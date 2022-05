ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

1 દિવ્યાંગની દીકરીને PM મોદીએ પૂછ્યું, કેમ ડોક્ટર જ બનવું છે? દીકરીના આ જવાબ સાંભળતા વડાપ્રધાન ભાવુક થયા

ભરૂચના ભોલાવમાં યોજાયેલા ઉત્કર્ષ સમારોહ(PM Modi in Utkarsh Samaroh) યોજાયો હતો.આ કર્યક્રમમાં ભરૂચના ઐયુબ પટેલ અને તેમની દીકરી આલિયા સાથે નરેન્દ્ર મોદીએ વાત કરી હતી.આલિયા સાથે વાત કરતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને આલિયા વચ્ચે ભાવુક દ્રશ્યો સર્જાયા હતા.

2 સોમનાથ મહાદેવ દર્શન : આ વર્ષે દર્શનાર્થીઓને શી વિશેષ સગવડ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે તે જાણો

સોમનાથ મહાદેવના દર્શને જવા હાલનો વેકેશનનો સમયગાળો અનુકૂળતા કરી રહ્યો છે. પ્રથમ જયોતિર્લિંગ સોમનાથદાદાના દર્શને જતાં આ વર્ષે દર્શનાર્થીઓને શી વિશેષ સગવડ પૂરી (Tourist facilities of Somnath Mahadev Trust) પાડવામાં આવી રહી છે તે જાણો.

3 જમ્મૂ કાશ્મીરમાં આતંકી હુમલો : આતંકવાદીઓએ કાશ્મીરી પંડિતની ગોળી મારી કરી હત્યા

જમ્મુ અને કાશ્મીર આજે આતંકવાદીઓ દ્વારા કાશ્મીરી પંડિતો પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. આ હુમલામાં ઇજાગ્રસ્ત લોકોને હોસ્પિટલમાં ખસેડવવામાં આવ્યા હતા. સારવાર દરમિયાન કાશ્મીરી પંડિતનું નિધાન થયું હતું.

4 ભારત બાયોટેક 'વેરિઅન્ટ પ્રૂફ' રસી બનાવશે, આ પ્રકારની જોવા મળશે ખાસિયતો

Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI) રસી બનાવનારી કંપની ભારત બાયોટેકને(Bharat biotech will Mack 'variant proof' vaccine) 19.3 મિલિયન યુએસ ડોલર એટલે કે આશરે રૂપિયા 149 કરોડ ફાળવવામાં આવશે. આ રકમ વેરિઅન્ટ પ્રૂફ વેક્સીનના વિકાસ માટે આપવામાં આવશે.

Sitara

1)ફિલ્મ 'આચાર્ય' વિશ્વભરમાં ગઈ ફ્લોપ, ચિરંજીવી અને રામ ચરણ આપશે વળતર

મેગાસ્ટાર ચિરંજીવી અને તેમના પુત્ર રામ ચરણની તાજેતરની ફિલ્મ 'આચાર્ય' (Film Acharya Flops) ફ્લોપ રહી છે, જેના કારણે પિતા-પુત્ર પર મોટો બોજ બની ગયો છે.