1 Examination of Head Clerk 2022 : હેડ કલાર્ક પરીક્ષાના નિયમો વિશે ચેરમેન એ. કે. રાકેશ શું કહી રહ્યાં છે જૂઓ

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા 24 એપ્રિલના રોજ ફરીથી પરીક્ષાનું (Examination of Head Clerk 2022) આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે ભૂતકાળની પેપર લીકની ઘટનાને લઇ તંત્ર કેવું સતર્ક છે તેની વધુ જાણકારી ઇટીવી ભારતે મેળવી હતી. જૂઓ GSSSB ના ચેરમેન એ.કે. રાકેશ (GSSSB Chairman A K Rakesh ) સાથે ખાસ વાતચીત.

1 BROKE PAKISTAN WORLD RECORD ; બિહારમાં અમિત શાહની હાજરીમાં તુટ્યો પાકિસ્તાનનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ

બાબુ વીર કુંવર સિંહની જન્મજયંતિમાં(Babu Kunwar Singh Vijyotsav) હાજરી આપવા પહોંચેલા કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે ત્રિરંગો ધ્વજ લહેરાવીને પાકિસ્તાનનો રેકોર્ડ તોડ્યો(BROKE PAKISTAN WORLD RECORD) હતો. કાર્યક્રમ દરમિયાન લગભગ 77,000 ધ્વજારોહણ કરવામાં આવ્યું હતું.(77900 tricolor hoisted together In bhojpur) વીર કુંવર સિંહ વિજયોત્સવમાં પહોંચેલા કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે બાબુ કુંવર સિંહની પ્રતિમા પર પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી હતી. આ પછી તેમણે ત્રિરંગો ધ્વજ ફરકાવ્યો, ત્યારબાદ રાષ્ટ્રગીત જન ગણ મનનું ગાન કરવામાં આવ્યું હતું. આજે વીર કુંવર સિંહ વિજયોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે.

2 શિવસૈનિકોના હંગામાને કારણે સાંસદ નવનીત રાણા બેકફૂટ પર, 'માતોશ્રી'ની બહાર હનુમાન ચાલીસાના નહીં કરે પાઠ

મહારાષ્ટ્રના અમરાવતીથી અપક્ષ સાંસદ નવનીત રાણાએ સીએમ ઉદ્ધવ ઠાકરેના નિવાસસ્થાન માતોશ્રીની બહાર હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરવાનો નિર્ણય પાછો ખેંચી લીધો છે. શિવસેનાના કાર્યકરોના ભારે વિરોધ બાદ તેમણે પીછેહઠ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. આ પહેલા શિવસૈનિકોએ મુંબઈમાં નવનીત રાણાના ઘરની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું અને તેમને ઘરની બહાર જવા દેવામાં આવ્યા ન હતા.

3 Chardham Yatra 2022: ચારધામ યાત્રા ઉત્તરાખંડ માટે એક લાખથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓએ ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું

આ વખતે ચારધામ યાત્રાને લઈને ભક્તોમાં (Chardham Yatra 2022) અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. આ જ કારણ છે કે યાત્રા શરૂ થયા પહેલા 7 દિવસમાં એક લાખથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓએ ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે. જેમાં સૌથી વધુ સંખ્યામાં કેદારનાથના દર્શનાર્થીઓ છે. ગઢવાલના ડીઆઈજી કરણ સિંહ નાગ્યાલે બદ્રીનાથ હાઈવેના અહેવાલને લઈને સરકારને એક રિપોર્ટ સોંપ્યો છે, જેણે સરકારની તમામ તૈયારીઓની પોલ ખોલી દીધી છે.

4 Kailash Gadhvi Quit Congress : કોંગ્રેસમાં એક સાંધે ત્યાં તેર તૂટે જેવી સ્થિતિ, વધુ એક નેતા જોડાશે આપમાં

ગુજરાતમાં વિધાનસભા ચૂંટણી (Gujarat Assembly Election 2022 )નજીક આવતી જોઇ રાજકીય પાર્ટીઓમાં હલચલ તેજ થઇ છે. નેતાઓનો પક્ષ બદલવાનો સિલસિલો શરૂ થયો છે.આજના ખબર પ્રમાણે હવે કોંગ્રેસના વધુ એક નેતા (Kailash Gadhvi Quit Congress) પાર્ટી છોડવાના છે.

1 IPL 2022: ગુજરાત ટાઇટન્સે કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સને 8 રનથી હરાવ્યું

IPL 2022ની 35મી મેચમાં ગુજરાત ટાઇટન્સે (Gujarat Titans) કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સને (Kolkata Knight Riders) 8 રનથી હરાવ્યું હતું. ટોસ જીતીને બેટિંગ કરવાનું પસંદ કરતા ગુજરાતે કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યાની અડધી સદીની મદદથી 155 રન બનાવ્યા હતા. આ સ્કોર સામે KKR 20 ઓવરમાં 148 રન જ બનાવી શકી હતી. KKR તરફથી આન્દ્રે રસેલે 25 બોલમાં 48 રનની તોફાની ઇનિંગ રમી હતી.