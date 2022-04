આજના એ સમાચાર જેના પર તમારી નજર બની રહેશે.

1 PM Modi to meet US President : PM મોદી અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડેન સાથે કરશે વર્ચ્યુઅલી બેઠક

ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સોમવારે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડેન સાથે વર્ચ્યુઅલ બેઠક કરશે(PM Modi to meet US President). વિદેશ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, બંને નેતાઓ વચ્ચેની વર્ચ્યુઅલ વાતચીત ચોથી ભારત-યુએસ 2+2 પ્રધાનો સ્તરીય સંવાદ પહેલા થશે. Click Here

2 શિક્ષણ પર રાજનીતિ : આવતીકાલે દિલ્હીના નાયબ મુખ્યપ્રધાન શિક્ષણ વ્યવસ્થા જોવા આવશે ગુજરાત

ગુજરાતમાં હાલ શિક્ષણ વ્યવસ્થાને લઈને શાસક પક્ષ પર સતત સવાલો ઉઠી રહ્યા(Questions on Gujarat education system) છે જેને લઈને આવતી કાલે આમ આદમી પાર્ટી દિલ્હીના નાયબ મુખ્યપ્રધાન મનીષ સિસોદિયા ગુજરાત આવી રહ્યા છે(Deputy CM of Delhi will visit Gujarat). જ્યાં તેઓ સરકારી સ્કૂલની વ્યવસ્થા તંત્ર અંગે માહિતી એકત્ર કરી ફરી એક વખત શિક્ષણ વ્યવસ્થા પર સવાલ ઉઠાવી શકે છે. Click Here

ગઈકાલના એ સમાચાર જેના વિશે તમે જરૂર વાંચવા ઈચ્છશો.

1 ગુજરાતનું ગૌરવ: UPSCના ચેરમેન પદે પ્રથમવાર એક ગુજરાતીની વરણી, જાણો કોણ છે ડૉ. મનોજ સોની

ડૉ. મનોજ સોની (Dr. Manoj Soni)ની UPSCના નવા ચેરમેન બનવાની સફર એક સંઘર્ષ અને સખત મહેનતની પ્રેરણાદાયી વાર્તા છે. ડૉ. મનોજ સોની વિશે આવા 10 રસપ્રદ તથ્યો વાંચો આ વિશેષ અહેવાલ 'UPSCના અધ્યક્ષ અને ધૂપ લાકડીઓનું વેચાણ'માં... Click Here

2 ખંભાતમાં પણ રામજીની શોભાયાત્રા પર પથ્થરમારો, ટોળાએ ઘરોમાં પણ આગચંપી કરી

ખંભાતના સંવેદનશીલ વિસ્તાર શક્કરપુરામાં રવિવારના રોજ રામનવમી નિમિત્તે નિકળેલી શોભાયાત્રા (Khambhat Ram Navami Procession) પર પથ્થરમારો થતાં અફરા-તફરી મચી ગઈ હતી. પોલીસના ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે પણ કેટલાક તોફાની તત્વોએ તેમનો ઇરાદો પાર પાડ્યો હતો. જોકે, આ ઘટનાના પગલે પોલીસના ધાડેધાડા ઉતરી પડ્યાં હતાં, પરંતુ તે પહેલા બન્ને પક્ષોના જુથ આમને-સામને આવી ગયાં હતાં અને ભારે પથ્થરમારો અને આગચંપી કરતાં તંગદીલી ફેલાઇ ગઇ હતી. Click Here

3 ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ ધોરણ 10 હિન્દી પેપર વાયરલના મુળિયા દાહોદ પહોંચ્યા

ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડનું ધોરણ 10 હિન્દીનું સોલ્વ થયેલું પેપર સોશિયલ મીડિયા પર અપલોડ (Hindi Paper Viral inquiry) થવાની ઘટનાથી ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો હતો. આ પેપર વાયરલ ઘટનાના મૂળિયા દાહોદ જિલ્લાના સંજેલી પંથક સુધી ફેલાતા જિલ્લા પોલીસ દોડતી થવાની સાથે ધરપકડનો દોર શરૂ કર્યો છે. Click Here

4 શહબાજ વડાપ્રધાન બન્યા પણ નથી ને, 'કાશ્મીર રાગ' નો આલાપ કર્યો શરુ

પાકિસ્તાનના વિપક્ષના પીએમ પદના ઉમેદવાર શાહબાઝ શરીફે કહ્યું(Pak's New PM statement by Bharat) છે કે, જ્યાં સુધી કાશ્મીર સમસ્યાનો ઉકેલ(solution to the Kashmir problem) નહીં આવે ત્યાં સુધી ભારત સાથેના સંબંધો સામાન્ય નહીં થાય. પાકિસ્તાનમાં સોમવારે પીએમની પસંદગી કરવામાં આવશે. Click Here