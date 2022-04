આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે.

આજે મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ દિલ્હીમાં જશે

વડાપ્રધાનની અધ્યક્ષતામાં યોજાનારી મુખ્યપ્રધાન અને રાજ્યની વડી અદાલતોના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિઓની સંયુકત પરિષદમાં સહભાગી થશે..

ઝૂકેગા નહી સાલા... અસમની કોર્ટમાંથી જીગ્નેશ મેવાણીને જામીન મળતા આપી કઈક આવી પ્રતિક્રિયા

બારપેટાની સેશન્સ જજની કોર્ટ દ્વારા જામીન મળ્યા બાદ જીગ્નેશ મેવાણી પોતાની પ્રતિક્રિયા (jignesh mevani reaction on bail) આપી છે. મીડિયા સાથે વાતચીત કરતી વખતે તે પુષ્પાની શૈલીમાં '' ઝુકેગા નેગી '' સંકેત દર્શાવતો નજરે પડ્યો હતો. તેણે કહ્યું કે, તે આ શ્રેણીની ઘટના પછી સક્રિય રહેવાની તેની શૈલી બદલશે નહીં. જીગ્નેશ મેવાણીના જામીનની સુનાવણી ગુરુવારે હાથ ધરવામાં આવી હતી પરંતુ કોર્ટે ચુકાદા પર સ્ટે મુક્યો હતો અને પોલીસ પાસેથી કેસ ડાયરી માંગી હતી. જસ્ટિસ અપરેશ ચક્રવર્તીની કોર્ટે આજે આખરે જીગ્નેશ મેવાણીને જામીન આપ્યા (jignesh mevani bail granted) છે. કોર્ટે જિજ્ઞેશ મેવાણીને 1000 રૂપિયાના પીઆર બોન્ડ પર જામીન આપ્યા હતા. બારપેટા રોડ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા બારપેટા સદર પોલીસ સ્ટેશનમાં પાંચ દિવસની પોલીસ કસ્ટડી વચ્ચે કોર્ટે આજે જીગ્નેશ મેવાણીને જામીન આપ્યા હતા.

Pipavav drugs seized: પીપાવાવ પોર્ટ પરથી 90 કિલો ડ્રગ્સ ઝડપાયું, કયાંથી આવ્યું હતું આ ડ્રગ્સ?

અમરેલીના પીપાવાવમાંથી 80થી 90 કિલો ડ્રગ્સ (Pipavav drugs seized)ઝડપાયું છે. જેની અંદાજીત કિંમત 450 કરોડ આંકવામાં આવી રહી છે. પીપાવાવ પોર્ટમાં 5 મહિના પહેલા આવેલા એક કન્ટેનરમાંથી સુતળીની અંદરથી હેરોઇન ઝડપાયું છે. આમ સાત દિવસની અંદર 436 કિલો ડ્રગ્સ ગુજરાત પોલીસે ઝડપ્યું છે. આ અંગે તમામ સત્તાવાર માહિતી વાંચો...

Global Patidar Business Summit 2022 : ભગવાનના વાઘા જોઈને આપ પણ બોલી ઉઠશો 'OH MY GOD'

સુરતમાં ગ્લોબલ પાટીદાર બિઝનેસ સમિટ 2022 (Global Patidar Business Summit 2022 ) શરુ થઇ ગઇ છે. ત્યારે અહીં આવનારા લોકો માટે મોટા આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યાં છે પ્રેમવતી ગોલ્ડ દ્વારા બનાવાયેલાં ચાંદીના ગોલ્ડ પ્લેટેડ વાઘા (Vagha from 36 kg of silver) અને સોનાની મોટી વીટી (12 Inch Gold Ring) જે નિહાળીને તમે પણ બોલી શકો છો 'OH MY GOD'.

લેફ્ટનન્ટ જનરલ બીએસ રાજુની નવા ડેપ્યુટી ચીફ ઓફ આર્મી સ્ટાફ તરીકે કરવામાં આવી નિમણૂક

ભારતીય સેનાને 1 મેના રોજ લેફ્ટનન્ટ જનરલ મનોજ પાંડેના રૂપમાં નવા આર્મી ચીફ પણ મળશે. તેઓ દેશના 29મા આર્મી ચીફ હશે અને 30 એપ્રિલે નિવૃત્ત થયા બાદ જનરલ એમએમ નરવણેનું સ્થાન લેશે.

J P Nadda Gujarat Visit : ભાજપ 2022ની ચૂંટણી માટે તૈયાર છે અને પીએમ મોદીએ આપેલા આ 'વાદ'ને લઇને લડશેભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જે.પી.નડ્ડા ગુજરાત (J P Nadda Gujarat Visit) મુલાકાતે છે. ત્યારે ગુજરાત કન્વેશન સેન્ટર ખાતે તેમણે પક્ષ સંગઠનના હોદ્દેદારો અને કાર્યકરો વચ્ચે આગામી ચૂંટણીને (Gujarat Assembly Election 2022) લઇ મહત્ત્વની વાતો (BJP Election strategy) કહી હતી.

skin care tips : ઉનાળામાં ગરમીથી બચવા તમારી ત્વચા પર લગાવો આ ખાસ વસ્તુઓ...

ઉનાળાની ઋતુમાં(Summer season) આપણી ત્વચા સામાન્ય રીતે શુષ્ક(skin care tips) થઈ જાય છે. રાહત મેળવવા માટે, મોટાભાગના લોકો બજારમાં ઉપલબ્ધ ક્રીમ અને સીરમનો ઉપયોગ કરે છે. પરંતુ બજારમાં ઉપલબ્ધ મોટાભાગની ક્રિમ અને ઉત્પાદનોમાં કૃત્રિમ ઘટકો અને અમુક અંશે રસાયણોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જે વધુ સંવેદનશીલ ત્વચા પર હળવી અથવા ક્યારેક વધુ અસર આપે છે. આવી સ્થિતિમાં, કુદરતી ઉપચાર અને તેમાં ઉપયોગમાં લેવાતા કુદરતી ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ ત્વચાની શુષ્કતા ઘટાડવા અને ત્વચા સંબંધિત અન્ય સમસ્યાઓને દૂર કરવામાં ખૂબ ફાયદાકારક છે.