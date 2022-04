આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે.

1 Azadi ka Amrut Mahotsav : 12 એપ્રિલે મુખ્યપ્રધાન ગાંધીનગરના સરઢવમાં પ્રભાતફેરી સહિતના વિવિધ કાર્યક્રમોનું શું છે આયોજન જાણો

ગુજરાતના મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ 12 એપ્રિલે ગાંધીનગરના સરઢવમાં અનેક કાર્યક્રમમાં હાજરી (CM in Sardhav Prabhatferi ) આપવાના છે. આઝાદીના અમૃત મહોત્સવના(Azadi ka Amrut Mahotsav) નિમિત્તે યોજાયેલા કાર્યક્રમો વિશે વધુ વિગત જાણવા વાંચો અહેવાલ. Click Here

2 જાણો કામદા એકાદશીનું મહત્વ, તેની પૂજા અને ઉપવાસની રીત

વર્ષની દરેક એકાદશીનું પોતાનું મહત્વ હોય છે. ચૈત્ર માસમાં શુક્લ પક્ષની એકાદશીને કામદા એકાદશી કહે (Kamada Ekadashi 2022) છે. આ વખતે કામદા એકાદશી 12 એપ્રિલે છે. આ દિવસે નિયમ પ્રમાણે પૂજા-અર્ચના અને ઉપવાસ કરવાથી તમામ પાપોનો નાશ થાય છે અને મનુષ્યની દરેક મનોકામના પૂર્ણ થાય છે. Click Here

1 Communal violence in Gujarat : હિંમતનગરમાં ધારા 144 લાગુ, SRP અને RAF ગોઠવાઈ,તપાસના આદેશ સાથે હિંસાખોરો સામે કાર્યવાહી શરુ

રાજ્યના બે જિલ્લાઓમાં 10 એપ્રિલે રામનવમી તહેવાર પર ધાર્મિક કાર્યક્રમ દરમિયાન કોમી હિંસાની(Communal violence in Gujarat) ઘટનાઓ બની હતી. જેને પગલે મોડીરાત્રે ગૃહપ્રધાને બેઠક (Harsh Sanghvi Meeting in Gandhinagar) યોજીને સ્થિતિ સમીક્ષા સાથે પગલાં લીધાં છે.હિંમતનગરમાં 13 એપ્રિલની રાત્રિ પર્યંત ધારા 144 (Section 144 Applied in Himmatnagar) લાગુ પાડવામાં આવી છે જ્યારે ખંભાતમાં પણ સઘન પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો છે. Click Here

2 યુપી સરકારનું ટિ્વટર એકાઉન્ટ થયું હેક, માહિતી વિભાગે કર્યું ફેક્ટ ચેક

યુપી સરકાર અને માહિતી વિભાગનું ફેક્ટ ચેક ટિ્વટર એકાઉન્ટ(UP Government Twitter account hacked) સોમવારે હેક કરવામાં આવ્યું હતું. હેકર્સ દ્વારા આ એકાઉન્ટ્સ પર ઘણી ટિ્વટ કરવામાં આવી હતી. જે બાદ તેને રિકવર કરવાનો પ્રયાસ શરૂ થયો હતો. Click Here

3 Amarnath Yatra Registration : બાબા બર્ફાની કા બૂલાવા આ ગયા, અમરનાથ યાત્રા 2022નું રજીસ્ટ્રેશન આજથી શરૂ

વૈશ્વિક મહામારી કોરોના વાયરસને કારણે શ્રી અમરનાથ યાત્રાની નોંધણી 2020થી 2021 વચ્ચે થઈ શકી નથી, જેથી અમરનાથ યાત્રા (Amarnath Yatra 2022)નું રજીસ્ટ્રેશન આજથી શરૂ થયું છે. વૈશ્વિક મહામારી કોરોનાને કારણે બે વર્ષ સુધી સ્થગિત કર્યા બાદ અમરનાથ યાત્રા 30 જૂન, 2022 ના રોજ શરૂ થવાની છે. Click Here

4 India Us Partnership : વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં ભારત-અમેરિકાની ભાગીદારી વધુ મહત્ત્વપૂર્ણઃ ભૂતપૂર્વ રાજદૂત

ભારતના ભૂતપૂર્વ રાજદૂત અશોક સજ્જનહારે(former diplomat ashok sajjanhar) વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની યુએસ પ્રમુખ જો બાઇડેન સાથેની વર્ચ્યુઅલ મીટિંગ(Modi virtual meeting with Joe Biden) અને વોશિંગ્ટનમાં 2+2 ભારત-અમેરિકન(followed by a 2+2 India US) પ્રધાન સ્તરની વાટાઘાટો અંગે જણાવ્યું હતું કે, વોશિંગ્ટન ડીસી, બ્રુસેલ્સ, મોસ્કોમાં રાજદ્વારી પદ સંભાળ્યું છે. બંને નેતાઓ વચ્ચેની વાતચીત અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે આ ખાસ સમયે ભારત-અમેરિકાની ભાગીદારી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. Click Here

5 Sisodia In Gujarat: ભાવનગરની સરકારી શાળાની મુલાકાત બાદ સિસોદિયાએ જે કહ્યું તેનાથી ભાજપની બોલતી બંધ થઈ જશે!

દિલ્હીના નાયબ મુખ્યપ્રધાન મનીષ સિસોદિયાએ ભાવનગરમાં સરકારી શાળાઓનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. સરકારી શાળાઓની મુલાકાત બાદ તેમણે શાળાઓની સ્થિતિને લઇને ભાજપ સરકારને ઘેરી (Sisodia Press Conference Gujarat) હતી. તેમણે કહ્યું કે 2 શાળાની મુલાકાતમાં દુ:ખ થયું. અહીં બાળકો માટે બેસવા બેંચ નથી. ટોયલેટ એટલા ગંદા છે કે ઊભું ન રહી શકાય. Click Here