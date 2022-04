આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે.

1 Raisina dialogue 2022: PM મોદી આજે કરશે રાયસીના ડાયલોગની સાતમી આવૃત્તિનું ઉદ્ઘાટન

રાયસીના ડાયલોગ એ ભારતની ભૌગોલિક રાજનીતિ અને ભૌગોલિક અર્થશાસ્ત્ર પરની મુખ્ય (Raisina dialogue 2022) પરિષદ છે, જે 2016 થી દર વર્ષે યોજાય છે. તે ઓબ્ઝર્વર રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન (ORF) ના સહયોગથી (7th edition of Raisina Dialogue) વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવે છે.

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

1 પીએમ મોદીને 'લતા દીનાનાથ મંગેશકર એવોર્ડ'થી નવાજવામાં આવ્યા

PM નરેન્દ્ર મોદી મુંબઈ પહોંચ્યા. એરપોર્ટ (Narendra Modi arrives in Mumbai) પર પર્યાવરણ પ્રધાન આદિત્ય ઠાકરે( Lata Dinanath Mangeshkar Award 2022 ) દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યુ.

2 Exam Fever 2022 : રાજ્યમાં આજે બિનસચિવાલય કલાર્કની શાંતિપુર્ણ પરીક્ષા યોજાઈ, 10 લાખથી વધુ ઉમેદવારો રહ્યા હાજર

રાજ્યમાં આજે બિન સચિવાલય ક્લાર્કની પરીક્ષા(Bin Sachivalaya Clerk exam) યોજાઇ હતી. અગાઉ ત્રણ વખત પેપર ફુટવાના કારણે પરીક્ષા રદ કરવામાં આવી હતી. આજે ચોથી વખત ઉમેદવારો પોતાનું નસીબ અજમાવ્યું હતું અને રાજ્યના 32 જિલ્લામાં 3243 કેન્દ્રો ઉપર પરીક્ષા યોજાઈ હતી.

3 પુલવામામાં સુરક્ષાદળો અને આતંકવાદીઓ વચ્ચે અથડામણ, 3 આતંકવાદીઓ ઠાર

પુલવામામાં ચાલી રહેલા એન્કાઉન્ટરની માહિતી (Encounter in Kashmir) આપતા આઈજીપી કાશ્મીર વિજય કુમારે કહ્યું કે, આ એન્કાઉન્ટરમાં જવાનો દ્વારા લશ્કર-એ-તૈયબાના 3 આતંકીઓને (Three militants killed in Pulwama encounter)ઠાર કરવામાં આવ્યા છે.

4 Rana couple judicial custody: રાણા દંપતિ 14 દિવસના જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલાયા

રાણા દંપતીને 14 દિવસની જ્યુડિશિયલ કસ્ટડી (Rana couple judicial custody)માં મોકલી દેવામાં આવ્યા છે. મુખ્યપ્રધાન ઉદ્ધવ ઠાકરેના નિવાસસ્થાન માતોશ્રીની સામે હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરવામાં આવશે. આ કેસમાં ઉશ્કેરણીજનક નિવેદનો આપવા બદલ ખાર પોલીસે શનિવારે રાણા દંપતીની ધરપકડ કરી હતી. રાણા દંપતી શનિવારે રાત્રે જેલમાં ગયા હતા.

સુખીભવ

1 કામ કરતી સગર્ભા સ્ત્રીઓ માટે આ સાવચેતીઓ જરૂરી

હકીકતમાં, ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન, દરેક સ્ત્રીએ વધુ સાવચેતી અને કાળજી લેવાની જરૂર છે. આ સમયગાળા દરમિયાન સ્ત્રીઓને ઘણી મુશ્કેલીઓ આવે છે. તે જ સમયે, આવી ઘણી આદતોને તેમની દિનચર્યામાં સામેલ કરવાનું કહેવામાં આવે છે, જે તેમના અને તેમના ભાવિ બાળક માટે ફાયદાકારક છે, પરંતુ કામ કરતી સગર્ભા સ્ત્રીઓ (Health tips for working pregnant women ) માટે સાવચેતીઓની સૂચિ થોડી લાંબી થઈ જાય છે. ચાલો જાણીએ કે પ્રેગ્નન્સીના સમયગાળા દરમિયાન કામ કરતી સગર્ભા સ્ત્રીઓ માટે કઈ વસ્તુઓ અને સાવચેતીઓ જરૂરી છે.