ભગવાન વિષ્ણુને પ્રસન્ન કરવા કરો "મોહિની એકાદશી", ક્યા ક્યા લાભો છે જે જાણો આ ખાસ અહેવાલમાં

હિન્દૂ શાસ્ત્રમાં ભગવાન વિષ્ણુ(Vishnu in Hindu scriptures) પાલનહાર માનવામાં આવે છે. માં લક્ષ્મી સાથે રહેતા ભગવાન વિષ્ણુને પ્રસન્ન કરવામાં આવે તો મનુષ્યને જીવનમાં તન મન અને ધનથી કષ્ટ સહન કરવાનો સમય આવતો નથી. 12 મેં (Mohini Ekadashi) 24 એકાદશી પૈકીની ઉત્તમ એકાદશી છે. શુ છે એકાદશી અને શું મનુષ્યો કરે તો ભગવાન જરૂરથી પ્રસન્ન થાય છે. જાણો આ ખાસ અહેવાલમાં.. Click Here

MGNREGA scam case : IAS પૂજા સિંઘલની ધરપકડ, જાણો ED કેમ કરી રહી છે તપાસ

EDએ IAS પૂજા સિંઘલની ધરપકડ (IAS pooja singhal arrested ) કરી છે. મનરેગા કૌભાંડ કેસમાં (MGNREGA SCAM CASE) તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. બીજા દિવસે પૂછપરછ બાદ EDએ પૂજા વિરુદ્ધ આ કાર્યવાહી કરી હતી. Click here

Corona Returns In Jamnagar : જામનગર શહેરમાં કોરોનાની ફરીથી એન્ટ્રી, જાણો આ વખતે કયા દેશથી આવ્યું દર્દી

વૈશ્વિક મહામારીના ધ એન્ડની ઘોષણા તો થઇ નથી પણ રાજ્યમાં (Corona Update in Gujarat )અને દેશમાં કોરોનાના નવા કેસો નોંધાવાનું પ્રમાણ ઓછું છે. જોકે જામનગરમાં પરદેશથી આવેલી મહિલાનો કોરોના રીપોર્ટ પોઝિટિવ (Corona Returns In Jamnagar )આવતાં આરોગ્ય ટીમ દોડતી થઇ છે. Click here

જાડેજા પર બેવડી ચિંતા, પહેલા કેપ્ટનશીપ છીનવાઈ ગઈ, હવે IPLમાંથી બહાર થઈ જશે

રવિન્દ્ર જાડેજા IPL 2022ની બાકીની મેચોમાંથી બહાર(Ravindra Jadeja out of the remaining matches of IPL 2022) થઈ શકે છે. તેનો હાથ દુખે છે. આ કારણોસર, તે દિલ્હી કેપિટલ્સ સામેની મેચમાં પ્રવેશ્યો ન હતો. હાલ તેની ઈજા પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. Click here

આમ આ વાર્તાનો કરૂણ અંત આવ્યો, ગોપાલગંજમાં નાગ-નાગણની દર્દભરી પ્રેમ-કહાણી

અત્યાર સુધી તમે ફિલ્મોમાં 'નાગ અને નાગીનની લવસ્ટોરી' (Bihar Snack Love story) ઘણી વખત જોઈ હશે, જેમાં નાગણ પોતાના નાગના મૃત્યુનો બદલો લે છે, પરંતુ આજે અમે તમને નાગ નાગીન (Bihar snack couple story)ની સાચી પ્રેમ કહાણી જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જેમાં નાગણ પોતાના નાગનો જીવ બચાવવામાં અસમર્થ છે અને નાગ સાથે પોતાનો જીવ પણ આપી દે છે. આ ઘટના બિહારના ગોપાલગંજ જિલ્લાની છે. બિહારના ગોપાલગંજ જિલ્લાના ભોર પોલીસ સ્ટેશનમાં, એક યુવકે શાહી નદી પાસેના તળાવમાં માછલી પકડવા માટે જાળ નાંખી. એક નાગ જાળમાં ફસાઈ ગયો. નાગને ફસાયેલો જોઈને નાગણ પણ ત્યાં પહોંચી ગઈ અને નાગને બચાવવાનો પ્રયાસ કરવા લાગી. નાગણ લાંબા સમય સુધી નાગને બચાવવાની કોશિશ કરતી રહી પરંતુ તે જાળમાંથી બહાર ન આવી શકી. આમ આ પ્રેમ કહાણીનો કરૂણ અંત આવ્યો હતો.. Click here