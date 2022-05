આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે.

1 IPL 2022 Finel : આજે GT અને RR વચ્ચે જામશે જંગ

ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2022 તેના અંત સુધી પહોંચવા જઈ રહી છે. ગુજરાત ટાઇટન્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ ફાઇનલમાં પહોંચી ગયા છે. આજે એટલે કે 29 મે (રવિવાર)ના રોજ ટાઈટલ મેચ રમાશે. આ મેચ બાદ એવોર્ડ સમારોહ યોજાશે, જેમાં ચેમ્પિયન ટીમ અને ફાઇનલમાં હારનાર ટીમને ઈનામી રકમ આપવામાં આવશે. આ સાથે અન્ય ઘણા પુરસ્કારો પણ આપવામાં આવશે.

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

1 PM Modi Gujarat Visit: PM મોદી આજે પાટીદારો વચ્ચે, સૌરાષ્ટ્રની આ મુલાકાત કેમ ખાસ ગણવામાં આવે છે ?

પીએમ મોદીનો આ સમગ્ર કાર્યક્રમ ચર્ચાનો વિષય બની રહ્યો છે કારણ કે આ કાર્યક્રમની શરૂઆતમાં જ્યારે આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા ત્યારે પાટીદાર સામાજિક નેતા નરેશ પટેલનું નામ નહોતું. Click Here

2 IPL And Politics : મોદી સ્ટેડિયમમાં IPLની ફાઈનલ મતદારોને આકર્ષવાનું માધ્યમ બની જશે?

29 મે, 2022નો દિવસ ગુજરાત માટે ખાસ બની રહેવાનો છે. નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં આઈપીએલ 2022ની ફાઈનલ મેચ (Final match of IPL 2022) રમાવા જઈ રહી છે. અને આ મેચમાં કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ ( Home Minister Amit Shah In IPL Final 2022) ઉપસ્થિત રહેશે. રાજકારણ અને ક્રિકેટ પરનો ( IPL And Politics) વિશેષ અહેવાલ… Click Here

3 ભારતના નિર્માણ માટે દેશના ગામડાંઓ આત્મનિર્ભર થાય એ ખૂબ જરૂરી છે: વડાપ્રધાન મોદી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ (PM Modi Gujarat Visit) ગાંધીનગરના ઈફ્કો, કલોલમાં તૈયાર થયેલા નેનો યુરિયા પ્લાન્ટનો શુભારંભ (Urea Plant Opening Ceremony) કર્યો છે. આ પ્રસંગે તેમણે એવું પણ કહ્યું હતું કે, ભારતના નિર્માણ માટે દેશનાં ગામડાંઓ આત્મનિર્ભર હોય ખૂબ જરૂરી છે. Click Here

4 Aryan Khan Clean Chit: શાહરૂખના પુત્ર આર્યનને કેવી રીતે ક્લીન ચિટ મળી

મુંબઈ: અભિનેતા શાહરૂખ ખાનના પુત્ર આર્યન ખાનને NCB દ્વારા કોર્ડિલિયા ક્રૂઝ ડ્રગ્સ કેસ (Cordelia cruise drugs case)માં ક્લીનચીટ (Aryan Khan Clean Chit) આપવામાં આવી છે. એનસીબીએ ચાર્જશીટમાંથી આર્યન ખાન સહિત છ લોકોના નામ કાઢી નાખ્યા છે. તેમણે આ મુદ્દે પત્રકાર પરિષદ યોજીને પોતાની ભૂમિકા પણ સ્પષ્ટ કરી હતી. આ વખતે એનસીબી ચીફ એસએન પ્રધાને આર્યન ખાનને ક્લીનચીટ કેમ આપવામાં આવી તે પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો. NCB અધિકારીઓએ વોટ્સએપ ચેટનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે, તેઓ એકલા વોટ્સએપ ચેટમાંથી મજબૂત પુરાવા એકત્ર કરી શકતા નથી. આ કેસમાં સંડોવાયેલા તમામની તપાસ કરવામાં આવશે અને તેમની પાસેથી પુરાવા એકત્ર કરવામાં આવશે. આ કેસમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ષડયંત્ર સાબિત થઈ શક્યું નથી. એનસીબી માત્ર વોટ્સએપ ચેટના આધારે મજબૂત પુરાવા એકત્ર કરી શક્યું નથી,” એનસીબીએ જણાવ્યું હતું. Click Here

5 દિવ્યાંગ બાળકો સાથે આવું કરવું ઈન્ડિગોને રૂપિયા 5 લાખમાં પડ્યું, DGCAએ ઝાટકણી કાઢી

તારીખ 7 મેના રોજ ઈન્ડિગો એરલાઈન્સ (Indigo Airlines Ranchi Staff )પર ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશને (DGCA) રૂપિયા 7 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે. રાંચી એરપોર્ટ પર એક દિવ્યાંગ બાળકને બોર્ડિગ (Refused to give Boarding Pass) પાસ દેવાનો ઈન્કાર કરતા ઈન્ડિગો પર રૂપિયા 5 લાખનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. Click Here