ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

1 હાશ: કેન્દ્ર સરકારે એક્સાઈઝ ડ્યૂટીમાં કર્યો ઘટાડો, પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ ગગડ્યા

કેન્દ્ર સરકારે પેટ્રોલ-ડીઝલ તથા ગેસ સિલિન્ડર પરની એક્સાઈઝ ડ્યૂટીમાં (Centre reduces Central excise duty ) ઘટાડો કર્યો છે. જેના કારણે ડીઝલની કિંમતમાં રૂપિયા 7 અને પેટ્રોલની કિંમતમાં રૂપિયા 9.50નો તથા ગેસની કિંમતમાં (Petrol,Diesel And Gas Price Fall Down) રૂપિયા 200નો મોટો ભાવ ઘટાડો થશે. Click Here

2 CNG ફરી 2 રૂપિયા પ્રતિ કિલો મોંઘો, 6 દિવસમાં બીજી વખત ભાવ વધારો

CNGના ભાવમાં વધારાની અસર ટેક્સી અને કેબ સર્વિસ પર ઘણી જોવા મળી (CNG RATE INDIA INCREASES) રહી છે. જ્યારથી CNGના ભાવ આસમાને સ્પર્શવા લાગ્યા છે ત્યારથી ઓલા-ઉબેરની રાઈડ પણ ઘણી મોંઘી થઈ (cng rate in india) ગઈ છે. આલમ એ છે કે થોડા દિવસો પહેલા સુધી ટેક્સી ચાલકો હડતાળ પર હતા. Click Here

3 દમણગંગા-પાર-તાપી-નર્મદા લિંક પ્રોજેક્ટ આ કારણોસર રાજ્ય સરકાર દ્વારા રદ્દ કરાયો

દમણ-ગંગા-તાપી-નર્મદા લિંક પ્રોજેક્ટને ગુજરાત સરકાર દ્વારા આજે રદ્ કરવામાં આવ્યો છે. મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા આ બાબતની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે. Click Here

4 રાહુલ ગાંધીએ વિદેશમાં ભાજપને ઉદ્દેશીને કહી આ ખાસ વાત...

ભારતની સ્થિતિ સારી નથી. ભાજપે આખા દેશમાં કેરોસીન તેલ ફેલાવ્યું છે. તમારે ફક્ત એક સ્પાર્કની જરૂર છે અને અમે ફક્ત મોટી મુશ્કેલીમાં આવીશું. કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ લંડનમાં આયોજિત કોન્ફરન્સમાં આ વાત કહી. Click Here

5 International Tea Day 2022: 'ચા' કે લિએ કુછ ભી કરેગા, આવો છે સુરતીલાલાઓનો અંદાજ

સુરતના લોકોને સૌથી મોંઘી ચા વધારે ભાવી (International Tea Day 2022) રહી છે. જોકે, અહીં તમે ચાની કિંમત સાંભળીને ચોંકી જશો. કારણ કે, અહીં માત્ર એક કિલો ચાની કિંમત (Tea lovers in Surat) છે 5 લાખ રૂપિયા. જી હાં. સુરતીલાલાઓ ચા પીવા માટે ગમે તેટલા રૂપિયા (Tea Day Celebration in Surat) ખર્ચી શકે છે. Click Here

6 જાસ્મીન તેલ વાળ, ત્વચા અને સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક

આયુર્વેદમાં, ચમેલીને દવાની શ્રેણીમાં રાખવામાં આવે છે અને તેના તેલ અને ફૂલો, પાંદડા અને મૂળમાંથી બનેલી દવાઓનો ઉપયોગ ઘણી સારવારમાં થાય છે. વાળ અને ત્વચાની તંદુરસ્તી (jasmine oil for skin) અને સુંદરતા જાળવવામાં તેનો ઉપયોગ ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. Click Here