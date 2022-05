આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે.

1 International Mother Day : આજે મમતા દિવસ

આજે સમગ્ર વિશ્વમાં મધર દિવસ ની ઉજવણી થઈ રહી છે માતાનું પ્રત્યેક પરિવારમાં શું મહત્વ હોઈ શકે અને ખાસ કરીને સંતાનો માટે મા નો ત્યાગ અને પરિશ્રમ ક્યારે ઓછો ન હોઈ શકે અને એટલા માટે જ આપણે ત્યાં કહેવાયું છે કે મા તે મા બીજા વગડાના વા આવી સંસ્કૃતિની વચ્ચે આજે આપણા સમાજમાં પશ્ચિમી વાયરાની વચ્ચે સંતાનો પોતાના માતા-પિતાને કે જેને ભગવાન સુધી નો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે તેને તરછોડીને વૃદ્ધાશ્રમ ના સહારે છોડી દીધા છે આવા સંતાનોને આજે પ્રત્યેક માતા પોતાના માતૃત્વ ભાવને લઇને પણ આકરા શબ્દોમાં મધર દિવસ ની શુભકામનાઓ પાઠવી રહી છે પશ્ચિમી સંસ્કૃતિનું અનુકરણ અને આધુનિક બનાવવા ખાતર વર્તમાન યુગના સંતાનો પોતાના માતા-પિતાને તારછોડી રહ્યા છે આ ભારતીય સંસ્કૃતિ અને સભ્યતા ને લાંછનરૂપ પણ માનવામાં આવે છે.

2 માત્ર 5 વર્ષની ઉંમરે કેવી રીતે બની આ દિકરી માતા, આજે પણ તે રહસ્ય જ રહ્યું

વિશ્વ આજે મધર્સ ડે 2022ની (Mothers Day 2022) ઉજવણી કરી રહ્યું છે. આ દરમિયાન, એક એવી દિકરીની વાત કરશું કે જેમણે માત્ર 5 વર્ષની ઉંમરમાં એક બાળકને જન્મ આપ્યો હતો. આપને જણાવી દઈએ કે, આ દિકરી વિશ્વમાં સૌથી નાની વયે માતા બની (youngest mother in the world) હતી. તો ચાલો જાણી અજાણી વાતોમાં જાણીએ તેમની આ કહાણી...

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

1 CM Bhupendra Patel in Jamnagar : મુખ્યપ્રધાને વિરોધપક્ષ નેતાને એવું તે શું કહ્યું કે રાજકીય અટકળો વહેતી થઈ?

આજે જામનગરમાં ચાલતી ભાગવત કથામાં (Bhagvad Katha in Jamnagar)મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ ઉપસ્થિત (CM Bhupendra Patel in Jamnagar) રહ્યાં હતાં. જ્યાં કોંગ્રેસ નેતાને કહેવાયેલા વાક્યોને લઇને રાજકીય ચર્ચાઓ શરૂ થઇ ગઇ હતી.

2 Rahul Gandhi visit to Gujarat : રાહુલ ગાંધી ગુજરાત કોંગ્રેસના તમામ ધારાસભ્યોને લેશન આપશે

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીની (Gujarat Assembly Election 2022)સમયસારણી ડીસેમ્બર મહિનો ચિહ્નિત કરે છે. જોકે રાજકીય સરગર્મીઓ એવી છે કે થોડી વહેલી ચૂંટણી યોજાઇ શકે. પીએમ મોદીએ તાજેતરમાં દાહોદમાં આદિવાસી મહાસંમેલનમાં (Dahod Adivasi Mahasammelan)ભાગ લીધો હતો. ત્યાં હવે 10 મેએ કોંગ્રેસના સર્વેસર્વા રાહુલ ગાંધી (Rahul Gandhi visit to Gujarat ) પણ આવી રહ્યાં છે. વધુ જાણો અહેવાલમાં.

3 LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં ફરી ભડકો, જાણો નવી કિંમત

સામાન્ય જનતાને ફરી એકવાર મોટો ઝટકો લાગ્યો (LPG cylinders price hike) છે. ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતમાં 50 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. હવે ઘરેલુ સિલિન્ડરની કિંમત 999.50 રૂપિયા પ્રતિ સિલિન્ડર (Domestic LPG cylinder increased by Rs 50) થશે.

4 Bagga Return: બગ્ગા અંગે દિવસભર રમાયું હાઈપ્રોફાઈલ ડ્રામા, જાણો 17 પોઈન્ટમાં ક્યારે શું થયું ?

પંજાબ પોલીસે બીજેપી (Tajinder Singh Bagga Arrested) નેતા તેજિંદર સિંહ બગ્ગાની ધરપકડ (tajinder bagga arrest case detail) કરી છે. બગ્ગાની ધરપકડ બાદ પંજાબના મોહાલી પરત ફરતી વખતે હરિયાણા પોલીસે પંજાબ પોલીસને અધવચ્ચે અટકાવી હતી. બગ્ગાના પિતાએ આરોપ લગાવ્યો છે કે, પંજાબ પોલીસ દ્વારા તેમની સાથે બળજબરી અને મારપીટ કરવામાં આવી હતી. તેજિન્દર સિંહ બગ્ગાને દિલ્હી પરત લઈને દિલ્હી પોલીસ મોડી રાત્રે પરત ફરી હતી. ચાલો આ આખી ઘટનાને ક્રમિક રીતે 17 પોઈન્ટમાં સમજીએ...



સુખીભવ:

1 શરીરને રોગમુક્ત અને સ્વસ્થ રાખવામાં મદદ કરે છે શુદ્ધ ઘી

સામન્ય રીતે એવું કહેવામાં આવે છે કે, ઘી અને તેલનું સેવન આપણા આરોગ્ય માટે(HOW IS GHEE GOOD FOR HEALTH) હાનિકારક હોય છે. આને કારણે શરીરમાં ફેટ વધે છે. હ્દય સંબંધીત કેટલીય બીમારીઓ તથા સ્વાસ્થ્ય સંબંધીત રોગ થવાની આશંકા વધી જાય છે. આ વાત સાચી છે પણ આંશિક રીતે, આ બંન્ને ખાદ્ય વસ્તુઓનો વધારે પડતો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો શરીરમાં ફેટ વધે છે અને મોટું નુકસાન થાય છે.