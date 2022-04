આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે.

1 Boris Johnson Gujarat Visit: ગુજરાતના પ્રવાસે આવશે બ્રિટનના વડાપ્રધાન બોરિસ જોન્સન, જાણો કેવો રહેશે તેમનો કાર્યક્રમ

21 એપ્રિલના રોજ બ્રિટનના વડાપ્રધાન બોરિસ જોન્સન ગુજરાતની મુલાકાતે (Boris Johnson Gujarat Visit) આવી રહ્યા છે. તેઓ અમદાવાદ અને વડોદરાની મુલાકાત લેશે. અમદાવાદમાં તેઓ ગાંધી આશ્રમ અને વડોદરામાં જેસીબીની નવી મેન્યુફેક્ચરિંગ ACDTની મુલાકાત લેશે. Click Here

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

1 PM Modi In Dahod: દાહોદમાં PM મોદીએ 21 હજાર કરોડના વિકાસ કામોનું કર્યું લોકાર્પણ, કહ્યું- ઋણ ચૂકવવાનો મોકો મળે તો જતો નથી કરતો

દાહોદમાં આદિવાસી મહાસંમેલનમાં PM મોદી (PM Modi In Dahod) ઉપસ્થિત રહ્યા. તેમણે આ કાર્યક્રમમાં દાહોદ માટે 21 હજાર કરોડ રૂપિયાથી વધુના કામોનું શિલાન્યાસ અને લોકાર્પણ કર્યું. PM મોદીએ જણાવ્યું કે દાહોદ હવે મેક ઇન ઇન્ડિયાને વેગ આપશે. દાહોદમાં 20 હજાર કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે ફેક્ટરી સ્થપાશે. Click Here

2 Meeting of PM Mauritius and Gujarat CM: મોરેશિયસના વડાપ્રધાને ગુજરાતના મુખ્યપ્રધાન સાથે પ્રાચીન ઉપચાર પદ્ધતિમાં યોગદાન અંગે વિચાર વિમર્શ કર્યો

મોરેશિયસના વડાપ્રધાન પ્રવિન્દ કુમાર જગન્નાથએ ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિરમાં મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાથે મુલાકાત કરી હતી. આયુર્વેદ સહિતની પ્રાચિન(Meeting PM Mauritius and Gujarat CM)ઉપચાર પદ્ધતિમાં ગુજરાતના યોગદાન અંગે વિચાર વિમર્શ પણ કર્યો હતો. મોરેશિયસના વડાપ્રધાનએ પણ ગુજરાતના મુખ્યપ્રધાનને પોતાના દેશ મોરેશિયસના પ્રવાસે આવવાનું નિમંત્રણ આપ્યું હતું. Click Here

3 Paper leak in VNSGU : VNSGUમાં TY BCOM Sem6નું પેપર થયું લીક, પેપર ફૂટતાં યુનિવર્સિટીએ લીધો મહત્વનો નિર્ણય

વીર નર્મદ સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં બી.કોમ સેમ-6નું પેપર (Paper leak in VNSGU) ફૂટ્યું છે. શહેરની વાડિયા વુમન્સ કૉલેજમાં આ પેપર ફૂટવાનો મામલો બહાર આવ્યો છે. આ મામલે તપાસ કરવાની કમિટી (VNSGU Paper Leak Investigation Committee) પણ બનાવવામાં આવી છે. Click Here

4 WHO chief speaks in Gujarati: WHOના વડાને ગુજરાતીમાં જામ્યુ, બીજા દિવસે પણ સંબોધનની શરૂઆતમાં ગુજરાતી ફટકાર્યુ

'હુ મહાત્મા ગાંધીની આ ભૂમીમાં આવીને ખુશ છું', ગાંધીનગર મહાત્મા મંદિર ખાતે ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ઇનોવેશન સમિટમાં WHOના વડા ગુજરાતીમાં બોલતા (WHO chief speaks in Gujarati) લોકોએ તાળીઓના ગળગળાતથી વધાવી લીધા હતા. Click Here

સુખીભવ:

1 કેટલીક વસ્તુઓ શા માટે યાદ રહે છે અને કેટલીક ભૂલી જાવાય છે, સંશોધનમાં કારણ આવ્યુ સામે

આપણા રોજિંદા જીવનમાં ઘણું બધુ બને છે. સમય વીતવા સાથે એમાંથી અમુક બાબતો આપણને યાદ રહી જાય છે અને અમુક બાબતો આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. અમુક ખાસ માનવ મગજના કોષો આપણી કેટલીક યાદોને યાદ રાખવા અને અમુકને ભૂલી જવા પાછળ વિશેષ ભૂમિકા ભજવે છે. તાજેતરના એક સંશોધનમાં, તે માનવ મગજના કોષો (Human brain cells) વિશે જાણવા મળ્યું છે જે વસ્તુઓને યાદ રાખવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. Click Here