1 Narsinh jayanti આજે વૈશાખ સુદ ચોથ એટલે કે વિષ્ણુના અવતાર ભગવાન નૃસિંહની જયંતિ

આજે વૈશાખ સુદ ચોથ એટલે કે ભગવાન શ્રીહરિ વિષ્ણુના અવતાર નૃસિંહ ની જન્મ જયંતી છે. પૃથ્વી પર આસ્થાનું સંવર્ધન થાય અને ભક્ત પ્રહલાદ નું રક્ષણ કરવા માટે આજના દિવસે શ્રી હરિ વિષ્ણુ નર અને સિંહ ના રૂપમાં અવતાર ધારણ કરીને હિરણ્યકશિપુનો વધ કર્યો હતો ત્યારથી વૈશાખ સુદ ચોથના દિવસે નૃસિંહ જયંતી મનાવવામાં આવે છે.

1 અધ્યાપકો ભાજપમાં જોડાયાં : અધ્યાપકો ભાજપ પાસેથી ભણશે રાજનીતિના પાઠ, જૂઓ કોણ કોણ જોડાયાં

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 ના (Gujarat Assembly Election 2022) ટકોરા પડી રહ્યાં છે ત્યારે ગુજરાત ભાજપની સક્રિયતા ખૂબ વધી છે. રોજબરોજ મોટી સંખ્યામાં લોકો ભાજપમાં હજુ પણ જોડાઇ રહ્યાં હોવાના અહેવાલો મળે છે. તેમાં આજે અધ્યાપકોએ (Professors joined BJP) કેસરિયાં (250 professors from 8 universities joined BJP) કર્યાં હોવાના સમાચાર મળી રહ્યાં છે.

2 રાહુલ ભટ્ટની હત્યા બાદ પંડિતોએ આપી સામુહિક રાજીનામાની ધમકી, કાશ્મીરના ઈતિહાસમાં પહેલી મોટી ઘટના

સતત તણાવભરી સ્થિતિમાં રહેતા દેશના કાશ્મીર (Kashmiri Pandit Jammu Kashmir) રાજ્યમાંથી એક મોટી ઘટના સામે આવી છે. જેમાં ઈતિહાસમાં પહેલી વખત કાશ્મીરી પંડિતો (Kashmiri Pandit Protest) રસ્તા પર ઊતરીને વિરોધ પ્રદર્શન કરવા ઊતર્યા છે. વિરોધ પ્રદર્શન કરતા કાશ્મીરી પંડિતોએ શ્રીનગર એરપોર્ટ તરફ જતા રસ્તા પર ચક્કાજામ (Air port Road Traffic Jam) કર્યું હતું. ભાજપ અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સામે નારેબાજી કરી પોતાની સુરક્ષા અંગે તેમણે એવું કહ્યું કે જો યોગ્ય રીતે સુરક્ષા નહીં મળે તો સામુહિક રાજીનામું આપીશું.

3 Congress Chintan Shivir: રાહુલ-પ્રિયંકા કૉંગ્રેસની ડૂબતી નૈયાને લગાવી શકશે પાર...

કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી નવ સંકલ્પ શિવિરમાં ભાગ લેવા રાજસ્થાનના ઉદયપુર (Rahul Gandhi at Udaipur) પહોંચ્યા છે. સ્ટેશન પર રાજસ્થાની સંસ્કૃતિનો (Congress Chintan Shivir) પ્રભાવ જોવા મળ્યો હતો. CM અશોક ગેહલોત સહિત તમામ દિગ્ગજોએ (Udaipur Congress Chintan Shivir) તેમનું ઉમળકાભેર સ્વાગત કર્યું હતું.

4 શું તાજમહેલ 6 મહિનામાં બંધાયો હતો, જાણો તેની સાથે જોડાયેલા વિવાદો

આખરે તાજમહેલની જમીન કોની છે, આ ચર્ચા આજે આખા દેશમાં શરૂ (Taj Mahal controversy) થઈ ગઈ છે. આ ચર્ચાને જન્મ આપવાનું કામ જયપુરના પૂર્વ શાહી પરિવારના સભ્ય અને તાજમહલ જમીન વિવાદ પર ભાજપના સાંસદ દિયા કુમારીએ (Diya Kumari on Tajmahal land dispute) કર્યું છે. એક નિવેદન આપતા તેમણે કહ્યું કે તાજમહેલની જમીન જયપુર રાજવી પરિવારની છે. ઈતિહાસકાર ડૉ.આનંદ શર્મા પણ આ વાત સાથે સહમત છે. ઈટીવી ભારત સાથેની વાતચીતમાં તેણે પુરાવાના આધારે કહ્યું કે માત્ર જમીન જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર સ્ટ્રક્ચર એટલે કે તાજમહેલ પણ જયપુરના (Raja Of Jaipur) મહારાજાનો છે.

સુખીભવ:

1 શું આપ જાણો છો નાના બાળકની યોગ્ય માલિશ કેવી રીતે કરવી

નાના બાળકોના યોગ્ય વિકાસ માટે તેમના શરીરની યોગ્ય માલિશ (Oil massage for children) જરૂરી હોવાનું કહેવાય છે, પરંતુ બાળકોને મસાજનો સંપૂર્ણ લાભ મળે તે માટે તે ખૂબ જ જરૂરી છે કે મસાજ યોગ્ય તેલથી, યોગ્ય ટેકનિકથી અને જરૂરી સાવચેતી રાખીને કરવામાં આવે.