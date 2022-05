આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે.

પાટણ યુનિવર્સીટીનો પદવીદાન સમારોહ

આજે મહામહિમ રાજ્યપાલના હસ્તે પાટણ યુનિવર્સીટી ખાતે 38 વિદ્યાર્થીઓ ને ગોલ્ડ મેડલ તથા બે વ્યક્તિઓને ડીલીટની પદવી એનાયત કરાશે

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

1 2024માં ભાજપ તેલંગણામાં સરકાર બનાવશે,પરિવારવાદથી ચાલતી પાર્ટી કોઈનું ભલુ ન કરી શકે: PM મોદી

તેલંગણાના હૈદરાબાદમાં રેલી યોજીને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ (PM Narendra Modi in Hyderabad) આગામી વર્ષમાં તેલંગણામાં સરકાર બનાવવાનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો. વિપક્ષ કોંગ્રેસનું (PM Modi Target to Congress) નામ લીધા વગર ટોણો મારતા કહ્યું હતું કે, જે જે જગ્યાઓ પરથી પરિવારવાદી પાર્ટીઓ દૂર થઈ ત્યાં વિકાસના દ્વાર ખુલ્યા છે. વિકાસના અભિયાનને આગળ વધારવાની જવાબદારી તેલંગણાના સ્થાનિકોની છે. Click here

2 ગુજરાતની એવી બેઠકો જ્યાં ભાજપે માંડ-માંડ સરકાર બનાવી, 2017ની ચૂંટણીનું તફાવત સરવૈયું

ગુજરાત વિધાનસભાની 2017ની ચૂંટણીમાં ભાજપની 99 અને કોંગ્રેસને 77 બેઠક મળી હતી, 2012ની સરખામણીમાં ભાજપની 16 બેઠકોનો ઘટાડો અને કોંગ્રેસને તેટલી જ બેઠકનો વધારો થયો હતો. જે સૂચવતું હતું કે, ભાજપનો જનાધાર ઘટ્યો (Gujarat BJPs weak seats) છે, ત્યારે આવનાર 2022ની ચૂંટણીમાં આ તમામ બેઠકો પર ભાજપ કયા મુદ્દાના આધારે ચૂંટણી લડશે, જૂઓ આ વિશેષ અહેવાલમાં.. Click here

3 બેદરકારી: થેલેસેમિયાના બાળકોને ખરાબ લોહી ચડાવી દેતા HIVગ્રસ્ત

થેલેસેમિયાના દર્દીઓને ખરાબ લોહી (Polluted Blood) ચડાવી દેતા એમને HIVનો ચેપ (HIV Infection in Child) લાગ્યો હતો. આ ઘટના સામે આવતા આરોગ્ય વિભાગે (Maharashtra State health department ) યુદ્ધના ધોરણે પૂછપરછ શરૂ કરવા માટેના આદેશ આપ્યા છે. Click here

4 કચ્છી રોગાન કળા ફરી વિશ્વ સ્તરે ચમકી, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જાપાનના PMને આપી ભેટ

કચ્છમાં અનેક કળાઓ સાથે સંકળાયેલા કારીગરો છે કે જેમણે પોતાની કળા ગ્રામ્ય સ્તરેથી વિશ્વ સ્તરે પહોંચાડી છે. આવી જ એક 400 વર્ષ જૂની કળા રોગાન આર્ટ (Kutchi Rogan Art) જે વિશ્વ સ્તરે પહોંચી છે. Click here

દિશા પટણીએ લાલ હગિંગ ડ્રેસમાં તબાહી મચાવી, ચાહકોએ કહ્યું - ખૂબ જ હોટ

દિશા પટાનીએ 10 દિવસ પછી પોતાની તસવીરો શેર કરી છે. આ તસવીરો જોયા પછી ચાહકોના મોઢામાંથી એક જ વાત નીકળી રહી છે. ખૂબ જ હોટ, તમે પણ જુઓ ફોટા Click here

IPL 2022 : ફાઇનલમાં ગુજરાત ટાઈટન્સ સામે આ ટીમ ટકરાશે તેવી પ્રેક્ષકોને આશા

અમદાવાદમાં રેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં (Ahmedabad narendra modi stadium) IPL-2022 ની ફાઇનલ (IPL 2022 Final ) અને ક્વોલિફાયર મેચને (IPL Qualifier 2 Match)) લઈને દર્શકોમાં ઉત્સુકતા જોવા મળી રહી છે. ગુજરાત ટાઇટન્સની (Gujrat Titans ) સામે ફાઇનલમાં કઇ ટીમ રમશે તેનો અંદાજો પણ પ્રેક્ષકો બાંધી રહ્યાં છે. Click here