલ થાય છે.