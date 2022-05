આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે.

International Museum Day નવાબ ગયા પાકિસ્તાન અને મૂકી ગયા આ ખજાનો, જાણો જૂનાગઢના મ્યુઝિયમમાં શું સચવાઈ રહ્યું છે

આજે વિશ્વ સંગ્રહાલય દિવસ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે ત્યારે જૂનાગઢમાં આવેલું સૌથી જુનું સંગ્રહાલય જૂનાગઢના નવાબની સાથે અનેક દેશી રાજા રજવાડાઓના ઇતિહાસને સાચવીને આજે 100 વર્ષ કરતાં પણ વધુ જૂની પ્રાગ ઐતિહાસિક ચીજવસ્તુઓને પ્રવાસીઓ સમક્ષ મૂકી રહ્યું છે..

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

ATSને મોટી સફળતા : મુંબઈ બ્લાસ્ટને લઈને કર્યો ખુલાસો, જાણો કઈ રીતે આપ્યો અંજામ

ગુજરાત ATSને 1993 મુંબઈ બોમ્બ બ્લાસ્ટના (1993 Bombay Blast Case)ફરાર 4 આરોપીઓને પકડવામાં સફળતા મળી છે. આ વોન્ટેડ ચારેય આરોપીઓની અમદાવાદના સરદારનગર વિસ્તારમાંથી ધરપકડ (Gujarat ATS arrests wanted accused)કરવામાં આવી છે. કઈ રીતે પકડાયા આરોપીઓ અને શું થયો ખુલાસો આવો જોઈએ આ અહેવાલમાં. Click Here

Gyanvapi Controvercy : જ્ઞાનવાપી મસ્જિદ વિવાદમાં કોર્ટનો મોટો નિર્ણય, જાણો શું કહું...

જ્ઞાનવાપી મસ્જિદમાં સર્વેની (Gyanvapi Masjid controvercy) કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ આ વિવાદ ઉગ્ર બન્યો છે. હિન્દુ પક્ષ તરફથી એવો દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે મસ્જિદ પરિસરમાં શિવલિંગ મળી આવ્યું છે, જ્યારે મુસ્લિમ પક્ષનું કહેવું છે કે, તે શિવલિંગ નથી પરંતુ એક ફુવારો છે. આ અંગે આજે વારાણસી કોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. કોર્ટ કમિશનરે સર્વે રિપોર્ટ (Gyanvapi Masjid Management) રજૂ કરવા માટે વધુ બે દિવસનો સમય માંગ્યો હતો. આથી, કોર્ટે આ સમય આપ્યો છે. આ સાથે જ, કોર્ટ કમિશ્નર અજય મિશ્રાને આ સર્વેમાંથી હટાવવામાં આવ્યા છે. Click Here

જ્ઞાનવાપી મસ્જિદમાંથી મળી આવેલી કથિત શિવલિંગ? જૂઓ વીડિયો

જ્ઞાનવાપી-શ્રૃંગાર ગૌરી પ્રકરણમાં (Gyanvapi Masjid Controversy) હવે શિવલિંગને લઈ દાવો કરવામાં આવ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલી પોસ્ટને લઈને જ્યારે અંજુમન ઈન્તઝા મિયાં મસાજિદ કમિટીના વકીલ તૌહીદ ખાન અને સેક્રેટરી યાસીન સાથે વાત કરવામાં આવી તો તેઓએ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ પોસ્ટને યોગ્ય ઠેરવી. તેમણે કહ્યું કે સોશિયલ મીડિયા પર કરવામાં આવેલી પોસ્ટ એકદમ સાચી છે. Click Here

ધડાકા બાદ ધુમાડાંના ગોટેગોટા,દહેજની કંપનીમાં બ્લાસ્ટ થતા 20 શ્રમિક ઈજાગ્રસ્ત 3 ગંભીર

દહેજની કંપનીમાં મોટો બ્લાસ્ટ (Boiler Blast in Company) થતા નાસભાગ મચી ગઈ હતી. દૂર દૂર સુધી ધૂમાડાં જોવા મળ્યા હતા. ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર હેતું ભરૂચની ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા છે. એગ્રો કેમિકલ્સ અને પેસ્ટિસાઈડ્સ (Agro Chemicals And Pesticide) કંપનીની સાઈટમાં આ બ્લાસ્ટ થયો હતો. પ્રાથમિક રીપોર્ટ અનુસાર કંપની સાઈટમાં બોઈલર (Boiler Blast in Company) ફાટતા આગ લાગી ગઈ હતી. જેમાં 15 શ્રમિકો દાઝ્યા હતા. Click Here

નોરા ફતેહીએ બોલ્ડ ફોટોશૂટમાં કર્યો કાળો જાદુ

બોલિવૂડ એક્ટ્રેસ અને ડાન્સર નોરા ફતેહીએ ફરી એકવાર બ્લેક આઉટફિટમાં પોતાની અદભૂત તસવીરો શેર કરી છે. Click Here

આ બાળક છે કે રોબોટ? માત્ર 8 વર્ષની ઉંમરે આટલા બધા રેકોર્ડ..!

અમદાવાદનો આ બાળક માત્ર 8 વર્ષની ઉંમરમાં જ તેના મોટા-મોટા સપનાં સાકાર કરી રહ્યો છે. તેને પોતાની કળા અને યાદ રાખવાની શક્તિથી અનેક નેશનલ અને ઇન્ટરેશનલ એવોર્ડ (Ahmedabad child memory record) પોતાને નામ કર્યા છે. જૂઓ અમારા વિશેષ અહેવાલ સોર્યથી સિદ્ધિમાં... Click Here