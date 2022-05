આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે.

1 Narsinh Mehta Janm Jayanti આજે ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતાની 614 મી જન્મ જયંતીની થઈ રહી છે ઉજવણી

ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતાની આજે 614 મી જન્મ જયંતી મનાવવામાં આવી રહી છે નરસિંહ મહેતાના જીવન કાળ દરમ્યાન ત્રણ જયંતિની ઉજવણી કરાઇ છે જે પૈકી માગશર સુદ સાતમના દિવસે હારમાળા જયંતિચૈત્ર સુદ સાતમના દિવસે તપ પ્રયાણ જયંતી અને વૈશાખ સુદ પૂનમના દિવસે જન્મ જયંતીની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે દેવિય તત્વની આ પ્રકારે 3 જયંતિ ની ઉજવણી થતી હોય તેવું ભાગ્યે જ જોવા મળે છે પરંતુ કૃષ્ણ ભક્તિના પર્યાય નરસિંહ મહેતાની ત્રણ જયંતિની ઉજવણી આજે પણ થતી જોવા મળે છે તળાજા થી કડવા વચનો સાંભળીને જુનાગઢ સુધી આવેલા નરસિંહ મહેતા અહીં કૃષ્ણ ભક્તિમાં લીન થયા અને જ્યાં આજે પણ તેમને હાજરીના પુરાવા રૂપે નરસિંહ મહેતાનો ચોરો આવેલો છે અહીં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ભાવિ ભક્તો નરસિંહ મહેતા ના દર્શન કરવા માટે સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન આવતા હોય છે.

2 આજે છે બૌદ્ધ પૂર્ણીમા, ચાલો તેના મહત્વ વિશે જાણીએ

જ્યારે ભગવાન બુદ્ધને (Gautam Buddha Birthday) તેમના જીવનમાં હિંસા, પાપ અને મૃત્યુ વિશે જાણ થઈ ત્યારે તેમણે આસક્તિ અને ભ્રમનો ત્યાગ કર્યો. આવી સ્થિતિમાં, તેણે પોતાના પરિવારને (Sanyas in Baudh Religion) છોડીને તમામ જવાબદારીઓમાંથી મુક્તિ મેળવી. પોતે સત્યની શોધમાં નીકળી પડ્યા. આ પછી બુદ્ધને પણ સત્યનું જ્ઞાન મળ્યું. ત્યારથી વૈશાખ પૂર્ણિમાની (Vaishakhi Purnima 2022) તિથીનો ભગવાન બુદ્ધના જીવનની મુખ્ય ઘટનાઓ સાથે વિશેષ સંબંધ છે. આ કારણથી દર વર્ષે વૈશાખ પૂર્ણિમાના દિવસે બુદ્ધ પૂર્ણિમા ઉજવવામાં આવે છે.



1 ખોડલધામ ખાતે યોજાયેલ બેઠકમાં નરેશ પટેલે લીધો આ મહત્વનો નિર્ણય

આજે ખોડલધામ ખાતે પાટીદાર સમાજના અગ્રણીઓની બેઠક યોજાઇ હતી, જેમાં નરેશ પટેલ, હાર્દિક પટેલ સહિતના આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા. બેઠકમાં હાર્દિકે કોંગ્રેસમાં પાર્ટી થકી જે મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે, તે અંગે પણ જણાવ્યું હતું. નરેશ પટેલે તેમને રાજકરણમાં જોડાવું કે નહિ, તે અંગેની પણ માહિતી આપી હતી, તેઓ ટૂંક સમયમાં કઇ પાર્ટીમાં જોડાશે તે અંગેનો નિર્ણય જારી કરશે.

2 વડાપ્રધાન મોદીએ નેપાળ મુલાકાતને લઇને આપ્યું ખાસ નિવેદન, મુલાકાત પછી થશે....

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે(Prime Minister Modi s statement), ભારત અને નેપાળના સંબંધો અનોખા(India Nepal relations) છે. વડાપ્રધાન સોમવારે બુદ્ધ પૂર્ણિમાના અવસર પર એક દિવસીય મુલાકાતે(Prime Minister Modi s visit to Nepal) ભગવાન બુદ્ધના જન્મસ્થળ લુમ્બિનીની મુલાકાત લેશે.

3 ગુજરાતના આ શહેર માટે ગૌરવની ક્ષણ, ભારતીય નૌકાદળના જહાજને એક સિટીનું નામ અપાયું

ભારતીય નૌકાદળના (Indian Navy War Ship) એક જહાજને INS SURAT નામ આપવામાં આવ્યું છે. જે વાત સુરતવાસીઓ માટે ગૌરવભરી છે. આ એક ફ્રન્ટલાઈન વૉરશીપ (INS Frontline Warship) છે. જેને પ્રોજેક્ટ 15B અંતર્ગત તૈયાર કરાયું છે. 163 મીટર લાંબુ અને 7400 ટન વજન ધરાવતા આ શીપમાં (INS Surat in Mumbai) તમામ આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થયો છે. ખાસ વાત એ છે કે, આ સંપૂર્ણપણે સ્વદેશી ટેકનિકથી તૈયાર કરાયું છે.

4 Rahul to embark on padyatra: રાહુલ કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી સુધી પદયાત્રા કરશે

કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી જનતા સાથે જોડાવા માટે કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી સુધી પદયાત્રા (Rahul to embark on padyatra ) પર નીકળે તેવી શક્યતા છે. પાર્ટીના 'ચિંતન શિબિર' દરમિયાન આ યાત્રા ચર્ચાનો ભાગ હતી.

sport

1 ઓસ્ટ્રેલિયાના પૂર્વ ક્રિકેટર એન્ડ્ર્યુ સાયમન્ડ્સનું કાર અકસ્માતમાં નિધન

ક્રિકેટ જગતે ઓસ્ટ્રેલિયાના પૂર્વ ઓલરાઉન્ડર એન્ડ્રુ સાયમન્ડ્સના રૂપમાં એક મોટો ક્રિકેટર ગુમાવ્યો (Andrew Symonds dies in car crash) છે. શનિવારે મોડી રાત્રે એક માર્ગ અકસ્માતમાં તેનું નિધન થયું (Aussie cricket legend passes away) હતું. ક્રિકેટ પ્રેમીઓ માટે આ ખૂબ જ દુઃખદ સમાચાર છે.