આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે.

1 ગ્રીષ્મા હત્યાકાંડમાં ફેનીલની સજા પર આજે કોર્ટમાં થશે સુનાવણી

સુરતઃ શહેરના ચકચારી ગ્રીષ્મા હત્યા મામલે (Grishma Murder Case) ઘટનાના 63 દિવસ બાદ આરોપી ફેનિલ દોષી જાહેર થયો છે. સુરત કોર્ટે તેને આજે દોષી જાહેર કર્યો છે. હવે હત્યારા ફેનિલને શું સજા થશે. તેની ઉપર દલીલ કરવામાં આવશે અને કોર્ટ સજા ફટકારશે. આરોપી કલમ 302 સહિતના અન્ય કલમો માટે દોષી જાહેર થયો છે.

2 આજે વિશ્વ પુસ્તક દિવસ

23 એપ્રિલ 1564 ના રોજ, એક લેખકે વિશ્વને અલવિદા કહ્યું, જેમની કૃતિઓ વિશ્વની બધી ભાષાઓમાં અનુવાદિત થઇ. આ લેખક શેક્સપિયર હતા. તેમણે તેમના જીવનકાળમાં લગભગ 35 નાટકો અને 200 થી વધુ કવિતાઓ લખી હતી. શેક્સપિયરને સાહિત્યિક જગતમાં જે સ્થાન મળ્યું છે તે જોતા, યુનેસ્કોએ 1995 થી આ દિવસ અને ભારત સરકાર 2001 થી વર્લ્ડ બુક ડે તરીકે ઉજવવાની જાહેરાત કરી છે.

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

1 Heroin Seized At Kandla Port: કંડલા પોર્ટ પરથી ATS અને DRIએ ઝડપ્યું 2500 કરોડનું હેરોઇન, અફઘાનિસ્તાનથી આવ્યું હતું કન્ટેનર

કચ્છના કંડલા બંદર પર ગુજરાત ATS અને DRIએ હેરોઇનનો જથ્થો (Heroin Seized At Kandla Port) ઝડપ્યો છે. હેરોઇનનો આ જથ્થો 250 કિલો અને તેની કિંમત 2500 કરોડ રૂપિયા થઈ રહી હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. આ હેરોઇન પાવડર તરીકે જાહેર કરીને અફઘાનિસ્તાનથી કન્ટેનરમાં લાવવામાં આવ્યું હતું. Click Here

2 Boris Johnson Gujarat Visit Live Update: બ્રિટનના PM બોરિસ જોન્સને હાલોલના JCB પ્લાન્ટની લીધી મુલાકાત

બ્રિટનના વડાપ્રધાન બોરિસ જોન્સને પંચમહાલના હાલોલ ખાતે આવેલા JCB પ્લાન્ટની (British PM Boris Johnson at the Halol JCB plant) મુલાકાત લીધી હતી. હાલોલ GIDCમાં આ પ્લાન્ટ આવેલો છે. સેનાના 2 2 ચોપર દ્વારા તેઓ હાલોલ પહોંચ્યા હતા. Click Here

3 જીગ્નેશ મેવાણી ત્રણ દિવસની પોલીસ કસ્ટડીમાં, આસામ પોલીસે કરી હતી ધરપકડ

ગુજરાતના ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીની આસામ પોલીસે ધરપકડ કરી હતી અને કોકરાઝાર લઈ જવામાં આવ્યો હતો. સ્થાનિક કોર્ટે તેને ત્રણ દિવસની પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલી દીધો છે. તેમની જામીન અરજી પણ ફગાવી દેવામાં આવી હતી. કંકન દાસ, એડવોકેટ અને આસામ પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના મહાસચિવે જણાવ્યું હતું કે, અમે તેની જામીન અરજી દાખલ કરી રહ્યા છીએ અને અમને આશા છે કે તે આજે બહાર આવી જશે. Click Here

4 પ્રશંસકોનો ગુસ્સો જોઈને અક્ષયે વિમલ ઈલાઈચીની જાહેરાતમાંથી કરી પીછેહઠ, કહ્યું- માફ કરશો

ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીના ખેલાડી અક્ષય કુમાર આ (vimal ad controversy) દિવસોમાં એક જાહેરાતને કારણે ખૂબ જ ચર્ચામાં હતા. ખરેખર, અક્ષય કુમાર હાલમાં જ અજય દેવગણ અને શાહરૂખ ખાન સાથે એક જાહેરાતમાં (ajay shah rukh akshay vimal ad) જોવા મળ્યો હતો. જે પછી તેના ચાહકો અને ટીકાકારોએ તેના જૂના ઇન્ટરવ્યુની ક્લિપ્સ અને મીમ્સ શેર કરીને ચિંતા અને નારાજગી વ્યક્ત કરવાનું શરૂ કર્યું. હવે અક્ષય કુમારે આ તમાકુ કંપનીની જાહેરાતથી પોતાને અલગ કરવાની જાહેરાત કરી છે. Click Here