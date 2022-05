ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

1 હાર્દિક પટેલ વર્સિસ નરેશ પટેલ : રાજકીય અને સામાજિક રીતે આ બેમાંથી કોનું વજન વધારે?

નરેશ પટેલ રાજકારણમાં આવું આવું કરે છે, પણ તારીખ પડ્યા કરે છે. હાર્દિક પટેલના કોંગ્રેસ ત્યાગ પછી હવે નરેશ પટેલ શું નિર્ણય કરશે તેના પર ભાજપ, ગુજરાત કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીની મીટ મંડાઇ છે. હાર્દિક પટેલ વર્સિસ નરેશ પટેલ (Hardik Patel Versus Naresh Patel) આ બન્નેમાંથી રાજકીય અને સામાજિક રીતે કોનું વજન વધારે તે વિશે (Who weighs more politically and socially in patidar ) ETV Bharatનો વિશેષ અહેવાલ… Click Here

2 જ્ઞાનવાપી સર્વેમાં થયો બીજો સૌથી મોટો ખુલાસો, મસ્જિદમાંથી મળી આવ્યા આ પ્રકારના ચિહ્નો!

જ્ઞાનવાપી મસ્જિદના સર્વે સાથે જોડાયેલા બીજા અહેવાલની મીડિયા અને સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ ચર્ચા થઈ રહી છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, મસ્જિદમાં સનાતન સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલા ઘણા વધુ પ્રતીકો મળી આવ્યા છે. તેમાં કમળ, ત્રિશુલ અને ડમરુના પ્રતીકોનો સમાવેશ થાય છે. Click Here

3 ગ્રીષ્મા હત્યા કેસના આરોપી ફેનિલની ફાંસીની સજાની કન્ફર્મ અરજી હાઈકોર્ટે સ્વીકારી

સુરતની કોર્ટ ગ્રીષ્મા હત્યા કેસમાં (Surat Grishma Murder Case)આરોપીના સજાના કન્ફર્મેશન માટે હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. ફેનિલની ફાંસીની સજા કન્ફર્મ રહે તે માટે સરકારની અપીલના પગલે હાઇકોર્ટે ફેનિલને નોટિસ ઇશ્યુ કરી છે. આ સમગ્ર મામલે હાઇકોર્ટે કેસની આગામી સુનાવણી 28 જૂનના રોજ નિયત કરી છે. Click Here

4 મોંઘવારીની માર: LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં ફરી ભડકો, જાણો નવી કિંમત

ઘરેલુ એલપીજી સિલિન્ડરની કિંમતમાં આજથી ફરી (lpg price hike) વધારો થયો છે અને આ વધારાને કારણે સમગ્ર દેશમાં રાંધણ ગેસ (gas cylinder rate increased) 1000 રૂપિયાને પાર કરી ગયો છે. Click Here

5 રોડ રેજ કેસમાં નવજોત સિંહ સિદ્ધુને એક વર્ષની સજા, સુપ્રીમ કોર્ટે આપ્યો ચુકાદો

34 વર્ષ જૂના રોડ રેજ કેસમાં કોંગ્રેસ નેતા નવજોત સિંહ સિદ્ધુને સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. કોર્ટે તેને એક વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે 25 માર્ચે અંતિમ સુનાવણી બાદ ચુકાદો અનામત રાખ્યો હતો. આ નિર્ણય બાદ સિદ્ધુએ કહ્યું કે તેઓ કોર્ટના આદેશનું પાલન કરશે. Click Here