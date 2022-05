આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે..

Quad Summit 2022: PM મોદી જાપાનની મુલાકાત લેશે, બિડેન સાથે થશે મહત્વની બેઠક

મોદી 23-24 મેના રોજ ટોક્યોમાં ક્વાડ સમિટમાં યુએસ પ્રમુખ (Quad Summit 2022) જો બિડેન અને ઓસ્ટ્રેલિયા, જાપાનના વડાપ્રધાન સાથે જોડાશે. સૂત્રોએ જણાવ્યું કે, તેઓ 36થી વધુ જાપાની CEO અને સેંકડો ભારતીય વિદેશી (Quad Summit 2022 in Japan) સભ્યો સાથે વાતચીત કરશે.

સઈઝ GIDC માં દવા બનાવતી કંપનીમાં આગ, બ્રિગેડ કોલ જાહેર કરાતા ચાર જિલ્લાના ફાયર ટીમ દોડી

ગુજરાત રાજ્યમાં આગની (Fire Accident Broken Out) બીજી મોટી ઘટના સામે આવી છે. ભરૂચ પાસે આવેલી દહેજ કંપનીમાં આગ બાદ ગાંધીનગર પાસેના સઈઝ ઔદ્યોગિક (Fire in GIDC Drugs Company) ઝોનમાં આગનો બનાવ બન્યો છે. દવાની કંપનીમાં આગ (Drugs Company Fire Accident) લાગતા દોડધામ મચી ગઈ હતી. ગાંધનગર ફાયરની ટીમે 10 જેટલા ફાયર ફાઈટર્સ ટેન્કથી આગ પર પાણીનો મારો ચલાવ્યો હતો.

ઔરંગાબાદનું નામ બદલીને સંભાજીનગર કરો: રાજ ઠાકરેનું ઉદ્ધવ ઠાકરેને આહવાહન

MNS પ્રમુખ રાજ ઠાકરેએ આજે ​​પુણેમાં એક બેઠક યોજી હતી અને મુખ્ય પ્રધાન ઉદ્ધવ ઠાકરે, NCP પ્રમુખ શરદ પવાર, મહાવિકાસ આઘાડી સરકાર અને MIM સહિતની આકરી ટીકા કરી (Raj Thackeray Replied To Uddhav Thackeray ) હતી. તેમણે વસ્તી નિયંત્રણ અધિનિયમ, સમાન નાગરિક સંહિતા પર કાયદો બનાવવા અને ઔરંગાબાદનું નામ બદલીને સંભાજીનગર કરવાની માંગ પણ કરી હતી.

રાજ ઠાકરેએ કરેલા કટાક્ષ અંગે ઓવૈસીએ કહ્યું, એ કોણ છે, હું એમને નથી ઓળખતો, જ્ઞાનવાપી પર કહી આ મોટી વાત

સુરતમાં રવિવારે AIMIM ના પ્રેસિડેન્ટ અસદુદ્દિન ઓવૈસી (Asaduddin Owaisi AIMIM) આવ્યા હતા. તેમણે સુરતમાં એક પત્રકાર પરિષદ યોજીને ચૂંટણી લડવા માટે તૈયારી દેખાડી હતી. પણ સૌથી મહત્ત્વની વાત એ રહી કે જ્યારે રાજ ઠાકરેને લઈને એક પ્રશ્ન પૂછાયો ત્યારે તેમણે કહ્યું કે, એ કોણ છે? હું એને નથી ઓળખતો.

જ્ઞાનવાપી નંદીની સામે દિવાલ તોડી પાડવામાં આવે અને મહાદેવ સાથે મિલન કરાવામાં આવે: ડૉ.કુલપતિ તિવારી

આ દિવસોમાં વારાણસીના જ્ઞાનવાપી (Another petition in the Gyanvapi episode) સંકુલ અને કાશી વિશ્વનાથ મંદિરમાં વિવાદ ચાલી રહ્યો છે, પરંતુ આ દરમિયાન કાશી વિશ્વનાથ મંદિરના પૂર્વ મહંત ડૉ.કુલપતિ તિવારીએ એક મોટી જાહેરાત કરી છે. મહંત ડો.કુલપતિ તિવારીએ જણાવ્યું કે, તેઓ જ્ઞાનવાપી કેમ્પસમાં મળેલા શિવલિંગ અંગે કોર્ટમાં અરજી કરશે.

કુતુબ મિનાર વાસ્તવમાં વિષ્ણુ સ્તંભ છે: હિન્દુ સંગઠનનો દાવો

કુતુબમિનારના વિવાદ (Qutub Minar Controversy) વચ્ચે ઐતિહાસિક સંકુલમાં ખોદકામ માટે સૂચના આપવામાં આવી છે. કેન્દ્રીય સંસ્કૃતિ મંત્રાલય દ્વારા આ નિર્દેશો આપવામાં આવ્યા છે. મંત્રાલયે કુતુબ મિનારમાં રાખવામાં આવેલી હિંદુ દેવી-દેવતાઓની પ્રતિમા બનાવવાનો આદેશ જારી કર્યો છે.

Explained: પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટી કાપ થાય તો આવક પર કેવી અસર થાય

જો સીતારમણના બજેટ (Nirmala Sitharaman budget) અંદાજો સાચા નીકળે તો એક્સાઈઝ ડ્યુટી કલેક્શન રૂ. 3.35 લાખ કરોડના બજેટ અંદાજથી ઘટીને રૂ. 2.35 લાખ કરોડ થઈ જશે, જ્યારે સરકાર તેની આવક વધારવા માટે સંઘર્ષ કરી રહી છે તેવા સમયે મહેસૂલ સંગ્રહમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થશે. જાહેર કરાયેલા કલ્યાણકારી પગલાંને કોવિડ-19 વૈશ્વિક રોગચાળાને પગલે કારણે વધેલા ખર્ચને પહોંચી વળવા ઉત્તમ ગણાવ્યો છે.