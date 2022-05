આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે.

સુરત ગ્રીષ્મા હત્યા કેસમાં આજે ફેનીલને સજા સંભળાવાશે

સુરત ગ્રીષ્મા હત્યા કેસમાં 22 એપ્રિલના રોજ બંને પક્ષોની સજા બાબતે(Grishma murder case 2022)દલીલો ચાલી હતી. આ મામલે કોર્ટમાં બચાવ પક્ષના વકીલે પોતાની અંતિમ દલીલ મૂકી હતી. હવે કોર્ટ દ્વારા આ કેસમાં 5મી મેના રોજ સજા સંભળાવવામાં આવશે. Click Here

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

પીએમ મોદીએ ડેનમાર્કના વડાપ્રધાન સાથે થઇ ખાસ વાત, જેથી ભારતને થશે ભવિષ્યમાં ફાયદાઓ

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ડેન્માર્કના વડા પ્રધાન મેટ ફ્રેડરિકસેન સાથે મુલાકાત(PM Modi and PM of Denmark meet) કરી હતી. બંને નેતાઓએ દ્વિપક્ષીય સહયોગના તમામ મુદ્દાઓ સહિત પ્રાદેશિક અને વૈશ્વિક હિતના મુદ્દાઓ પર વિગતવાર ચર્ચા કરી હતી. Click here

Political Agenda in Bhagavat Katha : જામનગરમાં ભાગવત કથા પાછળ પાટીલ અને નરેશ પટેલની રાજકીય બેઠક, શું ચર્ચા થઈ હશે?

જામનગર શહેરમાં પ્રદર્શન ગ્રાઉન્ડમાં ધારાસભ્ય હકુભા જાડેજા (MLA Hakubha Jadeja)દ્વારા ભાગવત કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જોકે ભાગવત કથામાં રાજકીય કથા (Political agenda in Bhagavat Katha) પણ થઇ હોવાની વિગતો બહાર આવી છે.અહીં એક જ મંચ પર સી આર પાટીલ અને નરેશ પટેલ (CR Patil and Naresh Patel on the same stage in Jamnagar) જોવા મળ્યાં હતાં. Click here

ભારતના ગૃહપ્રધાનના મત વિસ્તારમાં બુલડોઝર ફર્યું, કોંગ્રેસના નેતાએ ફટકાર્યાં તેજાબી ચાબખા

અમદાવાદના સરખેજમાં ઝૂંપડપટ્ટીમાં (Demolition in Sarkhej) બુલડોઝર (bulldozer driven over slums) ફેરવાતા 50 પરિવાર ઘર વિના થઈ ગયાં હતાં. હાઈકોર્ટમાં કેસ ચાલતો હોવાથી ઝૂંપડા ન પાડવા માટે અપીલ કરવામાં આવી હતી.આ મુદ્દે કોંગ્રેસના નેતાએ (Congress Leader Dipak Babariya) તેજાબી ચાબખા માર્યાં છે. Click here

છત્તીસગઢમાં નક્સલવાદીઓ બન્યા બેકાબૂ: અથડામણમાં એક DRG જવાન શહીદ

છત્તીસગઢના નક્સલ પ્રભાવિત નારાયણપુરમાં નક્સલવાદીઓ અને સુરક્ષા દળો વચ્ચે અથડામણ (Chhattisgarh Police Naxalite encounter) થઈ છે. બસ્તરના અબુઝમાદમાં નક્સલવાદીઓ સાથેની અથડામણમાં એક DRG જવાન શહીદ થયો છે. Click here

ડીપ નેક ડ્રેસમાં નોરા ફતેહીએ ચાહકોને કર્યો ઘાયલ,જૂઓ તસવીરો

'હુસ્ન પરી' નોરા ફતેહીની સુંદર તસવીરો, નોરા ડાન્સ રિયાલિટી શો ડાન્સ દીવાને જુનિયરમાં જજ તરીકે જોવા મળે છે Click here