1 આજે પરશુરામ જયંતિ, જાણો શુભ મુહૂર્ત, પૂજા અને મહત્વ

હિન્દુ ધર્મ મુજબ અખાત્રીજને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ તિથિ માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર કહે છે કે, આ અક્ષય તૃતીયા પર અબુજ મુહૂર્તનો યોગ બને છે. એવું માનવામાં આવે છે કે, અખાત્રીજના દિવસે કોઈ પણ શુભ કાર્યોની શરૂઆત કરી શકાય છે. માન્યતા મુજબ અખાત્રીજ પર દાન-પુણ્ય જેવા શુભ કાર્યો કરવાના કારણે શુભ ફળ મળે છે. સોના-ચાંદીની ખરીદીથી બરકત મળે છે અને સુખ સમૃદ્ધિનો વાસ થાય છે. આ દિવસે ભગવાન પરશુરામની પૂજા કરવાથી પણ ખૂબ લાભ થાય છે.

2 આજના દિવસે અક્ષય તૃતીયાનું શું છે મહત્વ અને શા માટે ઉજવવામાં આવે છે ?

Akshaya Tritiya 2022 : શાસ્ત્રોમાં અક્ષય તૃતીયાને ખાસ અબુજા મુહૂર્ત કહેવામાં આવ્યું છે. આ વિશેષ દિવસે શુભ કાર્ય કરવા, શુભ ખરીદી કરવા અને દાન કરવાનું વિશેષ મહત્વ સમાયેલું છે. તો ચાલો જાણીએ આ તિથિની શરૂઆત કઈ રીતે કરવામાં આવી હતી અને શું છે તેમનો ઈતિહાસ...

3 યુરોપિયન દેશોની મુલાકાતે PM મોદી : જર્મનીમાં વડાપ્રધાનનું અલગ અંદાજથી કરાયું સ્વાગત

વડાપ્રધાન ત્રણ દિવસના પ્રવાસે - વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 2 મેથી 4 મે દરમિયાન જર્મની, ડેનમાર્ક અને ફ્રાંસની સત્તાવાર મુલાકાત (PM Modi foreign visit 2022) લેશે. 2022માં વડાપ્રધાનની આ પ્રથમ વિદેશ યાત્રા (PM Modis first foreign visit in 2022) હશે. મંત્રાલયે કહ્યું કે, તેમની વિદેશ મુલાકાતના પ્રથમ તબક્કામાં વડાપ્રધાન મોદી બર્લિનની મુલાકાત (PM Modi visit three countries from May 2) લેશે, જ્યાં તેઓ જર્મન ચાન્સેલર ઓલાફ સ્કોલ્ઝ સાથે દ્વિપક્ષીય વાતચીત કરશે અને બંને નેતાઓ ભારત-જર્મની આંતર-સરકારીની છઠ્ઠી આવૃત્તિનું સંકલન કરશે અને પરામર્શ (IGC) - અધ્યક્ષતા કરશે.

1 હાર્દિક ફરી કોંગ્રેસથી નારાજ? આ કરી નાખતા કોંગ્રેસી નેતાઓમાં મચ્યો હડકંપ

કોંગ્રેસ નેતા હાર્દિક પટેલ ફરી એક વાર ચર્ચામાં આવ્યો છે, જેને આજે પોતાના ટ્વિટર હેન્ડલ પરથી કાર્યકારી અધ્યક્ષનો હોદ્દો હટાવ્યો છે. આ પહેલા પણ તેને ભગવો ખેસ ધારણ કર્યો હતો અને વોટ્સએપ પ્રોફાઈલ ફોટામાં ભગવા ખેસ (Hardik Patel changed whatsapp profile) સાથેનો ફોટો મૂક્યો હતો. તેના કારણે કોંગ્રેસ છોડીને ભાજપમાં જોડાય તેવી ચર્ચાએ વેગ પકડ્યો હતો. જો કે, હાર્દીકને આ મુદ્દે સવાલ કરતા તેણે સાફ કઈ પણ બોલવાની જગ્યાએ મને ખ્યાલ નથી જેવા ગોળ ગોળ જવાબો આપ્યા હતા. Click Here

2 સુપ્રિમનું સુચન : કોવિડ-19 રસીકરણને લઇને સુપ્રિમ કોર્ટે આપ્યો મહત્વનો ચુકાદો

આજે સુપ્રીમ કોર્ટે કોવિડ 19 રસીકરણને લઇને મહત્વપુર્ણ નિવેદન(supreme court on Covid 19 vaccination) આપ્યું હતું. કોર્ટે જણાવ્યું કે, કોઈ પણ વ્યક્તિને કોવિડ-19 વિરોધી રસીકરણ કરાવવા માટે દબાણ કરી શકાય નહે. વર્તમાન કોવિડ-19 રસીકરણની નીતિને સ્પષ્ટપણે મનસ્વી અને ગેરવાજબી કહી શકાય નહીં. Click Here

3 Political Clash in Surat : જૂઓ બે પક્ષોના કાર્યકર્તાઓ વચ્ચે છુટા હાથની મારામારી

ભાજપ (Surat BJP) અને આપના (AAP Surat )નગરસેવકો અને કાર્યકર્તાઓ વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી અને ત્યાર બાદ ભાજપના કાર્યકર્તાઓ અને આપના કાર્યકર્તાઓ વચ્ચે છુટા હાથની (Political Clash in Surat) મારામારી થઈ હતી. Click Here

4 પાકની નાપાક હરકત :ભારતીય યુવકોને ભોળવીને પાક બનાવી રહી છે આંતકી, જાણો આ પાછળની કહાણી...

પાકિસ્તાન ઘૂસણખોરી કરીને જમ્મુ-કાશ્મીરમાં આતંકવાદીઓને મોકલી રહ્યું છે એટલું જ નહીં, કાશ્મીરી યુવાનોને શિક્ષણ અને લગ્નના બહાને પાકિસ્તાન બોલાવીને આતંકવાદીની તાલીમ પણ આપી રહ્યું છે. સુરક્ષા દળોએ અત્યાર સુધીમાં આવા 17 આતંકીઓને ઠાર કર્યા છે, જેઓ પાકિસ્તાનથી ટ્રેનિંગ લઈને પરત ફર્યા હતા. પરંતુ હજુ પણ આવા 13 આતંકવાદીઓ કાશ્મીરમાં છુપાયેલા છે. Click Here