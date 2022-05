આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે.

1 PM મોદી આજથી ત્રણ દેશોની મુલાકાત લેશે

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 2 મેથી 4 મે દરમિયાન જર્મની, ડેનમાર્ક અને ફ્રાંસની સત્તાવાર મુલાકાત લેશે. 2022માં વડાપ્રધાનની આ પ્રથમ વિદેશ યાત્રા હશે. વિદેશ મંત્રાલયે આ જાણકારી આપી. મંત્રાલયે કહ્યું કે તેમની વિદેશ મુલાકાતના પ્રથમ તબક્કામાં વડાપ્રધાન મોદી બર્લિનની મુલાકાત લેશે, જ્યાં તેઓ જર્મન ચાન્સેલર ઓલાફ સ્કોલ્ઝ સાથે દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટો કરશે અને બંને નેતાઓ ભારત-જર્મની આંતર-સરકારીની છઠ્ઠી આવૃત્તિનું સંકલન કરશે. પરામર્શ (IGC) - અધ્યક્ષતા કરશે.

2 રાણા દંપતીને મળશે રાહત? આજે જામીન અરજી પર સુનાવણી હાથ ઘરાશે

હનુમાન ચાલીસા કેસમાં અમરાવતીથી અપક્ષ સાંસદ નવનીત રાણા અને તેમના પતિ અને ધારાસભ્ય રવિ રાણાની જામીન અરજી પર આજે સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે. રાણા દંપતીએ મહારાષ્ટ્રના મુખ્યપ્રધાન ઉદ્ધવ ઠાકરેના બાંદ્રા સ્થિત ખાનગી નિવાસસ્થાન 'માતોશ્રી'ની બહાર હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરવા માટે જણાવ્યું હતું. આ પછી, મુંબઈ પોલીસે તેમની વિરુદ્ધ દેશદ્રોહ અને સમુદાયો વચ્ચે દુશ્મનાવટને પ્રોત્સાહન આપવાના આરોપમાં FIR દાખલ કરી હતી.

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

1 દિલ્હીમાં PM મોદી સાથે મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલ સહિતના નેતાઓની બેઠક, નવા-જૂનીના એંધાણ

ગુજરાતના સ્થાપના દિન પૂર્વે રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલ (Gujarat Foundation Day 2022), મેહસુલ પ્રધાન રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી અને મુખ્ય પ્રધાનના અગ્રસચિવ કૈલાસનાથન દિલ્હીમાં હતા અને દિલ્હીમાં કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયા બાદ વડાપ્રધાન નિવાસસ્થાન ખાતે એક હાઈ પાવર કમિટીની બેઠક મળી (Gujarat Chintan meeting in Delhi) હતી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના અધ્યક્ષસ્થાને (meeting chaired by PM Modi) મળેલી બેઠકમાં મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ, રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી અને સી.આર.પાટિલ પણ હાજર હતાં.

2 Gujarat Gaurav Divas 2022 : ધન્ય ધન્ય આ ધરાગુર્જરી, વાગોળો ગુજરાત સ્થાપના દિવસે વિશેષ સંસ્મરણો ઈટીવી ભારતની સંગાથે

પહેલી મે, 1960ના રોજ બૃહદ મુંબઇમાંથી બે રાજ્યની રચના કરવામાં આવી હતી. મરાઠી અને ગુજરાતી ભાષાના આધાર પર બનેલા મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત રાજ્યનો 62મો સ્થાપના દિવસ (Gujarat Gaurav Divas 2022) ઉજવાઇ રહ્યો છે.ત્યારે થોડીક પશ્ચાદભૂમાં (Histry of Gujarat Sthapna Divas) નજર કરીએ અને ગૌરવવંતા ગુજરાતની સ્થાપનામાં મહત્ત્વપૂર્ણ વ્યક્તિઓ અને ઘટનાઓને (Gujarat Foundation Day Special) પણ યાદ કરી લઇએ.

3 સિંગાપોરમાં નવા ઓમિક્રોન સબવેરિયન્ટના બે કેસ નોંધાયા

નવા ઓમિક્રોન સબવેરિયન્ટ (New Omicron Subvariant) BA.2.12.1ની સિંગાપોરમાં (Covid Case In Singapore) જાણ કરવામાં આવી છે. મંત્રાલયે નોંધ્યું કે, BA.2.12.1 હાલમાં વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશનની રુચિના પ્રકારો અથવા દેખરેખ હેઠળના પ્રકારોની યાદીમાં નથી.

4 GSTમાં ગયા વર્ષ કરતા 2022માં 20 ટકાનો વધારો નોંધાયો, જાણો કેટલો થયો વેપલો

દેશમાં GST ને લઈને નાણા મંત્રાલયે મહત્વનું નિવેદન જાહેર કર્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, એપ્રિલમાં ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST) કલેક્શન 1.68 લાખ કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી (GST REVENUE COLLECTION 2022) ગયું છે. 2021ની સરખામણીમાં GST કલેક્શનમાં 20 ટકાનો વધારો (20 percent increase in GST collection) થયો છે.

સુખીભવ

1 સંપૂર્ણ અને સમયસર ઊંઘ કરવાથી આટલા થાય છે ફાયદાઓ...

સામાન્ય રીતે એવું માનવામાં આવે છે કે જ્યારે આપણે સારી રીતે સૂઈએ છીએ, ત્યારે આપણું મગજ વધુ સારી રીતે કાર્ય કરે છે. જેને તમામ તબીબો અને નિષ્ણાતોએ સમર્થન આપ્યું છે. દરેક વ્યક્તિ એ પણ પુષ્ટિ કરે છે કે સારી ઊંઘ આપણા શરીરની તમામ સિસ્ટમો પર ખૂબ જ હકારાત્મક અસર કરે છે. ઊંઘ આપણી શીખવાની ક્ષમતાને પણ સુધારે છે. તાજેતરના એક સંશોધનમાં, તારણોમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ઊંઘમાંથી ઉઠ્યા પછી શીખવાની ક્ષમતા વધુ સારી હોય છે.