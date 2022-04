આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે.

Gujarat Cabinet Meeting : સવારે 10 કલાકે મળશે કેબિનેટ બેઠક, તાતી જરુરના પ્રશ્નો સહિત કયા મુદ્દાની થશે ચર્ચા જાણો

આજે સવારે 10 કલાકે ગાંધીનગરમાં રાજ્ય કેબિનેટ મીટિંગનું (Gujarat Cabinet Meeting ) આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ બેઠકમાં પીએમ મોદીની આગામી ગુજરાત મુલાકાત સહિતના કેટલાક મુદ્દા છે જેની સવિસ્તાર ચર્ચા થશે. વધુ જાણવા ક્લિક કરો. Click Here

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

Communal Violence In Himmatnagar: હિંમતનગરમાં થયેલ હિંસા મામલે બેઠક યાજાઇ, પરિસ્થિતિ પર તાત્કાલિક ધોરણે નિયંત્રણ લેવાશે

સાબરકાંઠાના હિંમતનગરમાં રામ નવમીના દિવસે થયેલ હિંસા મામલે( Communal Violence In Himmatnagar)ગૃહપ્રધાનની અધ્યક્ષતામાં ગુજરાત રાજ્યના પોલીસ વડા સહિત ઉચ્ચ અધિકારીઓની બેઠક યોજાઇ હતી. જેમાં આગામી સમયમાં ગુજરાતમાં ફરીથી શાંતિ સ્થાપવા માટે કરેલા પ્રયાસની વિગતો રજૂ કરી હતી. તેમજ સમગ્ર પરિસ્થિતિ ઉપર તાત્કાલિક ધોરણે નિયંત્રણ મેળવી લેવાશે તેમ જણાવ્યું હતું. Click Here

ન્યૂયોર્કઃ બ્રુકલિન સબવે સ્ટેશન પર ગોળીબાર, અનેક જાનહાનિ

પ્રાથમિક તપાસ બાદ એવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, ગોળી (Firing at brooklyn new york )ચલાવનાર વ્યક્તિ કન્સ્ટ્રક્શન વર્કરના કપડામાં મેટ્રો સ્ટેશન આવ્યો હતો. પોલીસ દ્વારા સ્થળ પર સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે અને સમગ્ર ન્યૂયોર્ક શહેરમાં સબવે સેવા પણ બંધ કરી દેવામાં આવી છે. Click Here

Junagadh Girnar Ropeway: ઝારખંડ રોપવે કરતા જૂનાગઢ ગિરનાર રોપ-વે ETV Bharatના રીયાલીટી ચેકમાં જોવા મળ્યું સુરક્ષિત

ઝારખંડમાં બે દિવસ પૂર્વે રોપ-વેમાં(jharkhand ropeway accident) અકસ્માત સર્જાયો હતો. જેમાં પ્રવાસીઓએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો હતો. જેને લઈને ETV Bharatએ ગીરનાર રોપવેના પી.આર.ઓ રાજેશ સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરી હતી. તેમણે ઝારખંડ રોપવે કરતા જૂનાગઢ ગિરનાર રોપ-વે(junagadh ropeway accident) કેટલું સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ સુરક્ષિત છે તે જણાવ્યું હતુ. Click Here

બાળપણની યાદોને તાજી કરે એવુ ડિનર, ટોય ટ્રેનમાં ભોજન પીરસે છે સુરતની આ રેસ્ટોરન્ટ

એક અનોખી પહેલમાં ટ્રેન-થીમ આધારિત રેસ્ટોરન્ટ છે ટ્રેન્ડમાં, સુરતની એક રેસ્ટોરન્ટમાં જમનારાઓને ભોજન પીરસતા ડાઇનિંગ ટેબલ પરથી પસાર થતી ટોય ટ્રેન (Surat Restaurant Toy Train) જોઈ શકાય છે. Click Here

Exclusive: ભારતમાં મહિલા IPL પર સંકટના વાદળો ઘેરાયા

ETV Bharatને BCCIના એક અધિકારી પાસેથી માહિતી મળી કે ભારતમાં મહિલા IPLને લઈને (Women IPL in India ) સંકટ છે. બોર્ડને લાગે છે કે, મહિલા ક્રિકેટરોમાં ક્વોલિટીનો અભાવ છે, જેના કારણે IPL શરૂ કરવી શક્ય નથી. પશ્ચિમ બંગાળના ચીફ રિપોર્ટર સંજીવ ગુહાએ આ માહિતી આપી હતી. Click Here