આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે..

ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા આજે સુરતની મુલાકાતે

ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા કડોદરામાં પેજ સમિતિ સભ્યોના સંમેલનમાં હાજરી આપશે ત્યારબાદ બારડોલી સ્વરાજ આશ્રમ ખાતે પ્રેસ કોન્ફોરન્સ..

ગઈકાલના એ સમાચાર જે તમને વાંચવા ગમશે...

PM Modi Gift to Queen : પીએમ મોદીએ ડેનમાર્કની રાણીને જે આર્ટ પીસ ભેટમાં આપ્યું તેની કળાકારીગરી વિશે જાણો છો?

કચ્છની રોગાન આર્ટ દેશમાં (Kutchi Traditional Rogan Art ) પદ્મશ્રીથી સન્માનિત થઇ ચૂકેલી કળાનો ડંકો હવે વિદેશમાં પણ વાગ્યો છે. પીએમ નરેન્દ્ર મોદીની (PM Modi Gift to Queen) તાજેતરની ડેન્માર્ક મુલાકાત સમયે તેમણે ડેનમાર્કના રાણી માર્ગ્રેથ રોગાન આર્ટ પીસ ભેટમાં (PM Modi presents Rogan art piece to Queen of Denmark) આપ્યો છે. Click here

Traditional Folk music Night Program: રાત્રી કાર્યક્રમ દરમિયાન ચલણી નોટોનો વરસાદ એટલો થયો, કે ગણવા વાળા પણ થાકી ગયા

જામનગર શહેરના પ્રદર્શન મેદાનમાં શ્રીમદ્ ભાગવત સપ્તાહ(Shrimad Bhagavat Saptah) જ્ઞાન યજ્ઞના આયોજનમાં ગુજરાત ભરમાંથી દિગ્ગજ કલાકારો(Gujarat Folk Music artists) ઉપસ્થિત હતા. આ કાર્યક્રમમાં મોટા પ્રમાણમાં ચલણી નોટોનો કલાકારો ઉપર વરસાદ કરવામાં આવ્યો હતો. Click here

Vegetable seller daughter becomes judge: શાકભાજી વેચનારની દીકરી બની સિવિલ જજ, મુશ્કેલીઓમાં પણ હિંમત ન હારી

કહેવાય છે કે મહેનત કરશો તો સફળતા ચોક્કસ તમારા પગ ચૂમશે. સમસ્યાઓ અડચણ બની શકતી નથી, ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા માટે માત્ર એકાગ્રતા અને જુસ્સાની જરૂર છે. આવું જ કંઈક ઈન્દોર શહેરમાં શાકભાજી વેચતી માતા-પિતાની દીકરીએ કર્યું છે, જે સિવિલ જજ માટે પસંદ (Vegetable seller daughter becomes judge) થઈ છે. Click here

Water Crisis in Gujarat : 35 દિવસ સુધી પાણી ન મળે તો શું થાય? જાણો આ ગામડાંઓની રોષસભર વ્યથા

ઉનાળાની શરૂઆતમાં ઉત્તર ગુજરાતના મોટાભાગના ગામડાઓમાં પાણીની પળોજણ(Water Crisis in Gujarat ) શરૂ થઈ છે.સાબરકાંઠાના રતનપુર ગામે 15 દિવસથી લઈ 35 દિવસ સુધી પાણી ન આવતા સ્થાનિકો (Water Demad from Ider Rural Villages ) પારાવાર મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. Click here

ખતરોં કે ખિલાડી સિઝન 12માં આ 2 ટીવી સ્ટાર્સની એન્ટ્રી, જાણો કોણ છે...

પ્રખ્યાત ફિલ્મ નિર્માતા અને એક્શન ફિલ્મોના દિગ્દર્શક રોહિત શેટ્ટીના શો 'ખતરો કે ખિલાડી સીઝન 12'માં (Khatron Ke Khiladi Season 12) આ 2 ટીવી સ્ટાર્સના નામ ઉમેરવામાં આવ્યા છે. Click here