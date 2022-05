ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

1 નેતાજીના આંટાફેરા : કેજરીવાલ અને વડાપ્રધાન મોદી બાદ રાહુલ ગાંધી ગુજરાતના પ્રવાસે

કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય નેતા રાહુલ ગાંધી દાહોદની (Rahul Gandhi visit Dahod) મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. રાહુલ ગાંધી દાહોદમાં આદિવાસી સત્યાગ્રહ રેલીમાં સળગતા પ્રશ્નો (Dahod Adivasi Satyagraha Rally) લઈને સંબોધન કરી કરશે. સાથે જ આદિવાસી સમાજની સંસ્કૃતિને લઈને લડતના કાર્યક્રમો ખુલ્લો મુકવાના છે. Click Here

2 Sita Navami 2022: વૈશાખ સુદના દિવસે સીતા નવમી, જાણો તેનું મહત્વ

હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ આજે વૈશાખ સુદ નવમી એટલે કે જાનકી માતાનો ( Sita Navami 2022)પ્રાગટ્ય દિવસ છે. નેપાળના જનકપુરમાં સીતા માતાનું પ્રાગટ્ય થયું હોવાનું ધાર્મિક ગ્રંથોમાં ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. મિથિલા રાજ્યના જનકપુરમાં આવેલું અને હાલ નેપાળ દેશમાં જોવા મળતું સીતા માતાનું મંદિર નવલખા મંદિર તરીકે પણ પ્રખ્યાત છે.

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

1 'આપ'નો વાદ : સરકાર સામે 7 લાખ સરકારી કર્મચારીઓની મેદાન-એ-જંગ

6 મેના રોજ રાષ્ટ્રીય શિક્ષક સંઘ દ્વારા સત્યાગ્રહ છાવણીમાં(Old Pension Scheme ) જૂની પેન્શન સ્કીમને લઈને વિરોધ સાથે મહાઆંદોલન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આજે રાજ્ય સરકારના 7 લાખ કર્મચારીઓના 72 જેટલા અલગ અલગ સંગઠનો દ્વારા સત્યાગ્રહ છાવણી ખાતે જૂની પેન્શન સ્કીમ અને પડતર માંગને લઈને વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. Click Here

2 NIAની મોટી કાર્યવાહી, અંડરવર્લ્ડ ડોન દાઉદ ઈબ્રાહિમની મુશ્કેલીમાં વધારો

નેશનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી (NIA) એ અંડરવર્લ્ડ ડોન દાઉદ ઈબ્રાહિમ પર મોટી કાર્યવાહી (underworld don dawood ibrahim) કરી છે. આજે NIAએ મુંબઈમાં ઘણી જગ્યાએ દરોડા પાડ્યા છે. દાઉદ સાથે જોડાયેલા સ્થળો પર આ દરોડા પાડવામાં (NIAs big action on D company) આવી રહ્યા છે. Click Here

3 સાવધાન! : ચક્રવાતનો ખૂંખાર ખેલ બનશે મોટી 'તબાહી'નું ખતરનાક સ્વરૂપ ?

વાવાઝોડાને ધ્યાને લઈને પશ્ચિમ બંગાળ, ઓડિશા અને આંધ્ર પ્રદેશમાં માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા ( High Alert for Fishermen ) માટેની સૂચના અપાઈ છે. જ્યારે કોલકાતામાં ભારે વરસાદને પગલે રસ્તા પર નદી વહી હોય એવું ચિત્ર જોવા મળ્યું છે. અસાનીનું (Cyclone Asani in West Bengal) જોર તારીખ 12 મે સુધીમાં ઓછું થઈ જશે. દરિયા કિનારાથી ( Costal Area East Zone) નજીકના વિસ્તારો ખાલી કરાવી દેવાયા છે. Click Here

4 ભારતી આશ્રમ વિવાદ મામલે સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ઋષિ બાપુ વિરૂદ્ધ અરજી

ભારતી આશ્રમની જમીનોને લઈ વિવાદ સપાટી (Bharti Ashram controversy )પર આવ્યો છે. કરોડોની જમીન પચાવી પાડવાના આક્ષેપ થઈ રહ્યા છે. તેવામાં હરિહરાનંદ સ્વામી તરફથી યદુ નંદન ભારતી સ્વામીએ સરખેજ પોલીસ સ્ટેશને પહોંચી આશ્રમ પર કબ્જો કરવા માટે ઋષિ ભારતી બાપુએ બનાવટી એકાઉન્ટ અને દસ્તાવેજો બનાવ્યાનો આક્ષેપ કાર્યો છે. Click Here

Business

1 તમારા મહેનતના પૈસા કઈ રીતે બચાવવા અને તેમાં વૃદ્ધિ કરવી, જાણો

યોગ્ય સમયે અને યોગ્ય યોજનાઓમાં બચત અને રોકાણ (Savings and investments in appropriate schemes), જે લાંબા ગાળે ડિવિડન્ડ મેળવે છે. તે સુરક્ષિત જીવનની ચાવી છે. ખાસ કરીને યુવાનો, જેઓ કમાવવાનું શરૂ કરે છે. જેઓ વ્યવસાયમાં સાહસ કરે છે. તેમણે પ્રારંભિક તબક્કે રોકાણ કરવાનું શરૂ કરવું પડશે. આથી તેઓ શાંતિપૂર્ણ જીવન જીવી શકે. Click Here