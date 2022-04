આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે

સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં કેબિનેટ બેઠક મળશે

બેઠકમાં ગુજરાત સ્થાપના દિવસની ઉજવણી આયોજન બાબતે ચર્ચા, રાજ્યમાં પીવાના પાણી અને જળાશયમાં પાણી સ્ટોક બાબતે ચર્ચા, મહેસુલ વિભાગના કાયદામાં સુધારા બાબતે બેઠકમાં ચર્ચા, વિવિધ વિભાગના બજેટની નાણાકીય મજૂરી બાબતે ચર્ચા, ચણાની ખરીદી બાબતે ચર્ચા થશે.

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

Jignesh Mevani Assam: જિજ્ઞેશ મેવાણીની મૂશ્કેલી વધી, અસમ કોર્ટે આપ્યો જિજ્ઞેશની વિરુદ્ધમાં ફેંસલો

કોર્ટે જિજ્ઞેશ મેવાણી વિરુદ્ધ બારપેટા પોલીસ (jignesh mevani assam police)માં પાંચ દિવસના રિમાન્ડ આપ્યા હતા. બારપેટા પોલીસે 12 દિવસની કસ્ટડી માટે કોર્ટમાં અરજી કરી હતી. Click here

Politics in Rajkot Khodaldham : નરેશ પટેલને લઇ ઉભર્યો જૂથવાદ, ટીલાળાના નિવેદન મુદ્દે હવે સામે આવી જુદી જ વાત

ખોડલધામના ચેરમેન નરેશ પટેલના (Naresh Patel to Join in Politics) રાજકારણમાં જોડાવાની વાતો વેગવાન છે. તેવામાં ખોડલધામ સંસ્થાના અન્ય સભ્યોનો અભિપ્રાય વિરોધાભાસી (Politics in Rajkot Khodaldham) વાતો સાથે સામે આવી રહ્યો છે. Click here

Water crisis in Gujarat : રાજ્યમાં કુલ 206 ડેમમાં હવે કેટલું પાણી ઉપલબ્ધ છે? જાણો પાણીની પળોજણ

રાજ્યમાં ભરઊનાળો જામ્યો છે ત્યારે પાણીની પળોજણ (Water crisis in Gujarat ) પણ વધી રહી છે. ઈટીવી ભારત દ્વારા સમગ્ર રાજ્યમાં પાણીની સમસ્યાને લઇને રાજ્યના ખૂણેખૂણેથી અહેવાલ આવી રહ્યાં છે. ત્યારે જાણો રાજ્યના પાટનગરથી પાણીની પળોજણનો આ અહેવાલ શું કહે છે. Click here

રાખી સાવંતે 'આદિવાસી આઉટફિટ' પર એવુ તે શુ કહ્યું કે, આદિવાસી મહિલાઓએ FIR નોંધવાની કરી માગ

'આદિવાસી આઉટફિટ' પર ટિપ્પણી કરતા રાખી સાવંત (Rakhi Sawant Tribal Video) મુશ્કેલીમાં ફસાયેલી જોવા મળી રહી છે. વાસ્તવમાં, બાલાઘાટની આદિવાસી મહિલાઓએ રાજ્યપાલને એક આવેદન સુપરત કર્યું અને કહ્યું કે, અભિનેત્રી વિરુદ્ધ એસટી એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવે. Click here

ઉનાળાની ઋતુમાં જો પગમાં સોજા ચડ્યા છે તો, આ ઉપચારથી મેળવી શકો છો રાહત

ઉનાળાની ઋતુમાં મોટી ઉંમરના લોકોમાં પગમાં સોજો આવવો એ સામાન્ય સમસ્યા છે. જો કે પગમાં સોજો આવવો એ ઘણા રોગોના લક્ષણો અથવા ચિહ્નોમાં ગણવામાં આવે છે, પરંતુ ઉનાળાની ઋતુમાં શારીરિક પ્રવૃત્તિની ઉણપ અને શરીરમાં પાણીની ઉણપને કારણે આ સમસ્યા ક્યારેક (swelling in feet during summers) થઈ શકે છે. આવી સ્થિતિમાં થોડી સાવચેતી રાખવાથી ઘણો ફાયદો થઈ શકે છે. Click here