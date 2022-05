આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે..

1 આજે સોમનાથ મંદિરનો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા દિવસ

આજે સોમનાથ મંદિરનો 71મો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા દિવસ છે. સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ ડૉ.રાજેન્દ્ર પ્રસાદના હસ્તે વૈશાખ સુદ પાંચમના દિવસે સોમનાથ મહાદેવ મંદિરનો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ યોજાયો હતો.

2 સનાતન ધર્મના સ્થાપક આદી જગતગુરુ શંકરાચાર્યની આજે જયંતી

સનાતન ધર્મ સંસ્કૃતીના સ્થાપક આદિ શંકરાચાર્યની આજે જન્મ જયંતિ છે. આજથી 1300 વર્ષ પૂર્વે પંચદેવની ઉપાસના કરતા આદિ શંકરાચાર્યે સનાતન ધર્મની રચના કરી હતી.

ગઈકાલના એ સમાચાર જે તમને વાંચવા ગમશે...

1 મેવાણી અને પટેલની મુશ્કેલીમાં ફરી વધારો, હજૂ 3 મહિના ભોગવવી પડશે જેલ

વર્ષ 2017 મહેસાણામાં આઝાદી કૂચની રેલીમા જાહેરનામાના ભંગ કરવા બદલ(Punishment for breach of declaration) રેશમા પટેલ અને જીગ્નેશ મેવાણી સામે મહેસાણા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ થઇ હતી, જેમ આજે કોર્ટે ચુકાદો આપતા જીગ્નેશ મેવાણી અને રેશ્મા પટેલને ત્રણ મહિનાની સજા(Reshma Patel and Mewani jailed) અને 1000 રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો હતો. ફરી એક વખત વડગામના ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણી ચર્ચામાં આવ્યો છે. Click here

2 મુસ્લિમ સમુદાયના 600 લોકોએ સામૂહિક ઈચ્છા મૃત્યુ માટે હાઈકોર્ટમાં કરી અરજી

માછીમારીનો વ્યવસાય ધરાવતા 100 જેટલા પરિવારોએ ઈચ્છા મૃત્યુ માટે હાઈકોર્ટમાં રીટ પીટીશન દાખલ કરી છે. વર્ષ 2016 થી પોરબંદરના ગોસાબારા બંદર પર તેમના બોટ પાર્ક કરવાના મૂળભૂત અધિકારો ઉપર સરકારે પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. માછીમાર સમાજના પ્રમુખ દ્વારા 600 જેટલા લોકોની ઇચ્છા મૃત્યુની માગણી કરતી અરજી હાઇકોર્ટ સમક્ષ કરવામાં આવી છે. એક સાથે સેંકડો લોકોની ઈચ્છા મૃત્યુની માંગણીનો ધરાવતો આ ગુજરાતનું પ્રથમ કેસ છે. Click here

3 એક તરફી 'લવ' બાદ મળ્યું 'મોત'!

સુરતની ફાસ્ટટ્રેક કોર્ટે ગ્રીષ્મા હત્યા કેસમાં આજે (ગુરુવારે) આરોપી ફેનિલ ગોયાણીને ફાંસીની સજા (Surat Grishma Murder Case Verdict) ફટકારી છે. કોર્ટે આ કેસને રેરેસ્ટ ઓફ ધ રેર ગણાવ્યો હતો. કોર્ટના ચૂકાદા પછી પણ આરોપીના ચહેરા પર કોઈ અફસોસ જોવા મળ્યો નહતો. Click here

4 ભાજપનાં રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જે.પી.નડ્ડા સુરતમાં સભાને સંબોધશે

સુરતમાં આગામી 7મીના રોજ કડોદરા ખાતે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જે.પી.નડ્ડાની ઉપસ્થિતિમાં પેજ સમિત સંમલેનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જે અંગે આજ રોજ બારડોલી સ્થિત જિલ્લા મધ્યસ્થ કાર્યાલય ખાતે ઉર્જા અને પેટ્રોલિયમ રાજ્ય પ્રધાન મુકેશ પટેલે પત્રકાર પરિષદને સંબોધી હતી. Click here

Etv Bharat exclusive Interview: દાહોદમાં જન્મેલી દીકરીએ (કરાટે એથ્લેટે) અમેરિકામાં જીતનો ઝંડો લહેરાવ્યો

ઉત્તર પ્રદેશના આગ્રા જિલ્લાની કરાટે એથ્લેટ સુપ્રિયા જાટવે (Karate gold medalist Supriya Jatav )અમેરિકામાં જીતનો ઝંડો લહેરાવ્યો છે. સુપ્રિયાએ યુએસએ કરાટે ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા છે. સુપ્રિયા આગ્રાના બાહ વિસ્તારના ગામ પુરા ચુનીલાલની રહેવાસી છે. સુપ્રિયા કરાટે મિક્સ ઈવેન્ટમાં ગોલ્ડ મેડલ (Karate gold medalist) જીતનારી દેશની પ્રથમ મહિલા કરાટે એથ્લેટ બની છે. સુપ્રિયાના પિતા અમર સિંહ અને માતા મીનાએ તેની સિદ્ધિ પર ખુશી વ્યક્ત કરી છે. સુપ્રિયાના પિતા આર્મીમાં રહી ચૂક્યા છે. સુપ્રિયા જાટવે ETV ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત (exclusive Interview Supriya Jatav ) કરી. Click here