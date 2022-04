આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે.

J P Nadda Gujarat Visit: આજે ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ જે પી નડ્ડા ગુજરાતની મુલાકાતે

આજે ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ જે પી નડ્ડા ગુજરાતની મુલાકાતે છે. ભાજપ રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ જે પી નડ્ડાની સાબરમતી ગાંધી આશ્રમની મુલાકાત બાદ કમલમમાં પ્રદેશ બેઠક, ત્યારબાદ જે પી નડ્ડાની પત્રકાર પરિષદ થશે. ગુજરાત યુનિવર્સિટી કન્વેશન હોલ જે પી નડ્ડાનું કાર્યકર્તાઓનું સંમેલન પણ યોજાશે.

Jakhau Port Drugs Case : જખૌમાં 280 કરોડના ડ્રગ્સ મામલે 4 આરોપી રીમાન્ડ પર, જૂઓ એટીએસે શું કહ્યું

કચ્છમાં જખૌ દરિયાઈ સીમાથી 280 કરોડના હેરોઇન (Rs 280 crore Kutch drug case) ઝડપાવાના કેસમાં (Jakhau Port Drugs Case )દિલ્હી એનસીબી અને એટીએસ (Gujarat ATS) ઓપરેશનમાં દિલ્હીથી 4 આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

આઈશા આત્મહત્યા કેસમાં સેસન્સ કોર્ટેનો મોટો ચુકાદો, જાણો શું આપવામાં આવી સજા

અમદાવાદમાં સાબરમતી નદીમાં ઝંપલાવી આઈશાએ આત્મહત્યા (Ayesha suicide case)કરી હતી. જેમાં આજે નામદાર સેસન્સ કોર્ટે આરોપી પતિને 10 વર્ષ સજા ફટકારી છે. યુવતીએ પતિ અને સાસરી પક્ષથી કંટાળી સાબરમતી નદીમાં આઈશાએ ઝંપલાવી જીવન ટૂંકાવ્યું હતું.

Satish Mishra meet Cm Yogi: સતીશ મિશ્રાની સીએમ યોગી સાથેની મુલાકાત પર માયાવતીએ કહ્યુ કે...

બહુજન સમાજ પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા સતીશ ચંદ્ર મિશ્રા અને બસપાના ધારાસભ્ય ઉમાશંકર સિંહ મુખ્યપ્રધાન યોગીને મળ્યા (Satish Mishra meet Cm Yogi) હતા. બસપાના બંને નેતાઓએ સીએમ યોગીને બીએસપીના સમયમાં બનેલા સ્મારકોની જાળવણી અંગે વિગતવાર સર્વે રિપોર્ટ આપ્યો હતો. જેના પર મુખ્યપ્રધાને યોગ્ય કાર્યવાહી કરવાની ખાતરી આપી છે. હવે મુખ્યપ્રધાન યોગી આદિત્યનાથ સાથે બસપાના આ બંને નેતાઓની મુલાકાત બાદ તમામ પ્રકારના અર્થ કાઢવામાં આવી રહ્યા છે.

મૌની રોય સાથે ચર્ચામાં આવ્યા હૃતિક રોશન, વાયરલ તસવીર પર ચાહકોએ કહ્યું- "સાથે કામ કરો"

રિતિક રોશન અને મૌની રોય (Hrithik Roshan And Mouni Roy) સાથેની એક સેલ્ફી સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ વાયરલ થઈ રહી છે. સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ આ તસવીર પર જોરદાર કોમેન્ટ કરી રહ્યા છે.

શું એલોન મસ્કની યોજનાને કારણે ટ્વિટર પર થઈ રહેલા ફેરફાર યુઝર્સ માટે ચિંતાનો વિષય છે?

અબજોપતિ એલોન મસ્ક ટ્વિટર ખરીદ્યા પછી (Elon musk on Twitter) પોતાને મુક્ત ભાષણનો હિમાયતી કહે છે અને કહે છે કે, ટ્વિટર ઓછા પ્રતિબંધો સાથે જાહેર ચર્ચા માટેનું પ્લેટફોર્મ (Elon Musk take control over Twitter) બનશે. જો કે, તેણે પોતાની યોજના વિશે વધુ માહિતી આપી નથી. મસ્કે એક ટ્વીટમાં સ્પષ્ટતા કરી હતી કે તે કંપનીના કન્ટેન્ટ-મૉડરેશનના પ્રયાસોને મર્યાદિત કરવા માંગે છે.