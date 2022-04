ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

1 Hardik Patel Statement: હાર્દિક પટેલે પક્ષ બદલવાની વાતો વચ્ચે આપ્યું ચોંકાવનારું નિવેદન, કઈ કહી વાત જાણો

ગુજરાત કોંગ્રેસના કાર્યકારી અધ્યક્ષ હાર્દિક પટેલે તાજેતરમાં કોંગ્રેસની નેતાગીરી સામે સવાલો ઉઠાવી (Hardik Patel attack on Congress leadership) નારાજગી દર્શાવી હતી. જ્યારે આજે હાર્દિક પટેલે ભાજપની નિર્ણય શક્તિના વખાણ (Hardik Patel Statement) કર્યા છે. શું હાર્દિક પટેલ પક્ષ બદલશે? જાણો તમામ હકીકત હાર્દિક પટેલની જુબાની. Click here

2 Heroin Seized At Kandla Port: ATS અને DRI પણ ચોંક્યા, આટલાં મહિના પહેલા કંડલા પોર્ટ પર ઘૂસાડવામાં આવ્યું હતું હેરોઇન

કંડલામાંથી 2500 કરોડ રૂપિયાની કિંમતનું 25 કિલો હેરોઇન (Heroin Seized At Kandla Port) મળી આવ્યું છે. કન્ટેનરો મારફતે 6 મહિના પહેલા આ જથ્થો કંડલા પોર્ટ ખાતે ખાનગી CFSમાં ઉતારવામાં આવ્યો હતો. ATS અને DRI 18 કન્ટેનરની તપાસ કરી રહ્યા છે. આ સમગ્ર મામલે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન સામે આવ્યું નથી. Click here

3 Khambhat Violence Accused Arrested : ખંભાત કોમી હિંસાના બે આરોપી ઝડપાયાં, ક્યાંથી પકડાયાં કોણે પક્ડયાં તે જાણો

ખંભાતના શક્કરપુરામાં રામનવમીના દિવસે થયેલી કોમી હિંસાના (Communal violence in Gujarat) ગુનામાં સંડોવાયેલા બે ઈસમોને વડોદરામાંથી ઝડપી લેવાયાં છે. વડોદરા પીસીબી પોલીસે યાકુતપુરામાંથી સગીર સહિત બે આરોપીને દબોચી (Khambhat Violence Accused Arrested) લીધા છે. વધુ વિગત આ અહેવાલમાં. Click here

4 Poland PM visit in Jamnagar: પોલેન્ડના PMની જામનગર મુલાકાતની શક્યતા, પોલેન્ડ અને જામનગરના રાજવીનો અનોખો સંબંધ જાણો છો?

તાજેતરમાં યુકેના રાષ્ટ્રપતિએ ગુજરાતની મુલાકાત(UK President visits Gujarat) લીધી હતી અને મોરેશિયસના પીએમ પ્રવિંદ કુમાર જુગનાથ પણ ગુજરાતની મુલાકાતે આવ્યા હતા. હવે શક્યતાઓ છે કે પોલેન્ડના વડાપ્રધાન મેટ્યુઝ મોરાવીકી(Poland Prime Minister Matthew Morawiki) ગુજરાતની મુલાકાતે આવશે. આ દરમિયાન યુપીના મુખ્યપ્રધાન યોગી આદિત્યનાથ પણ ગુજરાત આવે તેવી શક્યતાઓ છે. Click here

5 125 વર્ષથી આ લાઈબ્રેરીમાં પ્રકાશ ફેલાવે છે આ બલ્બ, જાણો શું છે રહસ્ય

શું તમે માનશો કે વિશ્વને પ્રકાશિત કરતા કેટલાક બલ્બ એવા હોઈ શકે છે જે 125 વર્ષથી પ્રકાશ ફેંકી રહ્યા છે? તમને સાંભળીને નવાઈ લાગશે, પરંતુ આજે અમે તમને આવા જ અદભૂત બલ્બ (125 years old bulbs) વિશે જણાવીશું. આમાં નવાઈની વાત એ છે કે તે સમયે જ્યારે ટેક્નોલોજી આજની સરખામણીમાં ઘણી પાછળ હતી, પરંતુ ત્યારથી આ બલ્બ આજે પણ ફ્યુઝ વગર બળી રહ્યા છે. તો ચાલો અમે તમને જણાવીએ કે આ બલ્બ ક્યાં લગાવવામાં આવ્યા છે અને તે 125 વર્ષથી કેવી રીતે પ્રકાશ ફેલાવી રહ્યા છે. Click here

5 સેનાની ગુપ્ત માહિતી પાકિસ્તાનમાં મોકલનાર વિરુદ્ધ NIAની ચાર્જશીટ

નેશનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સીએ (NIA) એક મોટા જાસૂસી રેકેટનો પર્દાફાશ (NIA Exposes Spy Racket) કર્યો છે. તેના દ્વારા ભારતીય સંરક્ષણ સંસ્થાન સાથે જોડાયેલી માહિતી અને અન્ય સંવેદનશીલ માહિતી પાકિસ્તાનને મોકલવામાં આવી હતી. Click here

સુખીભવ

1 પ્રથમ વખત ગરમીનો સામનો કરી રહેલા બાળકોની સંભાળમાં વધુ સાવચેતી રાખવા શુ કરશો?

ઉનાળાની ઋતુમાં એક વર્ષથી નીચેના બાળકોના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું ખૂબ (tips to take care of newborn babies during summers ) જ જરૂરી છે. આ સિઝનમાં શરીરમાં પાણીની ઉણપ ઉપરાંત ત્વચા સંબંધિત સમસ્યાઓ પણ મોટાભાગના નાના બાળકોમાં જોવા મળે છે. ચાલો જાણીએ કે નિષ્ણાંતોના અભિપ્રાય મુજબ નાના બાળકોને ગરમીની અસરથી કેવી રીતે બચાવી શકાય. Click here