આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે..

વતનમાં ફરી વડાપ્રધાનઃ આજે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાત આવશે, જાણો પૂરો કાર્યક્રમ

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 28 મેના રોજ ગુજરાતની મુલાકાતે આવી(PM Modi Gujarat visit)રહ્યા છે. વડાપ્રધાન રાજકોટમાં આટકોટની મલ્ટિસ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ કે. ડી. પી.ની મુલાકાત (KDP Multispeciality Hospital)લેશે. તેમજ ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતે 'સહકાર સે સમૃદ્ધિ' પર વિવિધ સહકારી સંસ્થાઓના નેતાઓના સેમિનારને સંબોધિત કરશે. કલોલમાં નિર્મિત નેનો યુરિયા (લિક્વિડ) પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન પણ કરશે. Click Here

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો..

1 શાહરૂખના પુત્ર આર્યન ખાનને ડ્રગ કેસમાં મળી ક્લીનચીટ

મુંબઈના પ્રખ્યાત ક્રૂઝ ડ્રગ્સ કેસમાં NCBએ ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. જેમાં શાહરૂખ ખાનના પુત્ર આર્યન ખાનનું નામ નથી. મતલબ એનસીબીએ પોતે સ્વીકાર્યું કે આર્યન ખાનને ડ્રગ્સ કેસ સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી. Click Here

2 લદ્દાખમાં આર્મીના વાહનને નડ્યો અકસ્માત: સેનાના 7 જવાનો થયા શહિદ

તુર્તુક સેક્ટર (લદ્દાખ)માં એક વાહન અકસ્માતમાં (Ladakh army bus accident) અત્યાર સુધીમાં ભારતીય સેનાના 7 જવાનોએ જીવ ગુમાવ્યા છે, અન્યોને પણ ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે. ઘાયલોને શ્રેષ્ઠ તબીબી સંભાળ સુનિશ્ચિત કરવાના પ્રયાસો, વધુ ગંભીર લોકોને પશ્ચિમી કમાન્ડમાં ખસેડવા માટે IAF પાસેથી હવાઈ પ્રયાસની માંગણી કરવામાં આવી છે. Click Here

3 ના જોઈએ મસ્જીદ, ના જોઈએ મંદિર, તારો પ્રેમ જ છે મારે ધર્મ, તારો પ્રેમ જ મારી તકદીર

ઉત્તરપ્રદેશમાં એક મુસ્લિમ યુવતીને તેના પાડોશમાં રહેતા હિન્દુ યુવક સાથે છેલ્લા 3 વર્ષથી પ્રેમ સંબંધ ચાલી રહ્યો હતો. આ જ પ્રેમની તાકાતે પ્રેમી યુગલ સમાજની વિચારણા કર્યા વિના જ ઘરેથી ભાગી ગયું અને આર્ય સમાજ મંદિરમાં હિંદુ રીતિ-રિવાજ પ્રમાણે લગ્ન કરી (Up Muslim girl Married to Hindu boy) જીવન સાથે વિતાવવાનું નક્કી કરી લીધું. જો કે યુવતીએ તેના પરિવારના ભયે હવે તેણે વીડિયો વાયરલ કરીને પોલીસને સુરક્ષાની વિનંતી કરી છે. Click Here

4 જયપુરમાં માસૂમ બાળક પર કૂતરાઓએ કર્યો હુમલો, ઘટના થઈ CCTV કેમેરામાં કેદ

જયપુરના મુહાના પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. અહીં ઘરની બહાર રમી રહેલા 9 વર્ષના બાળકને 5 રખડતા કૂતરાઓએ ઘેરી લીધા હતા અને 40 બચકા ભર્યા હતા. આ સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ ગઈ હતી. ઘટના 19 મેની જણાવવામાં આવી રહી છે. માસૂમના પરિવારજનો સારવારમાં વ્યસ્ત હોવાને કારણે હજુ સુધી પોલીસમાં ફરિયાદ કરી શક્યા નથી. Click Here

ઇન્સ્ટાગ્રામએ ભારતમાં રીલ્સ માટે નવા '1 મિનિટ મ્યુઝિક' ટ્રેક કર્યું લોન્ચ

ઇન્સ્ટાગ્રામ પર રીલ્સ બનાવવાનું ચલણ વધી રહ્યું છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને કંપનીએ ભારતમાં એક નવું ફીચર લોન્ચ (Instagram launches New Feature In India) કર્યું છે. કંપનીએ કહ્યું કે, રીલ કલાકારો અને સંગીતને શોધવાનું એક વિકસતું વૈશ્વિક પ્લેટફોર્મ છે. Click Here

કાર્તિક આર્યનએ તેના મિત્રના લગ્નમાં આપી હાજરી, જૂઓ અભિનેતાની સુંદર તસ્વીરો

ભૂલ ભુલૈયા-2 ફેમ અભિનેતા કાર્તિક આર્યનએ એક મિત્રના લગ્નમાં હાજરી આપી જોરદાર ડાન્સ કર્યો હતો, તેની તસ્વીરો સોશિયલ મીડિયા પર જોર પકડી રહી છે Click Here