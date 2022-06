આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે..

આજે પટેલનું ભાજપમાં 'હાર્દિક' સ્વાગત થશે. હાર્દિક પટેલને ભાજપમાં આવકારતા પોસ્ટરો લાગ્યાં, લોકોને કેમ લાગી નવાઇ?

કોંગ્રેસનાં ભૂતપૂર્વ યુવા નેતા અને પાટીદાર આગેવાન હાર્દિક પટેલ આવતી કાલે ભાજપમાં જોડાય (Hardik Patel to Join BJP) તે પહેલા જ હાર્દિકનાં સ્વાગત માટે વડોદરામાં પોસ્ટર (Hardik Patel welcome posters) લાગ્યા છે. આ પોસ્ટરમાં (Vadodara BJP) વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ, મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી.આર.પાટીલ સાથે હાર્દિક પટેલ જોવા મળી રહ્યા છે. Click here

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

સૌરવ ગાંગુલી પર ફરી અટકળો શરૂ, શા માટે કરી નવી ઇનિંગ શરૂ કરવાની જાહેરાત

BCCI પ્રમુખ સૌરવ ગાંગુલીએ (BCCI president saurav ganguly) ક્રિકેટમાં 30 વર્ષ પૂરા કર્યા છે. તેણે બુધવારે (1 જૂન) ટ્વીટ કરીને માહિતી આપી છે કે, તે નવી ઇનિંગ શરૂ કરી શકે છે. જો કે, ગાંગુલીએ આ અંગે વિગતવાર કંઈ જણાવ્યું નથી. Click here

Special

Foreign Mango : કેસરી અને કેસરી બાદ ગીરમાં જોવા મળશે ટોમી એટકિન્સ મહાચીનોક માયા અને કીટ

કેસર કેરી માટે (Kesar Mango) ખ્યાતનામ ગીરમાં હવે પરદેશી કેરીનો (Foreign Mango ) પાક લેવામાં આવ્યો છે. ભાલછેલ ગામના પ્રગતિશીલ ખેડૂતો 60 દેશોની કેરીની જાતો (Exotic mangoes are now grown in Gir) વાવીને સફળતા મેળવી છે. જૂઓ શું છે નવીનતા તે આ અહેવાલમાં. Click here

Asia Cup Hockey: છેલ્લી મિનિટ સુધી જાપાનની ટીમને ભારતે હંફાવી દીધી, 1-0થી પરાસ્ત કરી બ્રોન્ઝ મેળવ્યું

એશિયાકપના ત્રીજા અને ચોથા ક્રમ માટે (Asia Cup Hockey) બુધવારે ભારત અને જાપાન (India Vs Japan Hockey) વચ્ચે હોકીમી મેચ યોજાઈ હતી. જેમાં ભારતે જાપાનને 1-0થી માત આપીને ટુર્નામેન્ટમાં ડંકો વગાડ્યો છે. Click here

'તડપ-તડપ કે' થી 'સચ કહે રહા હૈ' સુધી ગાયક kkના 10 SAD ગીતો, તમે પણ ભાવુક થઈ જશો

કેકેએ તેમની ગાયકી કારકિર્દીમાં ઘણા હિટ ગીતો ગાયા હતા. તેમના મૃત્યુથી (Singer KK passes away) ચાહકોની આંખો ભીની થઈ ગઈ હતી. ગાયકના તે 10 ગીતો જે હંમેશ માટે તેને યાદ કરાવશે. Click here

એવું તે શું બન્યું કે હાથી તળાવ છોડી ગેરેજમાં નહાવા પહોંચ્યો

તુંમાંકુરું શહેરના કરીબસવેશ્વર મઠમાં રહેતી લક્ષ્મી નામની હાથી (elephant Lakshmi)મઠમાં નહાવા માટે પાણીની તંગીનો સામનો કરી રહી છે. તેથી તેઓ તેને નજીકના ગેરેજમાં લઈ (Shortage of water in the math )જાય છે અને સ્નાન કરે છે. 20 વર્ષના હાથીની સંભાળ છેલ્લા ઘણા સમયથી મઠમાં ચાલી રહી છે. હાલમાં, મઠમાં પાણીની અછત છે અને હાથીને ગેરેજમાં સ્નાન કરવું પડે છે. Click here