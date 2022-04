ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

1 Ahmedabad Metro Court Hearing : હાર્દિકના ભાજપ પ્રત્યેના ઝૂકાવ વચ્ચે આવી મોટી ખબર, કોર્ટે આપ્યો મોટો ઝટકો

પાટીદાર અનામત આંદોલન બાદ થયેલા વિવિધ કેસોને લઈને મોટા સમાચાર (Patidar Anamat Andolan Cases) સામે આવ્યાં છે. પાટીદાર અનામત આંદોલન દરમિયાન કરવામાં આવેલા કેસોને લઈને રાજ્ય સરકારે કોર્ટમાં અરજીઓ દાખલ કરી છે. આ મુદ્દે મેટ્રો કોર્ટે (Ahmedabad Metro Court Hearing) ઝટકો આપ્યો છે. Click here

2 Drugs Smuggling In Gujarat Coast: ગુજરાતનો દરિયાકાંઠો ડ્રગ્સ માફિયાઓ માટે સેફ હેવન છે?

કચ્છના જખૌમાંથી 280 કરોડ રૂપિયાનું 56 કિલોગ્રામ હેરોઈન ઝડપાયું છે. ભારતના દરિયાકાંઠા વિસ્તારમાંથી ગુજરાતમાં ડ્રગ્સ (Drugs Smuggling In Gujarat Coast) ઘૂસાડવાનું ષડયંત્ર ચાલી રહ્યું છે. શું દુશ્મન દેશ માટે ગુજરાતનો દરિયો ડ્રગ્સના કાળા કારોબાર માટેનો કોરિડોર બની ગયો છે? વાંચો Etv Bharatનો ભારતનો વિશેષ અહેવાલ. Click here

3 Hanuman Chalisa Controversy : સાંસદ નવનીત રાણાએ લોકસભાના અધ્યક્ષને કયા કારણોસર લખ્યો પત્ર?

નવનીત રાણાએ માતોશ્રીની બહાર હનુમાન ચાલીસાના પાઠ(Hanuman Chalisa Controversy) કરવાની જાહેરાત કરી હતી, ત્યારબાદ આ મામલો રાજકીય રીતે ખુબજ ગરમાયો હતો. પોલીસે સાંસદ નવનીત રાણાની અટકાયત(Detention of MP Navneet Rana) કરી હતી. આ પછી કોર્ટે તેને 6 મે સુધી જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા. આ તમામ ઘટનાબાદ નવનીત રાણાએ લોકસભાના સ્પીકર ઓમ બિરલાને પત્ર લખીને પોતાની વેદના વ્યક્ત કરી હતી. Click here

4 જિગ્નેશ મેવાણી એક દિવસની જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં, આજે જામીન પર સુનાવણીની શક્યતા

પીએમ મોદી વિરુદ્ધ કથિત રીતે ટ્વિટ કરવા બદલ ધરપકડ કરાયેલા વડગામના ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણીને કોકરાઝારની (Assam Police Arrested Jignesh Mevani) કોર્ટે એક દિવસની ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલી (court sends mevani to one day judicial custody) આપ્યો છે. તેમના જામીન પર આજે (સોમવારે) (Jignesh Mevani Assam Case) સુનાવણી થવાની શક્યતા છે. Click here

સુખીભવ

1 RTI on HIV cases: ભારતમાં છેલ્લા 10 વર્ષમાં 17 લાખથી વધુ લોકોને થયો HIV

મધ્યપ્રદેશ સ્થિત કાર્યકર્તા ચંદ્રશેખર ગૌર દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી આરટીઆઈના (RTI on HIV data) જવાબમાં, નેશનલ એઈડ્સ કંટ્રોલ ઓર્ગેનાઈઝેશન (NACO) એ જણાવ્યું (rti on hiv cases) હતું કે, ભારતમાં 17,08,777 લોકો 2011-2021 વચ્ચે અસુરક્ષિત સંભોગને કારણે એચઆઈવીથી સંક્રમિત (HIV AIDS latest data) થયા હતા. Click here