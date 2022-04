આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે.

World Day for Safety and Health at Work 2022: આજે સેફ્ટી એન્ડ હેલ્થ એટ વર્ક ડે, જાણો તેની ખાસીયતો

આ દિવસ વાર્ષિક 28 એપ્રિલે મનાવવામાં આવે છે. આ વર્ષે, આ દિવસ સલામતી અને આરોગ્યની સંસ્કૃતિ તરફ સામાજિક સંવાદને વધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. વર્લ્ડ ડે ફોર સેફ્ટી એન્ડ હેલ્થ એટ વર્ક 2022 થીમ, ઇતિહાસ, ઉદ્દેશ્યો, તે કેવી રીતે ઉજવવામાં આવે છે વગેરે પર એક નજર નાખો.

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

હીરો કે ઝીરો? ધરપકડ પછી રાજકીય ક્ષેત્રે જિગ્નેશ મેવાણીનું રાજકીય વજન કેવું થશે? ETV Bharatનો વિશેષ અહેવાલ

ગુજરાતના વડગામના ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણીને (Vadgam MLA Jignesh Mewani) ટ્વીટ કરવા બદલ આસામ પોલીસ ધરપકડ કરીને રાતોરાત (Jignesh Mewani arrested by Assam Police) આસામ લઈ ગઈ છે. બીજા કેસમાં વધુ 5 દિવસ પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલી દેવામાં આવ્યો છે. જિગ્નેશ મેવાણી સામેના કેસ સાચા છે કે ખોટા તેનો ન્યાય તો ન્યાયતંત્ર કરશે. પણ રાજકીય રીતે તેનું શું (Political weight of Jignesh Mewani) પરિણામ આવશે? ઈ ટીવી ભારતનો વિશેષ અહેવાલ…

Shahrukh Khan Vadodara Case: 'અતિઉત્સાહી' શાહરૂખ ખાન સામે 2017માં નોંધાયેલી આ ફરિયાદને ગુજરાત હાઇકોર્ટે રદ્દ કરી

2017માં ફિલ્મ રઈસના પ્રમોશન દરમિયાન થયેલા એક વ્યક્તિના મોતના મામલે શાહરુખ ખાનને હાઈકોર્ટ તરફથી રાહત મળી છે. હાઈકોર્ટે શાહરુખ ખાન સામેની ફરિયાદ રદ્દ કરી છે. શાહરુખે રઈસ ફિલ્મના પ્રમોશન દરમિયાન વડોદરા (Shahrukh Khan Vadodara Case) રેલ્વે સ્ટેશન પર પ્રમોશનની વસ્તુઓ ફેંકી હતી. ત્યારે ધક્કામુક્કીમાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું હતું.

Atrocity Case In Chhota Udaipur: ફરી એકવાર આ અભિનેત્રી વિવાદમાં, સંખેડા પોલીસે એટ્રોસિટી એક્ટ હેઠળ કરી અટકાયત

મોડેલ અભિનેત્રી એશ્રા પટેલ (Atrocity case against Aeshra Patel)ની સંખેડા પોલીસે એટ્રોસિટી એક્ટ હેઠળ અટકાયત કરી છે. કાવિઠા ગ્રામ પંચાયતના સરંપચે આંબેડકર જયંતિ ઉજવવાને લઇ સૂચન કર્યું હતું. જેથી ઝઘડો થયો હતો. એશ્રા પટેલે સરપંચ અને તેમના પતિ અને પુત્ર સામે ફરિયાદ કરી હતી. ત્યારબાદ સરપંચે ફરિયાદ કરતા એશ્રા પટેલની અટકાયત કરવામાં આવી છે.

દેશમાં અઝાન-હનુમાન ચાલીસા વિવાદ વચ્ચે યુપીમાં 8 મુસ્લિમને હિન્દુ નામ આપવામાં આવ્યા

ઉત્તરપ્રદેશ મુઝફ્ફરનગરમાં મેરઠના 2 મુસ્લિમ પરિવારોના 8 લોકોએ હિન્દુ ધર્મ અપનાવ્યો (muzaffarnagar hindu religion adoption) છે. તેમના ઘરે પાછા ફરવા માટે, તેમને યશવીર આશ્રમ બઘરા ખાતે શુદ્ધિકરણ યજ્ઞ દ્વારા શુદ્ધ કરવામાં આવ્યા હતા. આ પછી તમામ 8 લોકોને હિન્દુ નામ આપવામાં આવ્યા.

નિષ્ણાતોએ કોરોનાની ચોથી લહેરની કરી આગાહી, આ સમયગાળા દરમિયાન આવશે ચોથી લહેર

દેશમાં ફરી એક વખત લોકોને કોરોનાનો(Corona virus) ભય સતાવી રહ્યો છે. દેશમાં કોરોનાની ચોથી લહેરના(COVID 4TH WAVE) ભણકારા વાગી રહ્યા છે. નિષ્ણાતોના મતે(Corona, according to experts), કોરોનાની ચોથી લહેર જૂન મહિનામાં આવી શકવાની પુરી સંભાવના છે અને મહત્વની બાબત એ છે કે, તેની અસર ઓક્ટોબર સુધી રહેશે. IIT કાનપુર સહિત અન્ય તમામ નિષ્ણાતોએ કોરોનાના ચોથી લહેરની આગમનની પુષ્ટિ કરી છે.