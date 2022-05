આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે.

1 Gujarat Assembly elections: ભાજપની ચિંતન શિબિરમાં આવનારી ચૂંટણીઓની વિષે થશે મનોમંથન અને ઘડાશે રણનિતી

ગુજરાતમાં વહેલી ચૂંટણીની(Gujarat Assembly elections 2022) ચિંતા વચ્ચે ભાજપના 40થી વધુ અધિકારીઓ માટે ચિંતન શિબિર યોજાશે. આ ચિંતન શિબિર (BJP Chintan Shibir Nalsarovar) નજીક કેન્સવિલેમાં યોજાશે.

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

1 નાણાપ્રધાન કનુ દેસાઈનું વીજ સંકટને લઈને મોટું નિવેદન, કહ્યું-"ગુજરાતમાં ક્યાંય વીજ સંકટ ઉભું થયું નથી"

વાપીમાં રક્તની જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા રક્તદાન કેમ્પનું (Blood donation camp in Vapi)આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં નાણાપ્રધાન કનુ દેસાઈ સહિતના રાજકીય આગેવાનો, ઉદ્યોગપતિઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તોળાઈ રહેલા વીજ સંકટ અંગે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતમાં આજે પણ ઉદ્યોગો માટે અને ખેતી માટે પૂરતી વીજળી મળી રહી છે. ગુજરાતમાં ક્યાંય વીજ સંકટ (Power crisis in Gujarat)ઉભું થયું નથી.

2 Asaduddin Owaisi Gujarat Visit : અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ કહ્યું કે, "એક બાબરી મસ્જિદ ગુમાવી છે, હવે બીજી મસ્જિદ નહીં ગુમાવીએ"

અમદાવાદામં જ્ઞાનવાપી મસ્જિદને(Gyanvapi Masjid Case) લઈને AIMIMના વડા અસદુદ્દીન ઓવૈસીના નિવેદનથી(Statement of Asaduddin Owaisi) રાજકીય વાતાવરણ ફરી ગરમાયું છે. નિવેદનમાં ઓવૈસીએ મસ્જિદને લઇને સરકરાને બયાન આપ્યું છે.

3 તાજ મહેલમાં 22 બંધ દરવાજા પાછળનો રાઝ શું છે? જાણો દેશની અજાઈબીની આ અનોખી વાત

તાજ મહેલને લઈને અગાઉ પણ અનેક દાવા થયા હતા પણ જે પુસ્તકના (The True Story Of Taj) આધારે આ કહેવાયું એમાં શિવમંદિરનો (Taj As Shiv Temple) ઉલ્લેખ મોટો છે. હાલમાં ચર્ચા એવી થઈ રહી છે કે, આખરે તાજ મહેલના 22 બંધ દરવાજા પાછળ (22 locked rooms at the Taj) એવું તે શું છે? સામાન્ય રીતે કોઈ પ્રવાસીને નજરે ચડે નહીં આ જગ્યાએ આ દરવાજા છે.

4 રાજ્યમાંથી પ્રથમ વખત આ પ્રકારનું કરોડોનું ડ્રગ્સ અહિંથી ઝડપાયું

ભારતમાંથી વિદેશમાં કઇ રીતે ડ્રગ્સની આપલે કરવામાં આવે છે, તેનો પર્દાફાશ અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાંચે કર્યો છે. ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને કસ્ટમ વિભાગના જોઇન્ટ ઓપરેશનથી ફરી એક વખત મોટા પ્રમાણમાં ડ્રગ્સની હેરાફેરી થતી અટકાવવામાં આવી છે. કરોડો રૂપિયાના કેટામાઈન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ ડ્રગ્સનું પાર્સલ કસ્ટમ ફોરેન પોસ્ટ ઓફિસ શાહીબાગ ખાતેથી કબજે કરવામાં આવ્યુ હતું. રાજ્યામં પ્રથમ વખત આ પ્રકારનું ડ્રગ્સ ઝડપાયું છે.